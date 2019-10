ERV Evropská pojišťovna: Cest do exotiky přibývá. Zdravotní rizika lidé stále podceňují

Trendem posledních let jsou kratší, avšak častější cesty do zahraničí. Poptávka roste jak po letních, tak zimních dovolených. S novými exotickými destinacemi pak sílí trend cestování za teplem v podzimních a zimních měsících. ACK eviduje 10% růst zájmu o exotické destinace, ve kterých právě nyní začíná hlavní sezona.

V loňské sezoně bylo nejpopulárnější Thajsko, kam vycestovalo přibližně 50.000 Čechů. „Pokud nás zde potkají zdravotní potíže, je nutné vždy kontaktovat asistenční službu, která zajistí prověřenou nemocnici. Jinak by se totiž mohlo stát, že se dostaneme do rukou místního „šarlatána“ a nebude nám poskytnuta kvalitní péče,“ varuje Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny. Druhé místo obsadily Kapverdské ostrovy a třetí byla Indonésie, do které podle ambasády v Praze, ročně vyrazí více než 20.000 turistů z ČR. Nejlákavějším indonéským ostrovem je Bali. Velmi žádanou destinací je dále Dominikánská republika, kam loni meziročně vyrazilo o téměř 60 procent více Čechů.

Nové destinace i oblíbená Dubaj

Barma, Panama, Tanzanie nebo Zanzibar. To jsou další destinace, které zaznamenávají nárůst českých turistů v desítkách procent. Jelikož se ale jedná o poměrně nové destinace, cestují do nich převážně jednotlivci. „Výhodou těchto destinací je, že nejsou tolik turisticky dotčené jako například Thajsko,“ říká Vlastimil Divoký. Na druhou stranu jsou v těchto destinacích zvýšená zdravotní rizika. Problém je zejména se špatnou úrovní místní zdravotní péče. „Z Barmy proto raději převážíme klienty s vážnějšími komplikacemi do Bangkoku, do námi prověřených klinik a nemocnic,“ říká Vlastimil Divoký. V Panamě a dalších středoamerických zemích je zase nutné počítat s velmi vysokými cenami za ošetření v soukromých klinikách.

Podle CK Fischer zaznamenal největší meziroční nárůst Omán, kam vyrazilo dvojnásobně více lidí. To potvrzuje rostoucí oblibu Perského zálivu, který je vyhledáván zejména kvůli Dubaji. Ta je z blízké exotiky stále nejpopulárnější. Během loňské sezony do Dubaje vycestovalo více než 70.000 Čechů. „Ve SAE se můžeme spolehnout na kvalitní lékařskou péči, ale je nutné počítat s tím, že je drahá, a to jak v soukromých, tak státních klinikách,“ upozorňuje Vlastimil Divoký. Novinkou loňského a letošního roku je pak Katar, do kterého z Prahy nově létá pravidelná linka Katarských aerolinií.

Aby se dovolená zbytečně neprodražila

Exotické destinace bohužel mají i svá úskalí. Ať už se vydáme kamkoli, neměli bychom zapomenout na dobré cestovní pojištění. Základem jsou kvalitní asistenční služby, které oceníme zvláště v asijských zemích, kde se často setkáváme s jazykovou bariérou. Důležité jsou i dostatečné limity léčebných výloh a nákladů na transport. Pro cesty po světě by měly být alespoň 2,5 milionu korun. Důležité je myslet i na to, že nižší částky za ošetření si v těchto destinacích musí většinou klient uhradit sám a následně mu jsou pojišťovnou proplaceny. U náročnějších zákroků ale pojišťovna řeší platební garanci. „Při závažnějších zraněních je také většinou nutný transport z ostrovních letovisek na pevninu, kde se nachází specializované nemocnice. Například z Bali se pacienti často převážejí do Singapuru,“ upozorňuje Vlastimil Divoký.

Psali jsme: VZP: Otázka týdne Podvedení klienti: Pojišťovny neoprávněně krátí pojistná plnění v řádu desítek procent VZP: Jak postupovat při výjezdu za prací do zahraničí VZP: Ošetření žihadel a jiných kousanců stojí ročně kolem 20 milionů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.