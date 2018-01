Do Mostu přijede i obhájce loňského titulu v atraktivní sérii FIA Masters F1

19.01.2018 15:16

Závody historických vozů The Most Historic Grand Prix, které mostecký autodrom přivítá po loňské úspěšné premiéře znovu o víkendu 22. až 24. června, slibují pohled na nádherné veterány i napínavé souboje jezdců. Velmi populární a divácky atraktivní je bezesporu série FIA Masters F1. Síly v ní změří monoposty formule 1 zlatého věku vyrobené od roku 1966 do roku 1985. Fanoušci se mohou těšit i na jednoho z úřadujících šampiónů série Brita Maxe Smithe-Hilliarda se speciálem americké konstrukce Shadow DN5.