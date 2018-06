Epson je předním dodavatelem profesionální audiovizuální techniky v oblasti EMEAR

Společnost Epson nyní drží 26,7 procent trhu s profesionální audiovizuální technikou, což znamená zvýšení o téměř 11procentních bodů za stejné období v minulém roce, přičemž podíl na trhu nadále roste i v roce 2018.

Zpráva společnosti Futuresource je založena na fenomenálním růstu společnosti Epson v segmentu projektorů, kde je nyní nejlepším výrobcem business projektorů v celé oblasti EMEAR a zbytku trhu s CIS. Podíl společnosti Epson v těchto oblastech nyní tvoří 31,3 procenta, což oproti období před 6 lety znamená nárůst o 120 procent prodaných jednotek.

V rámci celého světa drží společnost Epson pozici jedničky na trhu projektorů už 17 let v řadě, přičemž celkový celosvětový prodej projektorů od roku 2006 činí 22,3 milionů. Epson má také největší podíl na trhu s projektory se svítivostí nad 6000 lumenů na světě.

Michal Holovský, Business Account Manager VI ve společnosti Epson Europe CZ & SK, říká: „Epson je nyní jasnou jedničkou na trhu s projektory v rámci oblasti EMEAR a poráží také přední konkurenční značky. Tak rychlého růstu podílu na trhu v oblastech profesionální audiovizuální techniky a business projektorů jsme dosáhli díky naší neustálé touze naslouchat potřebám našich zákazníků a vyrábět – na základě získaných poznatků – nejlepší produkty ve své třídě pomocí jedinečné vlastní technologie Epson. Kromě toho naši zákazníci nechtějí jen špičkové produkty, ale také špičkové služby a podporu, kterou získávají od našich báječných obchodních a technických týmů. Naše investice do celé oblasti EMEAR vedou trh samy o sobě. Nemusíme být pokaždé na trhu první, jak ale ukazují tato čísla, díky jedinečnému partnerství s našimi zákazníky jsme nejlepší.“ „Představení naší první řady laserových projektorů, včetně našeho projektoru se svítivostí 25 000 lumenů před dvěma lety, značilo pro společnost Epson zásadní moment. Náš první projektor s nativním rozlišením 4K, který byl představen na letošním veletrhu ISE, je výjimečné technologické dílo, které posunuje společnost Epson do nového světa vysokého rozlišení. Nyní máme zatím nejsilnější řadu audiovizuálních projektorů, která bude brzy zahrnovat nový kompaktní model se svítivostí 20 000 lumenů, inovativní řešení pro poutače a zasedací místnosti a jednoduchý software Epson umožňující využívat pokročilé projekční technologie také nezkušeným uživatelům.“ „Nemohu našim partnerům a zákazníkům dostatečně poděkovat za tyto výsledky. Velmi si vážíme každého z nich.“

K rychlému nárůstu podílu na trhu došlo po představení několika úspěšných nových projektorů ve třídě profesionální audiovizuální techniky a segmentu pro firmy a vzdělávání dříve v tomto roce. Patří k nim: První projektor Epson s nativním rozlišením 4K, EB-L12000Q. Jedná se o výkonný 3LCD laserový projektor se svítivostí 12 000 lumenů. Zařízení patří mezi špičkové produkty vhodné mimo jiné pro pronájem i pevnou instalaci na akcích, festivalech, jako doprovodný program pro návštěvníky, do velkých poslucháren, na veletrhy a do nákupních center. Navíc, díky možnosti použít stejné objektivy kompatibilní s technologií 4K jako u projektorů Epson řady EB-L1000, je tento produkt zcela univerzální.

Model EB-L20000U je prvním příspěvkem společnosti Epson do oblíbené kategorie kompaktních projektorů WUXGA se svítivostí 20 000 lumenů. Doplňuje laserový projektor s pevnou instalací a svítivostí 25 000 lumenů od společnosti Epson – EB-L25000U, který byl na trh uveden před dvěma lety. Konstrukce obou modelů pasuje do standardních trubkových ocelových rámů, takže je lze snadno instalovat do stávající infrastruktury. Navíc se po instalaci díky vysoké spolehlivosti projektoru už není potřeba o nic starat. Zařízení zvládá projekci z libovolného úhlu, a to i na výšku.

Nová řada 3LCD laserových projektorů určených pro zasedací místnosti, vzdělávací instituce a turistické atrakce. Modely EB-L615U, EB-L610U, EB-L610W, EB-L510U a EB-L400U mají nahradit stávající projektory s lampou, a to v instalacích, které vyžadují 4500–6000 lumenů. Tyto projektory jsou k dispozici v řadě variant od základních modelů po zařízení s vyššími specifikacemi, která nabízejí například možnosti připojení přes rozhraní HDBaseT a funkci screen mirroring.

autor: Tisková zpráva