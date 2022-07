DPP otáčí jednosedačky ve vlacích metra na linkách A a B, ve stanicích přibudou nové panely s odjezdy

reklama

Do konce letošního září je DPP nechá upravit v dalších 68 soupravách na základě výsledků dubnové ankety DPP mezi cestujícími, které se zúčastnilo bezmála 20 tisíc unikátních respondentů. Kromě toho DPP do konce letošního roku nainstaluje do dalších stanic nové infopanely s odjezdy nejbližších souprav i obrazovky s odjezdy spojů povrchové dopravy. Oba náměty se objevily v anketě mezi desítkou nejčastějších návrhů na zlepšení komfortu v pražském metru.

Z on-line ankety, kterou mezi cestujícími k sedačkám ve vlacích pražského metra DPP zrealizoval letos v dubnu vyplynulo, že bezmála polovina cestujících (44 %) si vždy ráda sedne, pokud je volná sedačka. Nicméně polovina cestujících není v této otázce vyhraněná, rozhoduje se až podle aktuální situace nebo délky cesty. Obdobné je to i v případě obecných preferencí sezení ve, proti nebo bokem ke směru jízdy bez ohledu na typ sedačky. Pro necelou polovinu (44 %) cestujících to není důležité. Zhruba třetina cestujících (35 %) jednoznačně preferuje sezení ve směru jízdy, necelá pětina (19 %) bokem ke směru jízdy a pouze necelá 3 % proti směru.

Nejoblíbenější jsou jednosedačky, polovina cestujících na nich sedí bokem ke směru jízdy

Z ankety jednoznačně vyplývá oblíbenost jednosedaček, které preferuje téměř 63 % respondentů. Pouze pro 12 % cestujících není důležité, na jakém typu sedačky sedí. Dvousedačky preferuje cca 14 % cestujících, šestisedačky, které jsou otočeny bokem ke směru jízdy pak necelých 11 % účastníků ankety. Pokud respondenti využívají jednosedačky, téměř polovina z nich (48 %) se vždy opírá o bočnici vagónu, bez ohledu na to, jestli je sedačka už otočena nebo nikoliv. Necelých 40 % cestujících je v této otázce nevyhraněná a sedá si na jednosedačky podle aktuální situace. Pouze necelých 14 % respondentů si na neotočenou jednosedačku vždy sedá po nebo proti směru jízdy. I přesto, že sezení cestujících na jednosedačkách bokem ke směru jízdy zabírá více místa, naprostá většina účastníků ankety (bezmála 90 %) to tak nevnímá a nepovažuje to za omezování.

„Otočení jednosedaček ve vlacích, které jezdí na linkách A a B, jsem navrhl DPP před zhruba dvěma lety. Všímal jsem si, že významná část cestujících na nich sedí opřena o bočnici vagonu a vůbec nevyužívá opěradlo. Já tak sedám také. Anketa DPP jasně ukázala, že na jednosedačkách takto sedí nejvíce cestujících. Proto dává smysl cestujícím vyjít vstříc a otočit část jednosedaček i ve zbylých vlacích 81-71M. Chceme dělat cestujícím cestu co nejvíce pohodlnou i uživatelsky přívětivou, proto budeme taky pokračovat v přidávání monitorů zobrazující příjezd nejbližších dvou vlaků v obou směrech do stanice. Důležitá maličkost, která zjednoduší cestování. Snažím se s DPP, aby cesta pražskou MHD byla co nejkomfortnější, ale taky bezpečná a bez zbytečného běhání po eskalátorech či schodech,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. města Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Ve vozovém parku máme 93 vlaků typu 81-71M, v každé soupravě je 48 jednosedaček. Před necelými dvěma lety jsme ve 12 soupravách nechali polovinu z nich, tj. každou druhou, otočit bokem ke směru jízdy, abychom nejdříve otestovali preference cestujících. Po skončení všech covidových omezení a návratu cestujících do MHD jsme mohli letos na jaře konečně zrealizovat připravovanou anketu. Její výsledky daly zelenou dalšímu otáčení jednosedaček. Bude to ve stejném modelu, jako na 12 pilotních soupravách. Tento postup potvrdilo představenstvo DPP,“ uvedl Marek Kopřiva, člen představenstva a technický ředitel DPP – Metro a dodal: „V těchto dnech začali pracovníci Škoda Transportation, která pro nás zajišťuje údržbu vlaků 81-71M formou Full Service, s otáčením jednosedaček v dalších vlacích. V každé soupravě je nutné otočit 24 jednosedaček. Znamená to nicméně i úpravu nohou, na kterých jsou připevněny sedačky a zádržný systém pro cestující. Nohy je nutné převařit, převrtat, nalakovat a znovu namontovat. Tyto technické úpravy jednosedaček budeme realizovat v rámci plánovaných oprav ve stupni R4 a R5, ale i nižších stupních R3, R2 a R1 nebo na soupravách, které budou momentálně mimo provozní výkon, tj. v taktu zhruba 3-5 souprav týdně. Plánujeme otočit polovinu jednosedaček v dalších 68 vlacích tak, aby byly do začátku podzimu, tj. přelomu září a října dokončeny. Zůstane nicméně 13 souprav, kde jednosedačky nemůžeme otáčet. Jedná se totiž o jiný typ, s větším úhlem sklonu jejich kovového skeletu. Pokud bychom je jednoduše otočili, zasahovaly by do ostění vagónu.“

Nové sedačky v metru: plastové nebo polstrované?

V této otázce většina cestujících, necelých 60 %, preferuje polstrované sedačky, přičemž 49 % s látkovým potahem a necelých 10 % koženkovým. Nemalá skupina, téměř 42 %, preferuje plastové sedačky bez jakéhokoliv polstrování či potahu. „Pro metro D, a také automatizaci linky C připravujeme na příští rok vyhlášení veřejné zakázky na nové, plně automatické soupravy metra. Z pohledu údržby, úklidu, vandalství a bezesporu z hygienického hlediska preferujeme plastové sedačky, nicméně budeme přihlížet i k preferencím cestujících,“ dodal Marek Kopřiva.

Modernější vlaky, infopanely ve stanicích, více bezpečnosti nebo průchozí vagony

Ve volné anketní otázce mohli respondenti navrhnout zlepšení komfortu ve vlacích metra. Téměř tři čtvrtiny z nich (74 %) buď nenavrhla žádné zlepšení (nejčastější odpověď: „Nemám žádný námět.“), nebo uvedla, že je spokojena se současným stavem. Nicméně přibližně pětina respondentů (téměř 22 %) uvedla relevantní námět. Mezi ty nejčastější patřil návrh otočit úplně všechny sedačky ve vlacích metra bokem ke směru jízdy (bezmála 5 % účastníků). Druhým nejčastějším námětem byly modernější vozy a sedačky z jiného materiálu, než plastové, nebo polstrované s látkovým potahem (téměř 4 % respondentů). Zhruba 3,5 % respondentů uvedla, že jim vadí graffiti v metru a navrhuje ještě intenzivnější úklid vlaků i stanic. Pětici nejčastějších námětů uzavírá požadavek na znovuzavedení automatického otevíraní všech dveří, jako tomu bylo během pandemie covidu-19 a více infopanelů ve stanicích o časech odjezdů nejbližších souprav metra a povrchové dopravy. Kolem 1-2 % respondentů navrhovalo častější kontroly revizorů a/nebo policie v metru, více bezpečnostních kamer, v neposlední řadě také průchozí vagony v soupravě. V anketě se objevily i neotřelé nápady, jako například zavedení prodeje novin a časopisů přímo ve vlacích metra, automaty na jídlo ve stanicích metra, příjemná hudba ve stanicích, nebo rozprašování jemné vůně ve vlacích i stanicích metra.

„Otočit všechny stávající sedačky bokem ke směru jízdy je sice technicky realizovatelné, znamenalo by to ale značný zásah do konstrukce vagonů. Realizace tohoto nápadu by trvala velmi dlouho a znamenala by vysoké náklady, které by vůbec nebyly úměrné předpokládanému zlepšení komfortu. Průchozí vagony jsou ve stávajících soupravách z technického, a zejména bezpečnostního pohledu zcela nerealizovatelné. V nových automatických vlacích, které plánujeme nakoupit pro linku D i C nicméně s tím počítáme, plně průchozí soupravy je jeden z našich požadavků. Nové, modernější a plně automatické vlaky bude mít pražské metro se spuštěním provozu na lince D nebo v rámci automatizace linky C. Co se týká bezpečnosti, do konce letošního roku dokončíme výměnu původních, už zastaralých analogových bezpečnostních kamer v prostorech metra za nejnovější digitální IP kamery s vyšším rozlišením. Zcela jistě to přispěje k dalšímu zvýšení bezpečnosti v metru. Diskutujeme s kolegy z Městské policie hl. m. Prahy i Policie ČR možnost navýšení počtu hlídek v pražském metru, s Přepravní kontrolou DPP pak častější kontroly revizorů. Na úklid stanic metra jsme vyhlásili veřejnou zakázku, do které jsme promítli i zvýšené požadavky. Ve vlacích úklid realizujeme ve stejném režimu jako během pandemie. Paralelně s tím připravujeme do vestibulů stanic instalaci infopanelů jednak s odjezdy nejbližších souprav metra, jak je cestující znají např. ze Staroměstské, Chodova či Kobylis, ale také samostatných obrazovek s odjezdy povrchové dopravy. Do konce letošního roku plánujeme infopanely s odjezdem nejbližších souprav metra osadit ve stanicích: Palmovka, Háje, Budějovická, Kačerov a Nádraží Holešovice, v prvním čtvrtletí příštího roku pak na Hlavním nádraží, I. P. Pavlova, Muzeu A + C, Náměstí Republiky, Opatově a na Roztylech. Co se týká infopanelů s odjezdy povrchové dopravy, do konce letošního roku plánujeme osadit 30 kusů, přičemž šest z nich bude na Letišti Václava Havla Praha (Terminál 1 a 2), další ve stanicích Anděl, Dejvická, I. P. Pavlova, Florenc B, Karlovo náměstí, Letňany, Náměstí Republiky a Vysočanská,“ uzavírá Marek Kopřiva.

Souhrnné výsledky ankety „Sedačky ve vlacích metra“:

Anketa realizovaná pouze on-line na webu DPP na dpp.cz.

Probíhala od 6. do 30. dubna 2022.

Měla 12 otázek.

Na všech 12 otázek odpovědělo 19 500 unikátních respondentů.

Více než 55 % respondentů byli muži, téměř 41 % ženy, ostatní neuvedli.

Nejpočetnější skupina respondentů, bezmála 40 % byla z věkové skupiny 18-29 let, druhá nejpočetnější 29 % ze skupiny 30-39 let a třetí, cca 15 % ze skupiny 40-49 let.

Bezmála 60 % respondentů využívá metro denně o pracovních dnech, zhruba třetina dokonce denně včetně víkendů. Více než 85 % účastníků ankety využívá metro alespoň 2-3x týdně.

Většina účastníků ankety (více než 53 %) metro využívá pro středně dlouhé cesty trvající 10-20 minut.

Výsledky ankety potvrdily, že nejvytíženější linkou pražského metra je C, kterou nejčastěji využívá více než 55 % respondentů, a to buď samostatně nebo v kombinaci s linkami A a B.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 143 autobusových linek, 1 trolejbusovou linku, dále 26 denních, 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra. K 1. 1. 2022 DPP vlastnil 1 203 autobusů,1 trolejbus, 802 tramvajových vozů a 146 vlakových souprav metra. Podnik měl k 1. 1. 2022 celkem 10 965 zaměstnanců v evidenčním stavu, z toho 4 282 řidičů MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete na ZDE.

