Winter Challenge slibuje na dráze sníh, další termín patří značce BMW

17.01.2018 13:43

V sobotu 27. ledna pokračují na velkém okruhu mosteckého autodromu oblíbené zimní jízdy pro veřejnost The Most Winter Challenge. Jezdí se od 10:00 do 16:00 s polední hodinovou pauzou od 13:00 hodin. Jezdí se za každého počasí. „Máme čerstvě po sněhové nadílce. Bylo by fajn, kdyby ještě týden vydržela. Možnost sklouznout se v autě na zasněžené dráze bokem láká hodně amatérských jezdců. Je to prostě adrenalin. Pravé zimní podmínky umocňují zážitek, zájem o jízdy vždy strmě stoupá,“ pochvaluje si současné počasí eventová manažerka společnosti AUTODROM MOST Michaela Rosenkranzová.