DPP: Provoz PID během zimních prázdnin, vánočních a novoročních svátků

reklama

Na Štědrý den bude denní provoz městských autobusových linek a tramvají ukončen v 18:00 hod. Metro pojede až do půlnoci, po 18. hodině ale v prodloužených intervalech. Na první a druhý svátek vánoční a na Nový rok budou spoje PID vypravovány podle nedělních jízdních řádů. Od 27. do 30. prosince a 2. ledna bude MHD v Praze jezdit jako v pracovní den o prázdninách. Anketa Odradil vás pořad s Babišem a dětmi od volby lídra ANO? Odradil 2% Neodradil 90% Stejně jsem Babiše nechtěl(a) volit 8% hlasovalo: 9652 lidí

Provoz PID v pátek 23. prosince 2022

Všechny spoje jsou vypravovány podle jízdních řádů pro standardní pracovní den. Vzhledem k začátku zimních prázdnin nejsou v provozu školní autobusové spoje a linky.

Provoz PID v sobotu 24. prosince 2022

Na Štědrý den jezdí spoje a linky PID podle sobotních jízdních řádů, městské autobusy a metro podle sobotních prázdninových grafikonů s následujícími změnami:

Metro

Od 18:00 bude metro jezdit na všech linkách v jednotném intervalu 20 minut. Provoz metra na linkách B a C bude ukončen ve standardní čas, na lince A o pár minut dříve. Poslední odjezdy spojů na lince A z centra Prahy:

Muzeum: ve 23:56 směr Nemocnice Motol

Ve 23:57 směr Depo Hostivař

Můstek: ve 23:58 směr Nemocnice Motol

Ve 23:56 směr Depo Hostivař

Tramvaje

Denní provoz bude ukončen v cca 18:00. Od cca 18:00 do zhruba 7:00 dalšího dne standardní noční provoz v intervalech 30 minut.

Autobusy a trolejbusy

Městské linky: od 18:00 do cca 7:00 dalšího dne noční provoz ve standardních intervalech, kromě linky 119, která bude jezdit do ukončení provozu metra. V době provozu metra zajíždí linka 908 do terminálu Skalka, linky 911 a 916 do terminálu Letňany, linka 911 do terminálu Roztyly. Linky 58 a 143 nejsou v tento den v provozu.

Příměstské linky jsou v provozu podle platných jízdních řádů s vyznačenými příslušnými omezeními a vybrané noční linky jsou v provozu podle zvláštních jízdních řádů.

Lanovky

Provoz petřínské lanovky bude ukončen poslední jízdou v 17:00. Provoz lanovky v Zoo Praha bude ukončen ve 14:00.

Přívozy

Provoz přívozů bude ukončen poslední plavbou v 18:00.

Vlaky

Provoz vlaků bude ukončen přibližně mezi 18:00 a 20:00, na lince S49 už v cca 17:00. Poté bude zachován omezený provoz přibližně do 22:00 v intervalu 60 minut pouze na linkách S1, S2/S22, S4, S5, S7 a S9.

Provoz PID v neděli 25. prosince 2022

Na 1. svátek vánoční jezdí spoje a linky PID podle nedělních jízdních řádů, městské autobusy, metro i tramvaje podle nedělních prázdninových grafikonů s následujícími změnami:

Autobusy, tramvaje a trolejbusy

Denní provoz na městských autobusových a tramvajových linkách bude zahájen v cca 7:00, linka 119 již od cca 4:30. V době provozu metra zajíždí linka 908 do terminálu Skalka, linky 911 a 916 do terminálu Letňany, linka 911 do terminálu Roztyly. Linky 58, 143 a 187 nejsou v tento den v provozu. Vzhledem k uzavřeným obchodním centrům linky 180, 208, 228 a 246 budou jezdit podle upravených jízdních řádů (např. nebudou zajíždět k OC).

Příměstské autobusové linky jsou v provozu podle platných jízdních řádů s vyznačenými příslušnými omezeními.

Provoz PID v pondělí 26. prosince 2022

Všechny spoje a linky PID jsou na 2. svátek vánoční vypravovány podle nedělních prázdninových jízdních řádů, vlaky podle jízdních řádů pro neděli, resp. státní svátek s následujícími změnami:

Autobusy a trolejbusy

Linky 58, 143 a 187 nejsou v tento den v provozu. Vzhledem k uzavřeným obchodním centrům linky 180, 208, 228 a 246 budou jezdit podle upravených jízdních řádů (např. nebudou zajíždět k OC).

Provoz PID od úterý 27. prosince do pátku 30. prosince 2022

Provoz linek PID podle prázdninových jízdních řádů pro pracovní den, vlaků podle standardních jízdních řádů pro pracovní den s následujícími změnami:

Autobusy a tramvaje

Tramvajové linky číslo 4 a 21 a autobusová linka číslo 187 nejsou v provozu. Tramvajová linka číslo 16 je v provozu pouze v trase Kotlářka – Ústřední dílny DP.

Lanovky

Lanovka v Zoo Praha není v úterý 27. prosince 2022 v provozu.

Provoz PID v sobotu 31. prosince 2022

Spoje a linky PID budou na Silvestra vypravovány podle sobotních jízdních řádů, městské autobusové linky a metro podle sobotních prázdninových grafikonů s následujícími změnami:

Metro

Provoz metra bude o silvestrovské noci prodloužen v jednotném intervalu 10 minut na všech tří linkách do cca 2:30.

Odjezdy posledních spojů z konečných stanic:

linka A – Nemocnice Motol v 1:51, Depo Hostivař v 1:53

linka B – Zličín v 1:40, Černý Most v 1:45

linka C – Letňany v 1:44, Háje v 1:44

Odjezdy posledních spojů z centra Prahy:

linka A Muzeum v 2:06 směr Nemocnice Motol, v 2:07 směr Depo Hostivař

Můstek v 2:08 směr Nemocnice Motol, v 2:06 směr Depo Hostivař

linka B Můstek v 2:01 směr Černý Most, v 2:04 směr Zličín

Florenc v 2:04 směr Černý Most, v 2:01 směr Zličín

linka C Muzeum v 2:02 směr Háje i Letňany

Florenc v 1:59 směr Háje, v 2:05 směr Letňany

Tramvaje

Denní provoz tramvají DPP ukončí v cca 22:00, poté zahájí posílený noční provoz, který potrvá až do cca 7:00 druhého dne. Na všechny noční spoje bude DPP nasazovat tramvaje v soupravách, do cca 3:30 v intervalu 15 minut, poté do 7:00 v intervalu 20 minut. Po celou silvestrovskou noc jsou zrušeny garantované přestupy.

Autobusy a trolejbusy

Provoz většiny denních městských linek bude ukončen spoji odjíždějícími z konečných zastávek do 22:00. Poté do cca 2:00 až 2:30 (podle odjezdů od posledních spojů metra) bude v provozu následujících 45 městských autobusových linek:

v intervalu 10 minut: linka 119

v intervalu 20 minut: linky 102, 106, 107, 113, 118, 125, 131, 136, 137, 139, 142, 145, 154, 174, 176, 177, 180, 190, 191, 193, 197, 199, 201, 207 a 215

v intervalu 30 minut: linky 103, 109, 123, 134, 141, 162 a 221

v intervalu 60 minut: linky 111, 112, 120, 129, 159, 161, 163, 229 a 241

v intervalu 40–80 minut: linka 213

v intervalu 60–80 minut: linky 226 a 227.

Přibližně od 2:30 do cca 7:00 druhého dne budou v provozu následující noční městské autobusové linky:

v intervalu 15 minut linky 904, 905, 910 a 911

v intervalu 30 minut linky 902, 907, 908, 909, 912, 913 a 915

v intervalu 60 minut linky 901, 906, 914, 916 a 917

v intervalu 120 minut linka 903.

Po celou noc jsou zrušeny garantované přestupy. V době provozu metra zajíždí linka 908 do terminálu Skalka, linky 911 a 916 do terminálu Letňany a linka 911 do terminálu Roztyly. Linky číslo 58 a 143 nejsou v provozu.

Příměstské linky jsou v provozu podle platných jízdních řádů s vyznačenými příslušnými omezeními.

Lanovky

Provoz petřínské lanovky bude ukončen poslední jízdou v 17:00. Provoz lanovky v Zoo Praha bude ukončen ve 14:00.

Vlaky

Provoz vlaků podle platných jízdních řádů bude ukončen přibližně ve 20:00, poté bude zachován omezený provoz přibližně do 22:00 v intervalu 60 minut na všech linkách S (kromě linky S49, jejíž provoz je ukončen již přibližně v 19:00).

Provoz PID v neděli 1. ledna 2023

Spoje a linky PID budou na Nový rok vypravovány podle nedělních jízdních řádů, městské autobusové linky, metro a tramvaje podle nedělních prázdninových grafikonů s následujícími změnami:

Autobusy, tramvaje a trolejbusy

Denní provoz na městských autobusových a tramvajových linkách bude zahájen v cca 7:00, na autobusové lince 119 již přibližně od 4:30. Vzhledem k uzavřeným obchodním centrům linky 180, 191, 208, 228 a 246 budou jezdit podle upravených jízdních řádů (např. nebudou zajíždět k OC). V době provozu metra zajíždí linka 908 do terminálu Skalka, linky 911 a 916 do terminálu Letňany a linka 911 do terminálu Roztyly. Linky číslo 58 a 143 nejsou v provozu. Příměstské linky jsou v provozu podle platných jízdních řádů s vyznačenými příslušnými omezeními.

Provoz PID v pondělí 2. ledna 2023

Spoje v rámci PID jsou v tento den vypravovány podle prázdninových jízdních řádů pro pracovní den, příměstské autobusové linky a vlaky jezdí podle grafikonů pro pracovní den s následujícími změnami:

Autobusy a tramvaje

Tramvajové linky 4 a 21 nejsou v provozu. Tramvajová linka 16 je v provozu pouze v trase Kotlářka – Ústřední dílny DP. Vzhledem ke školním prázdninám nejsou v provozu školní autobusové spoje a linky.

Provoz PID od úterý 3. ledna do neděle 12. února 2023

Spoje na městských autobusových a tramvajových linkách i v metru jsou vypravovány podle upravených tzv. poloprázdninových jízdních řádů obdobně jako v předchozích letech. Plný provoz PID na městských linkách bude opět obnoven od pondělí 13. února 2023 po skončení první části jarních prázdnin v hl. m. Praze.

Psali jsme: DPP obdržel tři nabídky v tendru na stavbu druhého úseku metra D Olbrachtova – Nové Dvory DPP a odborové organizace se dohodly na dodatcích ke kolektivní smlouvě DPP se skauty tuto sobotu opět rozveze Betlémské světlo po celé Praze DPP chystá modernizaci zabezpečovacího zařízení v metru na trase C v úseku Vltavská – Háje, na zhotovitele vyhlásil veřejnou zakázku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.