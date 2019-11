Do Mělníka míří nadměrný náklad, ČEZ Distribuce zajišťuje bezpečný průjezd pod vedením

Do přístavu Mělník dorazí zítra nadměrný náklad. Na cestu dlouhou více jak 300 km se vydal dnes v 6 hodin ráno z firmy Montáže Přerov a do Mělníka by měl dorazit ve čtvrtek 14. listopadu kolem 17 hodiny. Náklad o dvou soupravách a celkové výšce 6,3 metru bude na mnoha místech potřebovat podjet pod elektrickým vedením. Technici ČEZ Distribuce byli požádáni o uvolnění trasy, na některých místech bude nutné zajistit průjezd pod vedením vysokého i nízkého napětí.

Nádoba o hmotnosti 38 tun a průměru cca 6 metrů a délce 9,5 metru je umístěna na soupravě, která celkově dosáhne hmotnosti 89 tun, její délka je téměř 32 metrů, šířka 6 metrů a výška 6,3 metru. Druhá souprava, jen o něco menší, veze nádobu o hmotnosti 37 tun, průměru cca 6 metrů a délce 9,4 metru, souprava, která ji veze, bude dlouhá 26,8 metru, šířka bude 6 metrů a výška 6,3 metru a její celková hmotnost je 81 tun.

Obě soupravy mají namířeno z Přerova do přístavu Mělník a vydaly se na cestu ve středu ráno v 6 hodin, kolem 16 hodiny byly odstaveny před obcí Borová a ve čtvrtek ráno budou pokračovat do přístavu Mělník. Sušící bubny pro potravinářský průmysl mají namířeno z přístavu v Mělníce lodí do Hamburku a poté až do Francie.

V trase transportu budeme na některých místech provádět demontáž a opětovnou montáž vedení vysokého i nízkého napětí, odpojení a opětovné zapojení elektrické energie. Omezení dodávky ale není nijak dramatické. Celou trasu budeme monitorovat. Vypnutí bude pouze krátkodobá, kolem 20 minut, než obě soupravy projedou.

První den jel transport z Přerova po trase Hulín, Kroměříž, Ivanovice na Hané, Vyškov, Drnovice, Podomí, přes Rájec Jestřebí, Černou Horu, Kunštát, Olešnici, Nyklovice, Bystré, Jedlovou, Poličku směrem k obci Borová, před kterou byl kolem 16 hodiny odstaven.

Ve čtvrtek budou obě soupravy pokračovat v 6 hodin ráno do Hlinska, Trhové Kamenice, Slatiňan, Nového Dvora, Přelouče, Kolína dále přes Mochov, Lázně Toušeň, Zápy, Brandýs nad Labem, Tišice až do Mělníka do přístavu, který je jejich cílem.

Ve středních Čechách krátkodobé vypnutí pocítí obyvatelé Osečku, Mochova, Starého Vestce a Tišic.

Naši technici na nezbytně nutnou dobu provedou na některých místech demontáž a opětovnou montáž vedení, kvůli výšce transportu.

V této trase bude na několika místech operativně odstraněno vedení vysokého a nízkého napětí, aby kolos mohl projet. Po projetí nákladních souprav budeme okamžitě vše uvádět do původního stavu. Celá tato operace vyžaduje mimořádné nasazení našich pracovníků. Snahou je, aby omezení dodávek elektřiny pro obyvatele v dotčených částech bylo co nejkratší.

Děkujeme za pochopení omezení, které může přeprava zařízení způsobit.

