CzechTourism: Turisté z Blízkého východu chtějí cestovat komfortně, bezpečně a exkluzivně

Nejčastěji vyjíždějí za zábavou, památkami a nákupy luxusního zboží, zároveň roste zájem o poznávání přírody a aktivní turistiku. Na popularitě nabývá také cestování za wellness nebo za místy známými z filmů a knih. To a mnohé další zaznělo na posledním on-line exportním workshopu České centrály cestovního ruchu – CzechTourism v loňském roce.

Nejčastěji obyvatelé Spojených Arabských Emirátů, Saúdské Arábie, Kuvajtu, Kataru, Bahrajnu a Ománu podnikají cesty do zahraničí kvůli dovolené. Méně často se jedná o pracovní výjezdy nebo putování za lékařským ošetřením. Lidé z daných destinací cestují zejména během letní turistické sezony, tedy od června do září. Místo si vybírají na základě doporučení rodiny a známých nebo se inspirují na sociálních sítích. Většina návštěvníků (63 %) z Blízkého východu cestuje spolu s rodinnými příslušníky, další podstatnou část tvoří solo cestovatelé a mileniálové. Ty čím dál víc zajímají udržitelné způsoby turismu. Před vycestováním se zajímají také o to, jestli je v místě pobytu snadný přístup k halal stravě (nábožensky neposkvrněné a povolené) či k modlitebním místnostem a mešitám.

„Před covidem do Česka přijelo téměř 30 tisíc návštěvníků ze Saúdské Arábie. Teď po covidu jich registrujeme sice jen 16 tisíc, pořád je to však k okolnostem nad očekávání dobrý výsledek. Analogická situace je u hostů z Emirátů, kterých k nám v roce 2019 přijelo také kolem 30 tisíc a od roku 2020 pak kvůli covidu počty výrazně klesly. Turisté z Blízkého východu jsou ochotni za dovolenou utrácet obrovské částky a mohou tak být pro české podnikatele jeden z důležitých trhů,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodává: „Dlouhodobě jsou v provozu přímé lety z Dubaje a Dauhá do Prahy. Přes léto se povedlo ve spolupráci s letištěm Praha otevřít další přímé linky z Kuvajtu a Saudské Arábie. Pokud připočteme letecká spojení s Izraelem, patří Blízký východ k nejlépe dostupným destinacím.“

Významný segment blízkovýchodních turistů představují Izraelci. Jde o bonitní hosty, kteří chtějí cestovat a ubytovávat se komfortně, za pobyt utrácí až 2 000 USD na osobu. Víc, než polovina Izraelců vycestuje do zahraničí alespoň jednou za rok, v destinaci průměrně tráví 4 noci a vyjíždějí zpravidla za odpočinkem. Rodinné dovolené s dětmi však podnikají delší, v rozsahu 7-14 dní, a to zejména do Evropy. Rádi kombinují městskou turistiku spolu s přírodními turistickými cíli nebo výlety za zážitky. Zajímá je lyžování, wellness pobyty nebo výlety za kulturními akcemi.

Exportní workshopy cílí na specifika trhů, kde má CzechTourism zahraniční zastoupení (ZZ). Právě ředitelé ZZ semináře vedou. Konají se pravidelně v průběhu celého roku, loni se uskutečnilo celkem osm pracovních setkání. „Sérii loňských exportních workshopů odstartovalo setkání polského a slovenského trhu, následoval Benelux se Skandinávií. Poté se představila Itálie s Francií a Španělsko dohromady s Latinskou Amerikou. Na ty navázalo Německo s Rakouskem, Koreou, Japonskem a Čínou. Předposlední schůzka se zaměřila na Spojené státy se Spojeným královstvím a seriál zakončil právě zdrojový trh Blízkého východu,“ uvádí ředitel odboru marketingu a zahraničních zastoupení České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller.

Více informací o dění na nových trzích je k dispozici ZDE. Exportní workshopy plánuje CzechTourism i v letošním roce, podrobnosti včetně přihlášek budou k dispozici ZDE a sociálních sítích.

