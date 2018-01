The Most Truck Festival představí Tatry z Dakaru týmu Buggyra

Tatry roudnického týmu Buggyra, s nimiž zkušený jezdec Martin Kolomý i nováček Martin Šoltys v těchto dnech zdolávají velmi náročné etapy proslulé soutěže Rally Dakar, si zblízka prohlédnou diváci The Most Truck Festival. Přehlídka bude už podruhé součástí nejprestižnějšího podniku mosteckého autodromu, evropského šampionátu okruhových tahačů Czech Truck Prix ve dnech 1. a 2. září.

Loňská premiéra festivalu se setkala s velmi kladným ohlasem nejen u dopravních a spedičních firem a milovníků kamionů, program zaujal i běžné návštěvníky závodního víkendu. „Věříme, že obohacený a pestřejší program přitáhne letos ještě více účastníků i diváků. Možnost prohlédnout si zblízka a detailně - a to včetně interiéru kabiny – obě Tatry, jež se právě prokousávají jihoamerickým kontinentem z Peru přes Bolívii do Argentiny, je jistě zajímavým lákadlem,“ uvedl obchodní manažer pro sport společnosti AUTODROM MOST Jakub Krafek.

Pořadatelé zůstanou u osvědčeného modelu z letošní premiéry, kdy pro potřeby festivalu vyčlení speciální plochy. Trucker zónu, show/fun zónu a prezentační zónu, chybět nebude ani slavnostní defilé kamionů po závodní dráze okruhu. „O zájmu o festival mezi řidiči kamionů, šéfy dopravních a spedičních firem a dalšími nadšenci, kteří svůj život spojili s mnohatunovými kolosy, svědčí skutečnost, že už nyní, tedy necelých osm měsíců před jeho vypuknutím, máme na 20 závazných přihlášek,“ upřesnil Krafek. Více informací o festivalu zde.

Jubilejní 40. ročník dakarské rally odstartoval z Limy 6. ledna, cílem závodníci projedou 20. ledna v Córdobě. Ve všech kategoriích, tedy automobilech, motocyklech, čtyřkolkách a kamionech se letos do soutěže přihlásilo 21 českých jezdců či posádek, a to včetně dvou žen. V současné době jich pokračuje 15. Mezi vyřazenými kvůli havárii či technickým potížím je i Aleš Loprais, synovec šestinásobného vítěze rally v kategorii kamionů Karla Lopraise.

Martin Kolomý z týmu Buggyra měl velké problémy ve třetí etapě, kdy nabral velkou časovou ztrátu. Nyní předvádí z 13. místa stíhací jízdu, do top desítky mu však chybějí dvě hodiny. Jeho kolega Martin Šoltys drží mezi kamiony celkové 11. místo. Nejlepším českým pilotem kamionu je zatím Martin Macík na Liazu, se svou posádkou se posunul už na třetí, tedy bronzovou příčku.

Tým Buggyra nemůže pochopitelně chybět ani na Czech Truck Prix. Obhajuje dvojnásobný titul z loňského ročníku evropského šampionátu okruhových tahačů (ETRC). Úřadujícím mistrem Evropy je jednička týmu Adam Lacko, spolu s dvojnásobným šampionem této divácky atraktivní soutěže Davidem Vršeckým završili veleúspěšnou sezonu i jako nejlepší tým startovního pole.

Akciová společnost AUTODROM MOST provozuje stejnojmenný závodní okruh. Budoval se v letech 1978 až 1983 v místě bývalého povrchového hnědouhelného dolu Vrbenský. Nápad na stavbu autodromu sice vznikl v souvislosti s automobilovými a motocyklovými závody, hned od počátku se ovšem počítalo s jeho využitím i pro jiné účely. Autodrom tak brzy ožil také testováním závodních i nově vyvíjených vozů, výcvikem řidičů speciálních vozidel sanitních, hasičských nebo policejních, závodnickými školami či kurzy bezpečné jízdy. Tuto úlohu převzal později polygon, vybudovaný v areálu závodního okruhu v roce 2005. Stále je největším a nejkomplexnějším zařízením svého druhu v České republice. Svou dispozicí, instalovanými technologiemi a dalšími navazujícími aktivitami nabízí na ploše 13 hektarů jedinečné podmínky pro výuku a výcvik řidičů ve všech oblastech problematiky řízení vozidel veškerých tonáží.

autor: komerční tisková zpráva