Dialýza vám převrátí život naruby. ZP MV ČR na ni ročně vydá 588 milionů korun

Kromě spousty času, jejž musí strávit v dialyzačním centru, způsobuje dialýza úzkosti, nespavost, trvalou žízeň a další problémy. Přitom řada pacientů by na dialýze ani končit nemusela, pokud by se včas věnovali prevenci. Bohužel, podle odborníků celá třetina nemocných přichází k lékaři až ve chvíli, kdy už jim ledviny selhávají. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR vydala loni na dialýzu svých klientů 588 milionů korun. A letošní výdaje se očekávají ještě větší.

Onemocněním ledvin trpí každý desátý Čech a pacientů podle lékařů stále přibývá. Zhruba u devíti tisíc z nich ledviny zcela selžou a musí pak docházet na dialýzu nebo podstoupit transplantaci. „S nádorem ledvin se v roce 2017 léčilo téměř 616 našich klientů a náklady na léčbu dosáhly téměř 85 milionů korun. Ačkoliv počet klientů s tímto onemocněním se meziročně snížil o 80, náklady na léčbu přesto oproti roku 2016 vzrostly, a to o 6,7 milionu korun. Na dialýzu pak bylo v roce 2017 odkázáno téměř 2 600 pojištěnců, tj. o 122 více než před rokem. Jejich léčba si v loňském roce vyžádala více než 588 milionů korun, tedy o 41,4 milionu více než v roce 2016,“ popisuje Hana Kadečková, tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR).

Onemocnění ledvin je velice zákeřné. Lidé totiž často nemusí mít žádné příznaky, a k lékaři tak přichází až v pokročilém stádiu choroby. Zhruba u 40 % pacientů, léčených dialýzou nebo transplantací, je prvním projevem nemoci právě až selhání ledvin. Jako u řady jiných onemocnění tedy i zde hraje zásadní roli prevence, která může onemocnění zastavit či dokonce zcela zvrátit. Preventivní vyšetření ledvin se provádí z kapky krve a z moči. „ZP MV ČR přispívá svým klientům částkou až 500 Kč na vyšetření, související s onkologickou prevencí. Jelikož je varovným signálem onemocnění ledvin i nezdravý způsob života a obezita, nabízíme v rámci prevence např. i příspěvky na sportovní pohybové aktivity či vyšetření na bodystatu apod.,“ dodává Hana Kadečková.

Diagnóza nemoci v pozdním stádiu je pak samozřejmě mnohem horší, kvalita života se klesá, protože léčba většinou vede k dialýze. Ta představuje obrovský zásah do života pacienta, nicméně jde o moderní metodu, která může zachránit, případně prodloužit život. Nemocného omezuje už jen tím, že musí třikrát týdně na čtyři hodiny docházet do dialyzačního centra na čištění krve. Zásah do osobního a profesního života je však mnohem hlubší. Dialyzovaní pacienti trpí nejrůznějšími bolestmi – nejčastěji jde o bolesti pohybového aparátu – až 47 % z nich popisuje bolesti zad, téměř 43 % bolesti kloubů. Téměř čtvrtina respondentů také bojuje s depresivní náladou, úzkostmi a pocity beznaděje. Mezi další časté problémy patří nespavost a žízeň. Pro srovnání, dialyzovaní pacienti smí vypít maximálně 0,5 až 0,75 litru tekutin denně, což je třikrát až čtyřikrát méně, než vypije zdravý člověk.

ZP MV ČR působí na českém trhu již šestadvacátým rokem a je druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi. Má smlouvy se všemi nejvýznamnějšími zdravotnickými zařízeními kdekoliv na území ČR. V současnosti má více než 1,3 milionu klientů. Je držitelkou ocenění Zdravotní pojišťovna roku 2015 a 2016 a mezinárodního titulu Czech Superbrands 2017 a 2018.

autor: Tisková zpráva