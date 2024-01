CzechTourism: Na cestách využívá hotely v Česku skoro stejně cizinců jako „našinců“

Téměř stejně zahraničních turistů jako hostů z Česka přijelo do tuzemských hotelů loni v listopadu. Vyplývá to z analýzy Institutu turismu založené na datech Českého statistického úřadu. Zatímco cizinců se v hotelech v Česku ubytovalo 587 517, rezidentů bylo 559 337. Celkem se tedy jednalo o 1 146 854 hostů, což – srovnáme-li loňský listopad se stejným obdobím roku 2022 – znamená o 15 % cestovatelů více. A ve srovnání s listopadem 2019, tedy před koronavirovou pandemií, pouze o 2 % turistů méně.

reklama

Loni v listopadu přijelo do tuzemských hotelů nejvíc hostů z Německa (116 723, meziročně +9 %). Následovali Slováci (58 274, meziročně +12 %), Britové (39 523, meziročně +50 %), Poláci (32 509, meziročně -6 %) a Američané (31 685, meziročně +37 %). Až na Polsko a Ukrajinu zahraničních turistů z TOP 10 příjezdových zemí Česka, vezmeme-li loňský listopad a listopad v roce 2022, přibylo.

„Do první desítky cizinců, kteří k nám nejvíc jezdí, se dostali také Italové (31 275, +55 %), Ukrajinci (19 547, -8 %), Francouzi (18 502, +17 %), Španělé (18 347, +62 %) a Rakušané (18 118, +17 %),“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller a dodává: „V TOP 10 příjezdových zemí Česka meziročně nejvíc přibylo Španělů a Italů. Celkově ale začali výrazně víc jezdit turisté z Asie, což souvisí s přímými leteckými linkami, které se podařilo zprovoznit. Tchajwanců meziročně přiletělo zhruba 9x víc (16 622 vs. 1 904), hostů ze Saudské Arábie cca 3x víc (2 015 vs. 748) a Korejců cca 2x tolik co v listopadu 2022 (17 902 vs. 7 288). Nyní se dá čekat, že spolu s novými lety, na kterých v rámci projektu Touchpoint intenzivně pracujeme s Letištěm Praha a Prague City Tourism, návštěvníků z ciziny ještě přibude.“

Ačkoliv se loni v listopadu téměř srovnal počet hostů v tuzemských hotelech za zahraničí s těmi z Česka, srovnáme-li situaci s obdobím před pandemií koronaviru, tedy listopadem 2019, cizinců přijelo o 15 % méně, rezidentů naopak o 18 % více. Největší propad v počtu cestovatelů se týkal Ruska (-93 %), Izraele (-81 %) a Číny (-80 %).

„Z naší analýzy je zřejmé, že zejména bonitních hostů ze zahraničí je u nás stále ještě méně než před koronavirovou pandemií. Pomoci změnit to – kromě zmiňovaných přímých leteckých spojení – mohou víc specializované nabídky hotelů, restaurací a dalších služeb, tedy například tzv. luxusní turismus. Celosvětový trh „luxury travel“, který se v roce 2022 odhadoval na necelé 2 biliony USD, by se totiž měl dlouhodobě zvýšit o 6 %,“ říká vedoucí Institutu turismu České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Petr Janeček.

„V této souvislosti mají zcela jistě velký potenciál i tuzemské lázně a wellness. Kromě toho, že jsme se loni intenzivně podíleli na úspěchu Evropského lázeňského a balneologického kongresu ESPA, který se uskutečnil v Karlových Varech, ve spolupráci s destinační agenturou Živý kraj jsme také realizovali kampaň na podporu této oblasti v Česku. A lázeňství je spolu s aktivním turismem jako možnost aktivního odpočinku hlavním komunikačním tématem cestovního ruchu Česka pro letošní rok. V našich lázních si totiž v duchu světových trendů může vybrat a užít si je úplně každý,“ uzavírá ředitelka odboru produkt managementu, výzkumu a B2B spolupráce České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Veronika Janečková.

Informace o počtech turistů v tuzemských hotelech po jednotlivých měsících a zemích včetně srovnání s roky 2019, 2020, 2021 a 2022 najdete ZDE.

Psali jsme: Letiště Praha: Usilujeme o víc přímých linek ze vzdálených trhů a bonitní turisty CzechTourism: Česko usiluje o víc přímých leteckých linek ze vzdálených trhů a bonitní turisty CzechTourism: Tradiční ruční výroba skla je zapsaná na seznamu UNESCO CzechTourism: Cestovní ruch v Česku roste. Ve 3. čtvrtletí bylo turistů víc než před pandemií

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE