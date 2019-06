Czechtourism: Slavná hra Kingdom Come propaguje Česko v Japonsku

Zahraniční zastoupení CzechTourism Japonsko se zapojilo do očekávaného spuštění hry Kingdom Come na místním trhu a zorganizovalo sérii navazujících propagačních akcí.

Od prosince minulého roku se agentura CzechInvest věnovala prosazení hry Kingdom Come na japonském trhu. Několik měsíců probíhaly přípravy a vyjednávání o provázání spolupráce agentury CzechTourism se slavnou japonskou distribuční společností DMM, a to v souvislosti se spuštěním mezinárodně úspěšné hry z české produkce Kingdom Come Delivrance na japonském trhu. Nejen, že hra propaguje Českou republiku, zároveň je také díky globální spolupráci obrandována a na obalu hrdě nese logo Czech Republic: Land of Stories.

Děj počítačové hry je zasazen do 15. století, konkrétně do českých zemí, a proto se propojení s propagací cestování po České republice vyloženě nabízí. Cílová skupina hráčů jsou muži ve věku 20 až 50 let. „Tato cílová skupina je pro nás obvykle poměrně těžko zasažitelná, věříme ale, že právě hra má velký potenciál zvýšit u hráčů povědomí o České republice a doufáme, že japonští muži v budoucnu na otázku svých partnerek, kam se mají vydat na evropskou dovolenou, automaticky odpoví, že do České republiky,“ popsala očekávání ředitelka CzechTourism Japonsko Martina Cílková.

První část propagace probíhala na konci dubna, kdy do České republiky odletěla skupina devíti novinářů a bloggerů z řad nejslavnějších gaming médií. Spolupráci s nimi zajistila distribuční společnost DMM a s novináři bylo předjednáno, jaký typ turistických destinací zveřejní, tak aby dokázaly zaujmout cílovou skupinu. Výběr destinací představoval výzvu také pro regiony, jelikož bylo nezbytné zařídit takový program, který nebývá běžnou součástí itineráře japonských turistů.

Výsledkem pozměněného itineráře byl delší čas strávený například v karlovarském kraji na Loktě, v Brně se detailněji prozkoumalo podzemí a také vězení na hradě Špilberk a prostor dostala také bobová dráha v Kutné Hoře, coby ukázka alternativního programu pro cílovou skupinu. Čistě destinační části byly věnovány čtyři dny. Poté štafetu přebrali čeští tvůrci, studio Warhorse, kteří ukázali nejen hru v japonském dabingu, ale také přímé lokace v oblasti Posázaví, a nakonec i slavnou akci Bitva Libušín. Novináři během press tripu sdíleli své zážitky na sociálních sítích, kde získávaly příspěvky velký ohlas. Například fotografie historické stěny, která připomíná hru a mohla působit jako z jiného světa, získala během okamžiku více než 1000 likes.

Ve stejném období se připravoval také několikastránkový leták, který se vkládá přímo ke hře, a který bude díky pečlivosti Japonců pravděpodobně poctivě uschován. Ten představuje Českou republiku způsobem, který je hráčům blízký. Popisuje vytipované destinace a k propagaci míst a českých fenoménů využívá 12 herních výzev typu: „Spadněte do pivních lázních“ či „Objevte legendu Golema“. Golem je sice pro Japonce velmi známou postavou, málokdo však tuší, že je původem z Česka. Novináři navíc legendu naživo zažili během press tripu, kdy si zahráli arkádovou hru v centru Prahy z dílny další české společnosti DIVR Labs.

Na blogu zahraničního zastoupení Japonsko (ZDE) bude v příštích dnech zveřejněný článek, který byl připraven ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Středních Čech a který navazuje na zmiňovaný leták vytvořený pro fanoušky. Článek se vydává po stopách hrdiny hry a je rozšiřujícím materiálem, který se ke hře vztahuje.

Vyvrcholením série akcí byla událost 29. 5. 2019 na půdě zastupitelského úřadu, který hostil slavností uvedení hry na trh. Té se zúčastnila téměř stovka hostů z řad médií, VIP hráčů a dalších partnerů. Užili si za doprovodu japonské distribuční společnosti DMM a také studia Warhorse nejen hru, ale také historický souboj naživo.

„Projekt je možné vnímat a hodnotit jako výborný příklad efektivního propojení českých institucí v zahraničí a mezioborového produktu,“ zhodnotil nakonec celý projekt nedávno jmenovaný velvyslanec České republiky v Japonsku Martin Tomčo.

