FN Brno: Významné ocenění pro Neurologickou kliniku a LF Masarykovy univerzity

30.05.2019 8:24

Ve dnech 21.- 24. května 2019 proběhla v Miláně 5-th European Stroke Organisation Conference, které se zúčastnil z Neurologické kliniky FN Brno a LF MU MUDr. René Jura jako spoluautor posteru: Analysis of the logistics of the thrombolytic treatment in stroke centers in Czech Republic - results of a questionnaire study.