CzechTourism: Perly Vysočiny v hledáčku ruských cestovních kanceláří

„Region Vysočina je v nabídce ruských cestovních kanceláří poněkud opomíjený, proto jsme se rozhodli splatit dluh, který k regionu máme, a spolu s Vysočina Tourism jsme připravili atraktivní poznávací cestu pro cestovní kanceláře z Kazaně, Rostova na Donu, Petrohradu a Moskvy. Cesta by měla pomoci nalákat do regionu ruské turisty,“ říká ředitelka zahraničního zastoupení CzechTourism v Moskvě Alena Kudílková.

V rámci cesty po Vysočině se účastníkům představily nejen známé státní zámky Jaroměřice nad Rokytnou, Náměšť nad Oslavou nebo Telč, ale také perla barokní architektury v podobě Zelené Hory ve Žďáru nad Sázavou a hrady Lipnice nad Sázavou a Roštejn. Snahou organizátorů pobytu bylo představit region jako destinaci bohatou na památky a ukázat těsné spojení místních obyvatel s krajem a pokračování v tradicích předků. V programu byla tak i návštěva Světlé nad Sázavou s místní sklárnou Caesar Crystal Bohemiae a několika citlivě restaurovaných zámečků, které novodobí majitelé přebudovali na zámecké hotely nabízející turistům nevšední zážitky. Nostalgii po starých časech okusili účastníci cesty na Chateau Hostačov a v zámečku Dukovany. Atmosféra 20. let minulého století na hosty dýchla v Letohrádku sv. Vojtěcha. Fakt, že kromě ducha umí Vysočina hýčkat i tělo, vyzkoušeli účastníci na závěr pobytu v Resortu Svatá Kateřina.

„Je pravda, že podle statistických údajů o návštěvnosti regionu se nám ruští cestovatelé zatím spíše vyhýbají. Je to veliká škoda, protože infrastruktura i úroveň služeb se v našem regionu za posledních několik let výrazně zlepšily a podnikatelé v cestovním ruchu připravili hostům atraktivní nabídku. V případě ruských turistů chceme upozornit zejména na možnosti zámeckého ubytování vhodného pro svatební turistiku, náročnější klienty pak na wellness pobyty v panenské přírodě Resortu Svatá Kateřina. Tento resort by mohl oslovit klienty z velkých městských aglomerací, kteří hledající klid a soukromí,“ vysvětluje Jana Caklová z Vysočina Tourism některé z důvodů, proč poznávací cestu pro zástupce ruských cestovních kanceláří připravili.

Psali jsme: CzechTourism připravil ohňostroj ke stu letům Československa. Odpálen bude v 19:18 CzechTourism: Švédi rádi hrají golf v Česku, k dalším návštěvám je lákala brandová kampaň CzechTourism: Grand Prix festivalu Tourfilm 2018 putuje do Španělska CzechTourism: Tourfilm letos připomene sto let česko-slovenské vzájemnosti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva