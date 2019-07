CzechTrade: Do ČR zamířila delegace z Dubaje, mluvit se bude o sklářství či umělé inteligenci

Česko-emirátské obchodní fórum je projekt připravovaný dlouhodobě ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Abú Dhabí, zahraniční kanceláří agentury CzechTrade v Dubaji a agenturou CzechTourism. Fórum osobně zaštítil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Součástí obchodního fóra budou panelové prezentace z oborů, jako je digitální ekonomika, umělá inteligence, sklářství, turismus a další. Na programu delegace je například návštěva tradiční české sklárny Moser či 54. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.

Českou delegaci vedou Jan Dejl, první náměstek ministra průmyslu a obchodu, a David Koppitz, náměstek ministryně pro místní rozvoj. „Spojené arabské emiráty jsou pro české podniky a podnikatele velmi zajímavou příležitostí. Jsem rád, že ČR můžeme plně v souladu s národní inovační strategií, kterou nedávno schválila vláda, prezentovat nejen jako tradičního producenta křišťálových lustrů tolik úspěšných v rámci našeho exportu, ale že můžeme představit také obrovský technologický potenciál naší země jakožto ‚Country for the future‘. Právě proto je obchodní fórum pro rozvoj dalších vztahů velmi prospěšné,“ říká Jan Dejl.

Czech Business Council je asociace českých podnikatelů a firem s dlouhodobým zájmem o obchod se Spojenými arabskými emiráty. Jedná se o podnikatelskou platformu pracující na základě licence Dubajské obchodní komory. Jejím cílem je organizovat setkání českých podnikatelů působících v Dubaji. Díky mnoha aktivitám, na které se zaměřuje, přispívá k rozvoji vzájemných obchodních, kulturních a ekonomických vztahů a šíří tak renomé České republiky i samotných exportérů v regionu. Svým působením ulehčuje podmínky exportérům, kteří o vývozu do SAE teprve přemýšlejí. „Czech Business Council zastupuje roli hostitele a zároveň i pořadatele. Víme, že přátele ze SAE naše země zajímá a že jsme pro ně atraktivní, nejen turistickou destinací. Velmi mě těší, že jim budeme moci představit naši historii, kulturu i současnost,“ říká prezident asociace Pavel Foubík.

Agentura CzechTrade asociaci Czech Business Council podporuje již od jejího založení v roce 2014 na základě podepsaného memoranda o porozumění. „Česká republika má pro emirátské obchodníky strategickou pozici. Nacházíme se ve středu Evropy a tvoříme jistý most mezi západní a východní Evropou. Tím pádem jsme velmi zajímavým trhem. Naším cílem je ukázat v rámci fóra české řemeslné dovednosti, a to napříč obory,“ říká generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal. Agentura s asociací spolupracuje na podpoře exportu českých firem do Spojených arabských emirátů a také na přípravách společných akcí, a to včetně návštěv vrcholných představitelů České republiky v SAE.

Delegaci 15 vysoce postavených dubajských obchodníků ze Spojených arabských emirátů vede Jeho Excelence Mohammed Ahmed bin Abdul Aziz Al Shehhi, náměstek ministra průmyslu, společně s Jeho Excelencí Hamadem Buamimem, prezidentem dubajské obchodní komory.

CzechTrade je agentura na podporu obchodu a již více než 20 let je partnerem českých firem na jejich cestě k exportním úspěchům. Jejím cílem je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh, podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí, a především eliminovat rizika spojená se vstupem na nové, neznámé trhy. Agentura CzechTrade disponuje sítí 51 zahraničních kanceláří na pěti kontinentech. Více ZDE

