DPP získal pravomocné povolení na projekt elektrifikace autobusové linky č. 131 Bořislavka – Hradčanská

Její dokončení a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem DPP předpokládá na začátku letošního jara. Zahájení samotné výstavby DPP předpokládá nejpozději do konce letošního června s cílem dokončení a zprovoznění nejpozději do konce června 2026. Autobusová linka č. 131 se poté změní na trolejbusovou č. 51. Cílem DPP je na projekt získat spolufinancování z dotací Evropské unie z Národního plánu obnovy.

Trasa autobusové linky č. 131 (Bořislavka – Hradčanská) je terénně náročná, obsluhuje hlavně rezidenční části městské části Praha 6 (Hanspaulku, Dejvice a Bubeneč). Část trasy je vedena v původní trase první trolejbusové linky v Praze, jejíž provoz byl zahájen na konci srpna 1936, takže i lokalita Bořislavky a Hanspaulky je úzce spjatá s trolejbusy a historicky zde utvářely veřejný prostor.

Anketa Máte rádi Ondřeje Vetchého? Ano, jako herce i veřejnou osobnost 2% Herec dobrý, jeho názory mi vadí 18% Ne, nemám 78% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7543 lidí

Trolejové vedení na lince vznikne v celkové délce cca osm kilometrů (měřeno jednostopě), přičemž zatrolejovaný by měl být úsek Bořislavka – Zelená. Z toho v úseku z ulice Na Pískách k terminálu Bořislavka bude trolejové vedení vybudováno pouze v tomto směru, tedy ve stoupání. Zároveň vznikne krátká odbočka do původní smyčky Bořislavka v Kladenské ulici, která bude výhledově sloužit jak pro potřeby nabíjení elektrobusů, které DPP do budoucna plánuje využívat na vybraných autobusových linkách, tak i pro příležitostný nostalgický provoz historických trolejbusů z Muzea MHD DPP ve Střešovicích.

Napájení bude zajišťovat nová měnírna U Matěje, která se nachází přibližně v polovině délky trasy, ve které DPP předpokládá vznik trolejového vedení. Zároveň DPP kladl velký důraz na to, aby měnírna byla citlivě zasazena do okolního terénu tak, aby co nejméně vizuálně rušila okolí. Měnírna bude zapuštěna do svahu a z pohledu od ulice Na Míčánce nebude takřka vidět. Její okolí včetně fasády bude v maximální možné míře ozeleněno. Tento projekt DPP zároveň úzce koordinuje s dalšími záměry, zejména s rekonstrukcí Šárecké ulice, kterou zde plánuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK).

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Obsluhuje celkem 3 linky metra, 154 autobusových, 36 tramvajových (27 denních a 9 nočních) a 2 trolejbusové linky. K 1. lednu 2025 DPP vlastnil 1 210 autobusů, z toho 14 elektrobusů, 146 vlakových souprav metra, 809 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2025 v evidenčním stavu celkem 11 362 zaměstnanců, z toho 4 522 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.

Psali jsme: DPP získal pravomocné povolení na výstavbu další nové tramvajové tratě Libuš – Nové Dvory DPP plánuje nakoupit až 180 nových trolejbusů DPP otevírá výstup ze stanice metra Florenc C k autobusovému nádraží DPP: Aktuální rozhodnutí ÚOHS nemá přímý vliv na časový harmonogram projektu