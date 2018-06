VZP: Jaké jsou možnosti odstranění tetování a hradí některý z postupů pojišťovna?

Tetování – slangově „kérka“ a v oborné terminologii „mikro-pigmentová transplantace“ – je určitý druh kresby, při které jsou vpravovány pomocí tetovací jehly nebo tetovací pistole částečky inkoustu nebo jiného barviva pod kůži. Tetování je dnes velmi módní záležitostí. Lidé si však neuvědomují, že to co bylo moderní před 20 lety, může je dnes značně omezovat v rodinném životě, brzdit v kariéře nebo se za to prostě stydí. A tak se stává velmi často, že z těchto důvodů lidé chtějí původní tetování odstranit.

Metod odstraňování je celá řada, od zbroušení (dermabraze) přes chirurgické odstranění (v místní anestezii vyříznutí tetování skalpelem) po dnes často používaný způsob odstranění tetování laserem (alexandritovým nebo Nd: YAG lasery). Pigment je při tomto postupu „rozstřelován“ laserovým paprskem (tzv. foto-disrupce) a tělo pak následně tento narušený pigment odplaví mízními cestami a odbourá jej. Je to nejúčinnější a nejmodernější způsob odstranění tetování.

Protože se však nejedná o léčebně-preventivní výkon, nejsou tyto zákroky hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Výjimku tvoří tzv. traumatické tetování – nejčastěji jde o škváru zadřenou do pokožky. Odstranění traumatické tetováže je zdravotní pojišťovnou hrazeno. Provádí se postupným odstraňováním nečistot z povrchních oděrek sterilním kartáčkem, z hlubších vrstev pomocí hrotnatého skalpelu, a to v místním znecitlivění. Výkon náleží do skupiny plně hrazených zdravotních výkonů odbornosti plastická chirurgie, ale vykazovat ho mohou i stanovené další odbornosti, např. úrazová chirurgie.

Psali jsme: VZP: Je pravda, že když si budu jako studentka přes prázdniny vydělávat na brigádě, tak za mě stát přestane platit pojistné? A jak je to během studia? VZP: Jak s pojištěním při přechodu ze SŠ na učiliště? VZP: Jak je to s hrazením pojistného mezi bakalářským a magisterským studiem? VZP: Jak bude na léčebně-ozdravných pobytech postaráno o děti s diagnózou celiakie?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: komerční tisková zpráva