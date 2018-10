DPP: Informace o změnách v MHD

1. V noci ze čtvrtka 4. 10. (21:55 hod.) na pátek 5. 10. 2018 (4:55 hod.) bude ve vybraných směrech přerušen provoz tramvají v části křižovatky Klárov u zastávky Malostranská (u metra).

Změny tras tramvajových linek (v uvedeném směru)

Linky č. 2 a 18 budou v úseku Chotkovy sady – Staroměstská vedeny přes zastávky Malostranská na nábřeží Edvarda Beneše a Právnická fakulta.

Linky č. 12, 20 a 97 budou v úseku Malostranské náměstí – Chotkovy sady vedeny přes zastávky Malostranská v Letenské ulici, Právnická fakulta a Malostranská na nábřeží Edvarda Beneše.

Linka č. 15 bude v úseku Malostranské náměstí – Čechův most vedena přes zastávky Malostranská v Letenské ulici a Právnická fakulta.

Linka č. 22 bude v úseku Malostranské náměstí – Královský letohrádek vedena přes zastávky Malostranská v Letenské ulici, Právnická fakulta a Malostranská na nábřeží Edvarda Beneše.

Změny zastávek tramvají

Zřizují se zastávky Malostranská:

- pro směr od Malostranského náměstí v Letenské ulici před křižovatkou s ulicí Klárov,

- obousměrně na nábřeží Edvarda Beneše.

Náhradní doprava není zavedena.

2. V pátek 12. 10. 2018 od 0:35 hod. do 4:30 hod. bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Balabenka – Nádraží Libeň – Starý Hloubětín.

Změny tras tramvajových linek

Linka č. 25 bude v úseku Balabenka – Kbelská odkloněna přes zastávky Divadlo Gong, Nádraží Vysočany, Kolbenova, Vozovna Hloubětín a Starý Hloubětín.

Linka č. 92 bude ve směru z centra ze zastávky Balabenka odkloněna přes zastávky Divadlo Gong, Poliklinika Vysočany a Nádraží Vysočany do zastávky Vysočanská, kde bude ukončena.

V trase Palmovka – Nádraží Libeň – Lehovec bude zavedena náhradní autobusová doprava X92.

3. V neděli 14. 10. 2018 od 7:00 hod. do 14:00 hod. bude obousměrně přerušen provoz tramvají v oblasti vozovny Strašnice ve Starostrašnické ulici.

Změny tras tramvajových linek

Linka č. 7 bude ve směru od Radlické zkrácena do zastávky Vozovna Strašnice.

Linka č. 26 bude ve směru od Divoké Šárky ze zastávky Vozovna Strašnice odkloněna přes zastávky Solidarita a Nové Strašnice do zastávky Černokostelecká, kde bude ukončena.

Zavedené tramvajové linky

Linka č. 36 v trase Vozovna Strašnice – Strašnická – Nádraží Strašnice – Zahradní Město – Nádraží Hostivař.

Změny zastávek tramvají

Zřizuje se nástupní zastávka Vozovna Strašnice ve Starostrašnické ulici přibližně 10 metrů před křižovatkou s ulicí Krátkou.

Náhradní autobusová doprava není zavedena.

4. V sobotu 20. 10. 2018 od 7:30 hod. do 19:30 hod. bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Dělnická – Palmovka.

Změny tras tramvajových linek

Linka č. 1 bude ve směru od Sídliště Petřiny ze zastávky Dělnická odkloněna přes zastávky Ortenovo náměstí a Nádraží Holešovice do obratiště Výstaviště Holešovice, kde bude ukončena.

Linka č. 6 bude ve směru z centra ze zastávky Nádraží Holešovice odkloněna přes zastávky Trojská a Ke Stírce do zastávky Kobylisy, kde bude ukončena (nástupní zastávka Březiněveská).

Linka č. 14 bude ve směru od Spořilova ze zastávky Dělnická odkloněna přes zastávky Ortenovo náměstí a Nádraží Holešovice do zastávky Výstaviště Holešovice, odkud dále pokračuje jako linka č. 17 směr Sídliště Modřany.

Spoje linky č. 17 ve směru od Modřan standardně ukončené na Výstavišti Holešovice z této zastávky pokračují jako linka č. 14 přes zastávky Nádraží Holešovice, Ortenovo náměstí, Dělnická a Tusarova směr Spořilov.

Linka č. 25 bude v úseku Vltavská – Palmovka odkloněna přes zastávky Těšnov, Florenc, Křižíkova a Invalidovna.

Zavedené tramvajové linky

Linka č. 31 v trase Spojovací – Chmelnice – Vozovna Žižkov – Ohrada – Palmovka – Balabenka – Divadlo Gong – Nádraží Vysočany – Vysočanská.

Změny v zastávkách tramvají

V obou směrech se zřizuje na předmostí Hlávkova mostu zastávka Vltavská.

V trase Palmovka – Libeňský most – Dělnická – Tusarova bude zavedena náhradní autobusová doprava X1.

5. V pátek 26. 10. 2018 od 0:00 hod. do 4:00 hod. bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Malovanka – Brusnice – Královský letohrádek.

Změny tras tramvajových linek

Linka č. 22 bude v úseku Malovanka – Malostranská odkloněna přes zastávky Hládkov, Hradčanská a Chotkovy sady.

Náhradní doprava není zavedena.

6. V neděli 28. 10. 2018 od 7:30 hod. do 20:00 hod. bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Ohrada – Palmovka.

Změny tras tramvajových linek

Linka č. 1 bude ve směru od Sídliště Petřiny ze zastávky Palmovka odkloněna přes zastávky Libeňský zámek, Bulovka, Ke Stírce, Kobylisy a Ládví do zastávky Sídliště Ďáblice, kde bude ukončena.

Linka č. 6 bude ve směru od Kubánského náměstí z Palmovky prodloužena přes zastávky Balabenka, Divadlo Gong, Nádraží Vysočany, Kolbenova, Vozovna Hloubětín, Hloubětín do zastávky Lehovec, kde bude ukončena.

Linka č. 10 bude ve směru od Sídliště Řepy ze zastávky Biskupcova odkloněna přes zastávku Ohrada do zastávky Vozovna Žižkov, kde bude ukončena.

Linka č. 16 bude ve směru od Kotlářky ze zastávky Biskupcova odkloněna přes zastávky Ohrada, Vozovna Žižkov a Chmelnice do zastávky Spojovací, kde bude ukončena.

V trase Biskupcova – Ohrada – Krejcárek – Palmovka bude zavedena náhradní autobusová doprava X10.

autor: Tisková zpráva