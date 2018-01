Dvacáté provedení Mozartovy Figarovy svatby v historii Opery Národního divadla poprvé režíruje žena

Mozartova Figarova svatba patří k divácky nejoblíbenějším operám vůbec a zvlášť pro Prahu to platí dvojnásobně. Už za Mozartova života se melodie z této opery staly tak populárními, že téměř zlidověly. Nyní tuto operu nastuduje poprvé žena - režisérka Magdalena Švecová.

Pod taktovkou Enrica Dovica ji provede Orchestr a Sbor Národního divadla. Jako Figaro se představí Miloš Horák, Jan Šťáva a František Zahradníček, jako Zuzana Yukiko Kinjo, Jana Sibera, jako Hraběnka Marie Fajtová, Alžběta Poláčková, Jana Šrejma Kačírková, jako Hrabě Almaviva Jiří Hájek, Roman Janál a jako exkluzivní host Adam Plachetka, v roli Cherubína se vystřídají Kateřina Jalovcová, Alžběta Vomáčková a Michaela Zajmi.

Figarova svatba je brilantní komedie plná zápletek o bláznivém dni, jak zní titul Beaumarchaisovy předlohy, sluhy Figara, jeho milé Zuzany, záletného hraběte a jeho choti, kterou korunuje Mozartova hudba. O lásce ve všech jejích formách a podobách.

Magdalena Švecová se stane první režisérkou v historii Národního divadla, která nastuduje Figarovu svatbu, a nabídne nám tak ženský pohled na podoby a proměny lásky, nevěry a žárlivosti v jubilejním 20. nastudování Opery Národního divadla.

K inscenaci přistupuje režisérka s respektem: „Nesnažíme se operu přenášet do jiné doby či prostředí, použijeme rokokové kostýmy, svícení svíčkami, chceme využívat všechny možné prostředky barokního divadla, ale budeme se samozřejmě snažit o divadelní přesah v podobě jakési snové roviny. To bude příležitost pro určitou stylizaci, protože opera jako žánr k zobrazení emocí přímo vybízí. Rozhodli jsme se jít cestou „živé klasiky“. V našem pojetí je určitě klíčová práce s prostorem, celé zastřešení symbolickým skleníkem, ve kterém se celý příběh odehrává a ve kterém jsou postavy uzavřené. Snad právě proto mezi nimi o to intenzivněji vře život, bují vášně.“

Kostýmy jsou inspirovány čistým rokokem a Kateřina Štefková v nich nezapře svůj smysl pro detail a originalitu. Scénograf Andrej Ďurík vytvořil prostor, který umožňuje velkou a živou proměnlivost. K pohybové spolupráci byl přizván mim a performer Tomsa Legierski. Se svíčkami a jinými světelnými zdroji bude kouzlit světelný designér Přemysl Janda.

V lednu 2019 vyrazí soubor s touto inscenací na turné po Japonsku.

Nová inscenace této opery je součástí mozartovského triptychu ve Stavovském divadle v sezoně 2017/2018: Don Giovanni s Plácidem Domingem (27. 10. 2017), nová inscenace Figarovy svatby (premiéra 1. 2. 2018) a La clemenza di Tito s Markem Minkowským (10. a 11. 5. 2018).

O dílo Wolfganga Amadea Mozarta je mezi diváky stále mimořádný zájem. I proto 27. ledna opět oslaví Opera Národního divadla výročí skladatelova narození ve Stavovském divadle speciálním koncertem „Mozartovy narozeniny 2018“, který je už nyní vyprodán. Letos je pořádán ve spolupráci s Mezinárodní pěveckou soutěží Antonína Dvořáka v Karlových Varech představí mimořádné talenty operního umění, laureáty nejvýznamnější české pěvecké soutěže z let 2015–2017.

