Dětští opilci a toxikomani stáli loni VZP 14,5 milionu korun

26.06.2018 10:39

Psychické problémy, které dětem a mládeži ve věku do 18 let způsobil alkohol a drogy, stály loni Všeobecnou zdravotní pojišťovnu více než 14,5 milionu korun. To je o 2,5 % více než v roce 2016. Zvýšil se i počet dětských klientů VZP, kteří kvůli problémům s alkoholem či drogami skončili v péči lékařů – loni jich bylo už 1 272, což je o 6,5 % více než v roce předchozím (1 194).