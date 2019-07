DPP rozšiřuje síť bezkontaktních terminálů do metra

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) dnes začal do prvních stanic metra instalovat bezkontaktní terminály na nákup jízdenek. Budou umístěny ve vestibulech stanic, na stojanech místo validátorů Opencard. Fungují na stejném principu jako terminály, kterými DPP osadil letos na jaře všechny tramvaje v Praze. Přibyla jim další funkcionalita: cestující si na nich budou moci nově zkontrolovat platnost zakoupených časových kuponů. Instalace 77 terminálů do jednotlivých stanic pražského metra potrvá do konce letošních letních prázdnin.

Oranžovými bezkontaktními terminály na nákup jízdenek opatřil DPP všechny pražské tramvaje letos na jaře. Od dnešního dne se jejich síť postupně rozšíří také do vestibulů stanic metra, kde nahradí nefunkční validátory Opencard. Celkem jich v pražském metru bude 77 ve žluté barvě, a kromě základních funkcí, jako je nákup jízdenek na 30 či 90 minut a 24 hodin v plné nebo zvýhodněné verzi, si na nich budou moci cestující nově jednoduše ověřit platnost svých předplacených časových kuponů. Stačí na úvodní obrazovce terminálu zvolit „Ověření časového kuponu“ a přiložit identifikátor, tj. PID Lítačku, In Kartu Českých drah či bezkontaktní platební kartu, ke které je časový kupon přiřazen.

„Po zrušení Opencard a zavedení PID Lítačky dostáváme od cestujících řadu podnětů, ve kterých nás žádají o možnost jednoduše a pohodlně ověřit platnost zakoupených časových kuponů přímo v pražské MHD. S našim plánem rozšířit bezkontaktní terminály také do metra, na stojany po Opencard, se řešení přímo nabízelo. Proto jsme se je rozhodli vybavit i touto novou službou,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodává: „Do konce září vypíšeme také výběrové řízení na dodavatele bezkontaktních terminálů do všech autobusů DPP. Osadit je plánujeme v průběhu příštího roku.“

„Díky novému vedení DPP rychle doháníme řadu jiných měst, kde jsou bezkontaktní platby v dopravních prostředcích dávno běžné. Po tramvajích a metru plánujeme zavést pohodlné a rychlé nákupy jízdenek i v autobusech,“ doplňuje Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu.

Bezkontaktní terminály na stojanech po Opencard budou do konce ledna 2020 fungovat v testovacím režimu. Do konce letošních letních prázdnin budou osazeny do všech stanic metra kromě Bořislavky, Petřin a Nemocnice Motol, ve kterých byly validátory Opencard součástí nástěnné mozaiky. Během testovacího provozu doplní DPP bezkontaktní terminály

i do zmiňovaných třech stanic metra A.

Princip nákupu jízdenek v bezkontaktních terminálech v metru je stejných jako u terminálů v pražských tramvajích. Dotekem je nutné terminál aktivovat, cestující si následně vybere typ jízdného, přiloží k terminálu bezkontaktní platební kartu a během dvou vteřin se mu vytiskne jízdenka s již vyznačenou dobou platnosti. Jízdenky zakoupené v bezkontaktních terminálech se proto již neoznačují! Stejně jako v tramvajích, bezkontaktní terminály v metru komunikují kromě češtiny také v angličtině, němčině a ruštině.

Zkontrolovat si prostřednictvím bezkontaktního terminálu platnost zakoupených časových kuponů je jednoduché. Stačí zvolit možnost „Ověření časového kuponu“ a přiložit identifikátor, tj. PID Lítačku, In Kartu Českých drah či bezkontaktní platební kartu, podle toho, ke kterému je kupon přiřazen. Terminál následně cestujícímu zobrazí všechny kupony, jejich platnost od – do, pásma, tarif podle PID (například měsíční nebo roční kupon), platnost slevy od – do a zákaznický profil (např. Student).

Kromě bezkontaktních terminálů lze ve vybraných stanicích metra a ve vybraných jízdenkových automatech zakoupit jízdenky pomocí platební karty, a to jak kontaktně, tak i bezkontaktně. DPP postupně rozšiřuje také síť těchto automatů a plánuje jimi vybavit každou stanici metra do konce příštího roku.

Téměř 440 tisíc prodaných jízdenek v tramvajích za více než 13 milionů Kč Bezkontaktní terminály pro nákup jízdenek byly do všech pražských tramvají nainstalovány a do ostrého provozu spuštěny letos 26. dubna. Do konce letošního června, tj. za 9 týdnů provozu, si jejich prostřednictvím cestující zakoupili téměř 433 300 jízdenek za 13,11 mil. Kč. Obliba tohoto způsobu nákupu jízdenek roste, nejvíc jich DPP prodal v červnu, více než 204 tisíc za téměř 6,2 mil. Kč. Ve sledovaném období si cestující nejčastěji kupovali plnohodnotné 30 minutové jízdenky: DPP jich prostřednictvím bezkontaktních terminálů prodal téměř 319 tisíc za 7,7 mil. Kč. Nejčastěji byly ve sledovaném období využívány bezkontaktní terminály na denních linkách 22, 9 a 17, u nočních vede linka 97. Zajímavým ukazatelem je fakt, že prodej jízdenek prostřednictvím bezkontaktních terminálů měl ve sledovaném období jen minimální dopad na objem transakcí v automatech na tramvajových zastávkách.

autor: Tisková zpráva