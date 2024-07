DPP loni dosáhl rekordního obratu i tržeb, výsledek hospodaření skončil ziskem 1,223 miliardy

O 551 milionů korun více než v roce 2022, celkem 4,9 miliard korun, utržil loni DPP z prodejů jízdného v rámci systému PID. V loňském roce DPP zrealizoval více než 179 milionů přepočtených vozových kilometrů, zhruba stejně jako v roce 2022 a přepravil celkem více než 962 milionů cestujících, meziročně o 8 % více.

Výsledek hospodaření DPP před zdaněním skončil za rok 2023 ziskem ve výši 1,837 miliardy korun. Po započtení odložené daně dosáhl DPP za rok 2023 zisku 1,223 miliardy korun. Pro srovnání v roce 2022 vykázal DPP zisk po zdanění ve výši 236,9 milionů korun. V roce 2023 tak došlo k růstu vlastního kapitálu DPP, jehož výše k 31. prosinci 2023 činila 69,77 miliard korun.

„V loňském roce se nám dařilo lépe hospodařit s provozními prostředky, jen v oblasti spotřeby pohonných hmot a energií jsme ušetřili oproti plánu více než půlmiliardu korun. Bylo to díky kombinaci nižší spotřeby, nižších výkonů, než jsme předpokládali, mírnou zimou, ale také nákupem za příznivější ceny. Ke kladnému výsledku hospodaření přispěly také vyšší tržby z prodejů jízdného v rámci systému PID. Vloni jsme utržili o 551 milionů korun, bezmála o 13 % více než v předchozím roce 2022 a dokonce o 441 milionů korun, tj. o 10 % více než v rekordním předcovidovém roce 2019,“ vysvětluje příčiny výsledku hospodaření Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

„Příznivá situace byla také na trhu úrokových sazeb. Úspěšná finančně-investiční strategie a hospodaření s volnými finančními zdroji přinesly DPP příjmy ve výši 855,17 milionů korun před zdaněním. Na kladném výsledku hospodaření DPP v loňském roce se podílely ještě dvě mimořádné události, a to realizace směny pozemků s hl. m. Prahou a rozpuštění rezervy v souvislosti se skládkou v Modřanech,“ dodává Witowski.

Realizace směny pozemků s hl. městem Prahou (HMP), v rámci které DPP převedl na město pozemky, které má spravovat Praha a naopak, HMP převedlo na DPP tramvajovou trať KoMoKo. Směna těchto pozemků se do výsledku hospodaření DPP za rok 2023 promítla ve výši +349,6 milionů korun. Rozpuštění rezervy, kterou měl DPP za povinnost vytvořit v souvislosti s riziky rekultivace skládky Modřany se do výsledku hospodaření promítla ve výši +445,4 milionů korun. Dalších více než 160 milionů korun činily smluvní pokuty a úroky z prodlení za pozdní dodání vozidel či náhradních dílů, nebo nedokončené odstranění hromadných vad. Stejně jako za rok 2022, ani za loňský rok nebyl Dopravnímu podniku přiznán přiměřený zisk.

Rekordní celkové výnosy i tržby za prodej jízdného

DPP utržil za prodej jízdenek na veřejnou dopravu v rámci systému PID, tj. na linky na území HMP i ve vnějších pásmech celkem 4,897 miliard korun bez započtení pokut, což je doposud nejvyšší částka v historii DPP. Od rekordního předcovidového roku 2019 tato částka narostla o 441 milionů korun, tj. o téměř 10 %.

Z celkového prodeje časových jízdenek byly tržby DPP v roce 2023 oproti předchozímu roku vyšší o 11,08 %, resp. 280 milionů korun. Nejvýraznější meziroční nárůst prodejů časového jízdného s platností na území hl. m. Prahy DPP loni zaznamenal u 365denních kuponů pro juniory od 15 do 18 let a studenty od 18 do 26 let celkem bezmála o 14 %, tj. o 13 milionů korun a u 90denních občanských kuponů o 12,28 %, tj. o 17 milionů korun. Tržby prodeje jízdenek na jednotlivou jízdu byly v roce 2023 vyšší o 8,84 %, tj. o 123 milionů korun. Velmi výrazný meziroční nárůst DPP zaznamenal u prodejů časových krátkodobých jízdenek (např. na 24 hodin), a to o více než třetinu (34,5 %), celkem o 147 milionů korun.

Investice do infrastruktury a vozidel více než deset miliard korun

Do rekonstrukce či výstavby nové dopravní infrastruktury a do modernizace vozového parku DPP v roce 2023 investoval v celkovém součtu 10,464 miliard korun, o více než polovinu (51,1 %) více než o rok dříve. Z toho činila běžná dotace rozpočtu hlavního města Prahy 5,62 miliardy korun (meziročně se zvýšila o 185 %), dotace z fondů Evropské unie se podílely 368 miliony korun (meziročně o +20 %). Zbylé investice tvořily vlastní zdroje DPP.

Meziročně o 8 % více přepravených cestujících

V loňském roce DPP přepravil celkem 962,46 milionů cestujících, zhruba o 8 % více než v roce 2022, nicméně ve srovnání s rekordním rokem 2019 o necelých 18 % méně. Metro loni využilo 361 milionů cestujících, meziročně téměř o 7 % více než v roce 2022. Tramvajemi a lanovou dráhou na Petřín cestovalo loni 349 milionů zákazníků, o 10 % více než o rok dříve. Tramvaje loni využilo jen o necelých 6 % cestujících méně, než v rekordním roce 2019. Městské autobusové linky DPP využilo 247,2 milionu cestujících, což je zhruba o 7 % více než v roce 2022 a příměstské linky DPP 5 milionů zákazníků, meziročně také zhruba o 7 % více. Trolejbusy loni přepravily 182 tisíc cestujících.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Obsluhuje celkem 3 linky metra, 150 autobusových, 36 tramvajových (27 denních a 9 nočních) a 1 trolejbusovou linku. K 1. lednu 2024 DPP vlastnil 1 185 autobusů, z toho 14 elektrobusů, 146 vlakových souprav metra, 782 tramvajových vozů a 16 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2024 v evidenčním stavu celkem 11 225 zaměstnanců, z toho 4 439 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.