DPP zmodernizuje stanici metra A Dejvická

Stavební práce začnou v noci z 1. března na 2. března bez omezení pro cestující. Během této modernizace jsou však naplánovány dvě prodloužené víkendové výluky, kdy budou soupravy metra stanicí pouze projíždět (přesné termíny budou včas upřesněny).

Modernizace se týká osvětlení veřejných a služebních prostor, rozvaděčů, zásuvkových vývodů napájených z rozvaděčů osvětlení. Dále proběhne modernizace napájení informačního, řídicího systému osvětlení a sdělovacích zařízení. V rámci stavebních úprav se ve veřejné části počítá s výměnou podhledů, opravou obkladů stěn, dlažeb, výstupů a dále stavebních úprav souvisejících s uvedenou činností.

Celkové náklady rekonstrukce stanice metra Dejvická dosáhnou 109 milionů korun, zhotovitelem bude společnost ELTODO a. s.

O stanici metra Dejvická

Stanice metra Dejvická byla uvedena do provozu 12. srpna 1978 pod názvem Leninova. Jedná se o jednu z nejvytíženějších stanic metra. Do 6. dubna 2015 byla konečnou stanicí linky A, nyní to je stanice Nemocnice Motol.

Stanice Dejvická je hloubená, jednolodní s ostrovním nástupištěm. Stanice leží 11,5 m pod úrovní ulice Evropské. Délka stanice i s odstavnými kolejemi je 301 m.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 145 autobusových linek, dále 25 denních a 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra. K 1. 1. 2018 bylo ve vlastnictví společnosti 1 168 autobusů, 854 tramvajových vozů a 730 vozidel metra. Společnost ročně přepraví více než miliardu osob a ujede cca 178 mil. kilometrů. Podnik má k 1. 1. 2018 celkem 10 932 zaměstnanců, z toho 4 230 tvoří řidiči MHD.

Jediným akcionářem Dopravního podniku je hlavní město Praha, množství dopravních spojů a zadání pro jízdní řády v Praze určuje společnost ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy). Více informací o Dopravním podniku naleznete rovněž ZDE.

autor: Tisková zpráva