E.ON po dohodě s Krajem Vysočina a hasiči testuje unikátní službu

Úspěšná zkouška této unikátní spolupráce proběhla po dohodě s vedením Kraje Vysočina a krajskými hasiči právě na Vysočině. Postupně se služba rozšíří na celé distribuční území společnosti E.ON.

„Po orkánu Herwart v říjnu loňského roku byla v některých oblastech Vysočiny obnovena dodávka elektrické energie až po několika dnech. Co v této situaci lidem nejvíce chybělo, byl dostatek aktuálních informací, kdy mohou znovuzapojení očekávat,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Testování služby, jež proběhlo tento týden, potvrdilo, že spolupráce s hasiči umožní energetikům informovat o výjimečné situaci a její další prognóze všechny starosty dotčených měst, městysů a obcí operativně a ve velmi krátké době. „V tomto rozsahu jde v rámci České republiky o unikátní spolupráci. Vysočinu považujeme za pilotní region a do budoucna bychom tuto spolupráci s hasičským záchranným sborem chtěli rozšířit na celé distribuční území E.ON,“ říká vedoucí oblastního managementu společnosti Lukáš Svoboda a vysvětluje: „Veřejnost budeme tímto způsobem informovat především při kalamitních situacích, jako byl loňský orkán. Lidé v dotčených domácnostech tak budou mít díky spolupráci hasičů a starostů jednotlivých měst, městysů a obcí možnost ještě snazšího přístupu k aktuálním informacím, aniž by je sami museli hledat na našich webových stránkách nebo voláním na zákaznickou linku.“