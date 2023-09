CzechTourism: Vyfoťte se jako olympionici a objevte jezero Most při prodloužených víkendech

Každý sportovní fanoušek se nyní může cítit podobně jako sportovci na olympijských hrách. Stejně jako se oni v dějišti her fotí s obřími olympijskými kruhy, se totiž také příznivci sportu už nyní mohou u jezera Most vyfotit s desetimetrovým nápisem Olympijský festival, který začne za 310 dní. „Přípravy festivalu jsou v plném proudu. Intenzivně pracujeme se svazy na sportovním programu. Pomalu se blížíme k číslu padesát, což znamená nejvyšší počet představených sportů v historii Olympijských festivalů. Věřím, že zde hlavně děti objeví ten svůj,“ řekl Libor Varhaník, místopředseda Českého olympijského výboru.

V listopadu navíc odstartuje předprodej ubytování přímo u jezera Most. „Vyroste tu městečko se stany Chill village. V lednu k tomu rozjedeme prodej příměstských táborů pro děti,“ dodal Varhaník.

Nový skatepark pro Most

Olympijský festival bude probíhat příští rok od 25. července do 11. srpna. U jezera Most vyroste také speciální skatepark, na což se už teď těší reprezentant Max Habanec. „Když byl v Praze Olympijský festival během her v Tokiu, strávil jsem tam téměř celou dobu. Je to skvělá možnost představit náš sport široké veřejnosti. Zároveň na Olympu zůstala úžasná U-rampa a díky tomu zde vznikl nový oddíl,“ zavzpomínal Habanec.

Podobný osud bude mít i skatepark, který také zůstane městu Most. „Jsem hrdý na to, že Olympijský festival bude právě u nás. Skvělou zprávou je, že konečně budeme mít i skatepark a s panem primátorem jsme se právě domluvili, že i náš venkovní park dostane nový povrch,“ dodal David Luu, reprezentant ve skateboardingu a rodák z Mostu. Kromě skateparku zůstane po Olympijském festivalu u jezera i kurt na plážové sporty.

Objevte jezero Most během podzimních prodloužených víkendů

Už teď ale můžete jezero Most objevit. „Připravili jsme kampaň právě na podporu cestovního ruchu, která ukazuje řadu možností, jak si skvěle užít volné chvíle v našem městem i v jeho okolí,“ láká Marek Hrvol, primátor města Mostu. Od olympijského festivalu očekává výrazně zvýšený zájem o tuto stále poměrně novou lokalitu. „Začíná být víc a víc známá i mimo náš region a také v zahraničí, zejména v Německu. Akce ji i naše město pomůže ještě více dostat do širšího povědomí,“ dodává.

To, že sportovní akce mají pozitivní vliv na cestovní ruch, dokazují i čísla agentury CzechTourism. „Z analýzy vybraných sportovních akcí v roce 2022 mimo jiné vyplývá, že by dané eventy mohly iniciovat spotřebu až 1,55 miliardy korun a do veřejných rozpočtů přinést až 0,62 mld. Kč. Mají také velký potenciál pro investice ve výši až 0,22 mld. Kč,“ říká Jan Herget, ředitel agentury CzechTourism a dodává: „Souvisí to samozřejmě také s návštěvností oblastí, kde se sportovní akce konají. Na Mostecku loni mezi nejnavštěvovanější turistické cíle patřil zámek Jezeří, kostel Nanebevzetí panny Marie a Podkrušnohorské technické muzeum. Věříme, že díky Olympijskému festivalu u jezera Most by nedaleký hrad Hněvín mohl atakovat návštěvností České Švýcarsko. A také, že se zvýší zájem o aktivní turismus jako takový, který bude hlavním tématem CzechTourismu pro příští rok.“

Pokud se rozhodnete vyrazit k jezeru Most, nezapomeňte se vyfotit u nápisu Olympijský festival. V říjnu se totiž rozjede na sítích soutěž o nejlepší fotku a výhry budou stát za to! Podrobnosti sledujete na sociálních sítích Olympijského festivalu.

