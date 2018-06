VZP vrací lidem mnohem více z doplatků za léky. Pomohla změna ochranného limitu

Důvodem prudkého nárůstu vracených částek je to, že se od letoška změnil ochranný limit. Zatímco ještě loni to bylo 5 tisíc korun a pro děti a seniory nad 65 let byla částka snížena na polovinu, letos je to pro děti do 18 let a seniory mezi 65 a 70 lety jeden tisíc korun. Pro seniory nad 70 let jde dokonce jen o 500 korun. Vše, co lidé zaplatí za započitatelné doplatky na léky navíc, jim VZP vrací.

V následující tabulce je podrobně zachyceno, jak se situace vyvíjela při srovnání let 2015 až 2017 a kolik peněz VZP vracela svým klientům. Srovnání sahající před rok 2015 by bylo zásadně zkresleno tím, že v roce 2014 lidé ještě platili třicetikorunové regulační poplatky za návštěvu lékaře. Ty se do ochranného limitu rovněž započítávaly. Od roku 2015 už do ochranného limitu spadají jen doplatky za léky.

Kolik klientů VZP překročilo ochranný limit a kolik jim pojišťovna vracela:

Zlom, který nastal po letošní úpravě ochranného limitu, je možné názorně demonstrovat na porovnání údajů za letošní první čtvrtletí se stejným obdobím loňského roku. Pojišťovna totiž peníze za překročený limit vrací čtvrtletně.

Srovnání 1. čtvrtletí 2018 se stejným obdobím předchozího roku:

autor: Tisková zpráva