DPP: Hasiči slavnostně převzali a pokřtili novou zásahovou techniku

Včera si ve stanici Hostivař slavnostně převzal a pokřtil dva nové zásahové vozy – cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20/2200/200 Scania a plynový hasicí automobil PLHA 540 Iveco Eurocargo, a dále víceúčelový automobil Ford Transit DCiV 350 L3H2 a speciální pěnové hasicí zařízení One Seven. Dodavatelem všech čtyř zařízení je společnost THT Polička. Nejnovější přírůstek, cisternovou stříkačku Scania HZS DPP zařadí do provozu na konci letošního listopadu. DPP letos investoval do nákupu nové hasicí techniky celkem 14 milionů Kč.

„Hasičský záchranný sbor Dopravního podniku hl. m. Prahy (HZS DPP) letos rozšířil flotilu požárních automobilů o tři nové vozy a jedno unikátní pěnové hasicí zařízení v celkové hodnotě 14 milionů Kč. Mimochodem zařízení One Seven má HZS DPP ve výbavě jako první jednotka na území hl. m. Prahy,“ říká Bohdan Frajt, bezpečnostní ředitel DPP a dodává: „Naší prioritou je dále posilovat bezpečnost pražské MHD. Toho můžeme dosahovat nejen nákupem modernější a výkonnější techniky, ale také investicí do potenciálu a profesionality našich hasičů. Proto chceme i v dalších letech pokračovat v obměně hasičské techniky, zaměřovat se na nové technologie, ale chceme také více zapojovat naše hasiče do společných cvičení a akcí s HZS hl. m. Prahy.“

Nejnovějším přírůstkem je cisternová automobilová stříkačka CAS 20/2200/200 na podvozku vozu Scania P450 4x2, která bude sloužit jako prvosledový zásahový automobil pro požární stanici DPP v Hostivaři. Podvozek Scanie umožňuje regulaci světlé výšky vozidla, prodloužená kabina pojme šestičlennou posádku. Požární čerpadlo vozu lze použít na hašení nízkým tlakem vody (při 10 barech výkon 2 000 litrů za minutu), tak i vysokým (při 40 barech výkon 250 litrů za minutu), přičemž hadice vysokotlakého zařízení dosahuje 74 metrů. Kapacita nádrže na vodu a pěnidlo je 2 220 resp. 200 litrů, při maximálním tlaku tak vystačí na zhruba 10 minut hašení. Součástí vybavení vozu je hydraulické vyprošťovací zařízení LUKAS, sada pneumatických zvedacích vaků, výbava lezecké skupiny, vepředu lanový vyprošťovací naviják s tažnou silou 50 kN a vzadu teleskopický osvětlovací stožár s pětimetrovou výškou a dvojicí LED-světlometů.

„Zajímavostí tohoto vozu je jasně červený lak v odstínu OS 3117, který je u techniky HZS DPP použit poprvé. Tento odstín se vyznačuje vysokou odrazivostí za různých světelných podmínek a je doporučen pro požární techniku Generálním ředitelstvím HZS ČR,“ říká Karel Pátek, vedoucí odboru HZS DPP a dodal: „Vozidlo má registrační značky teprve 14 dnů, do plného provozu jej plánujeme zařadit do konce letošního listopadu po vyškolení všech mých kolegů.“

Dalším novým přírůstkem HZS DPP, který byl uveden do plného provozu teprve před pár týdny, je plynový hasicí automobil PLHA 540 na podvozku vozidla Iveco Eurocargo 80-220 4x2, pro nějž se mezi hasiči vžilo familiární označení „Sněhurka“. Je určen k hašení požárů elektrických zařízení pod napětím do 1 000 V, např. tramvajových měníren, samotných tramvají nebo v metru díky navijákům dlouhým 60 metrů. Hasebním médiem je v tomto případě stlačený oxid uhličitý, který je přepravován v baterii 18 tlakových láhví o celkové kapacitě 540 kg CO2 a na požářiště dopravován pomocí dvojice průtokových navijáků. „Výhodou hašení plynem je, že nezanechává žádné zbytky a na rozdíl od vody, pěny nebo prášku nepoškozuje technologie či zařízení, jež jsou předmětem zásahu,“ doplňuje Karel Pátek.

Třetí posilou flotily vozů, kterou HZS DPP zařadil do provozu před začátkem letošních letních prázdnin, je víceúčelový automobil Ford Transit DCiV 350 L3H2 4x2. Slouží nejen k přepravě osob či nákladu, ale zejména jako rozšířená pojízdná dílna s rozsáhlým sortimentem ručního nářadí a dalšího příslušenství. „Operativně jej nasazujeme při odstraňováni poruch nebo řešení dopravních nehod v provozu mobilní požární techniky. Využijeme jej také při rozsáhlejších mimořádných událostech jako týlové vozidlo, při střídání hasičů nebo dopravě materiálu,“ dodává Karel Pátek.

Slavnostního křtu se dočkalo také speciální pěnové hasicí zařízení One Seven, které je od letošního dubna součástí zásahové terénní Tatry 815-7 a HZS DPP je první jednotkou na území hl. m. Prahy, která má One Seven ve výzbroji. Pod anglickým názvem se skrývá poměr 1:7, tj. z jednoho objemového dílu pěnotvorného roztoku dokáže vyrobit sedm dílů pěny. Zařízení One Seven za pomocí speciálního pěnidla, vody a stlačeného vzduchu vytvoří jemnou hasicí pěnu konzistencí připomínající šlehačku, která perfektně ulpívá na hašených objektech a působí tak izolačním i ochlazujícím účinkem, tj. odebírá kyslík a snižuje zápalnou teplotu. „Kompresor zařízení vhání do hasící směsi 750 litrů vzduchu za minutu, obsluha si může zvolit dle situace výrobu tzv. mokré pěny, která má vyšší ochlazující účinek nebo tzv. suché pěny s menší spotřebou vody, která lépe ulpívá na povrchu svislých stěn nebo ji lze použít i pro hašení elektrozařízení pod napětím. Hlavní výhodou One Seven je vysoká efektivita hašení při minimální spotřebě hasebních látek. Nejvyšší průtok vody je pouhých 150 litrů za minutu při současné spotřebě necelého půllitru pěnidla. S plnými nádržemi tak naše Tatra dokáže díky One Seven dodávat pěnu nejméně hodinu, a za tu dobu ji vyrobí 50 m3,“ uzavírá Karel Pátek.

