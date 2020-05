Doba postkoronavirová: Jak vybrat správného interim manažera a nenaletět

reklama

Ani brainstorming nejlepších hlav ve společnosti nepřináší v určitých případech realizovatelné řešení pro znovunastartování podniku. Nastává okamžik, kdy má smysl povolat odborníka, který ví, jak na mimořádné situace. Jak tedy vybrat interim manažera a nespálit se při tom?

Současnost spojuje dvě výzvy naráz. Na jednu stranu je zde krizové období, na straně druhé obrovská příležitost pro transformaci firem v takové brandy, které uspějí na domácích i globálních trzích, vystaví si kolem sebe ty správné odběratelské a zákaznické komunity. Jedná se o proces velmi komplexní, který přináší a přinese hlavně do budoucna ekonomické a společenské důsledky. Svět podnikání po období koronavirovém už nebude stejný.

Interim manažeři se dříve specializovali zejména na to, jak podnik vyvést z horkých krizových chvilek na nový start s kladnou nulou. Čím dál ve větším meřítku se ale zaměřují na transformační procesy, které mohou organizaci posunout do zcela jiného postavení a vymezit jí nový trh.

Takové úkoly je víc než vhodné svěřit lidem se zkušenostmi a výsledky. Přestože naléhavost ztrát volá po rychlém řešení, s výběrem interim manažera by si vedení firmy mělo dát na čas a dopředu zjistit co nejvíce informací o dané osobnosti a společnosti, projektech, které vedla, a výsledcích, jichž dosáhla. Doba totiž doposud svým způsobem přála, jak se také nejedna firma před zásahem onemocnění COVID-19 přesvědčila, těm, kteří jsou správně oblečeni, správně vystupují, připraví si tu nejlíbivější prezentaci a nabídnou akceptovatelnou, atraktivní cenu. „To však vůbec neznamená, že jste si do svého podniku pozvali profesionála, s nímž se vám podaří srovnat hospodaření do optimální podoby a rozvíjet jeho postavení v segmentu, případně připravit jej na vstup do segmentu nového,“ podotýká Ing. Mgr. Bc. Jiří Jemelka, MBA, výkonný ředitel společnosti J.I.P. pro firmy s.r.o., odborník s letitou orientací právě na ozdravování menších a středních firem.

„Tyto přešlapy, drahé a neefektivní, a unáhlená rozhodnutí mohou ohrozit především podniky menší, které se v oblasti řízení nepohybují zatím s takovou ostříleností, jako je tomu u větších, například obchodních firem,“ upřesňuje.

Jsou však nějaká univerzální pravidla, podle nichž interim manažera zvolit a nenaletět? „Při výběru se soustřeďte na reference a nebojte se je řádně prověřovat. Zavolejte do firmy, kde tento člověk vedl změnu výrobního programu, záchranu před krachem, vytáhl ji z problémů. Ptejte se na zkušenosti, průběh spolupráce, zádrhele. Je to sice práce a čas navíc, ale zúročí se vám,“ doporučuje Jiří Jemelka.

„Zapátrejte v profesních sdruženích. Poohlédněte se po tom, jak dlouho firma či jednotlivec poskytující tuto službu na trhu působí. Sjednejte si schůzku a připravte si baterii otázek, klidně těch nepříjemných. Profesionál totiž neočekává, že tohle bude procházka růžovou zahradou a nebude se bát na nepříjemný dotaz dát jasnou a ne vždy rádoby očekávanou odpověď, která vaše zakladatelské a manažerské srdce ušetří bolesti. Bude ho zajímat to, od čeho se lze odrazit. A tak bude rovněž pokládat takové dotazy, které základy vašeho podnikání obnaží až do morku kostí. Na schůzce po tomto důsledném vzájemném interview také zazní základní podmínky, s nimiž se do práce mohou obě strany pustit,“ vysvětluje dále Jiří Jemelka.

A ještě poslední věc. Interim manažer pro úspěch svojí mise, která má pomoci daný podnik opětovně navést na letovou dráhu, bude potřebovat spolupráci. Ředitel či manažer je zde v postavení člověka, který nejlépe zná svůj terén, interim manažer se v něm bude potřebovat zorientovat a na základě stavu prostředí, do něhož se včlenil, postupovat. Je třeba pamatovat také na to, že v této nové roli jde o vzájemnou kooperaci. A tak, i když je to možná nepříjemné, ego vlastníka a top manažera musí jít někdy stranou, aby bylo celé snažení smysluplné. Prospěje zachovávat si otevřenou mysl. S interim manažerem jde totiž o společný cíl: postavit business opět na nohy.

Klíčovým faktorem pro firmy, které bojují o záchranu, je a bude cash-flow. Tedy je nyní nezbytné disciplinovaně škrtat náklady a vědět, že ze dne na den dramaticky rychle nezvýšíte prodeje a tržby. Rovněž se vyplácí nevydávat zbožná přání a sny za realitu a uvědomit si, že „horší“ časy teprve přijdou.

„Přesto mají soukromé firmy poměrně velký prostor, aby našly to, co jim bude fungovat. Bez odvahy majitelů a manažerů to však nepůjde. Stejně tak jako bez nápadů, originálních řešení a chuti dělat změny, opustit pohodlí zajetých kolejí,“ míní Jiří Jemelka.

J.I.P. pro firmy, která se specializuje na poskytování služeb interim managementu a revitalizaci firem, také doporučuje, aby se podnikatelé bezhlavě nehrnuli do půjčování si peněz. Léty prověřená pravda vypovídá o tom, že je lepší se na čas uskromnit namísto velkorysého utrácení prostředků, které patří někomu jinému a které tak jako tak bude třeba někdy uhradit. Vyplácí se spoléhat na zdravý rozum a hledat takovou pomoc, která zhodnotí současný potenciál příslušné firmy. Například mezi ostřílenými odborníky. Společnost J. I. P. pro firmy má zkušenosti s celým spektrem klientů. Od živnostníků až po nadnárodní korporace, nejvíce však pracuje se středními podniky s obratem mezi 50 až 300 miliony korun ročně. Dnes řídí průměrně 10 až 15 firem v pozicích výkonných ředitelů nebo statutárů. Výmluvným argumentem úspěchu je i přes 150 projektů, jež pomohly business ostatním nastartovat.

