FN Brno zajistí chod záložní nemocnice na brněnském výstavišti

Záložní nemocnice by měla být pouze doléčovacím zařízením pro méně rizikové pacienty. Cílem tak bude ušetřit lůžka v nemocnicích pro akutní covidové případy. „Pokud by se jednalo o pacienty, kteří by byli léčeni v některé z nemocnic Jihomoravského kraje, byla by zvládnuta akutní fáze a nacházeli by se v takovém stavu, že by mohli svoje lůžko uvolnit pro ty akutnější pacienty, tak by v tomto zařízení mohli být doléčováni. Nebo primárně sem mohou směřovat nově diagnostikovaní pacienti, kteří jsou minimálně symptomatičtí a zvládnou hospitalizaci na výstavišti. V případě jejich zhoršení, bude samozřejmě na místě plně vybavený tým, který je schopen intubovat pacienta a dát umělou plicní ventilaci, pak bychom si takové pacienty přebírali do FN Brno nebo jiných nemocnic,“ popisuje určení záložní nemocnice zdravotnický náměstek FN Brno prof. MUDr. Ondřej Ludka Ph.D.

V současné době na sebe FN Brno přebírá celou logistiku záložní nemocnice na výstavišti. V praxi je to tak, jako by v pavilonu vznikala nová nemocnice. Je potřeba navázat smlouvy s pojišťovnami, zabezpečit personál, stravu, ochranné pomůcky, vybavení, IT techniku a další. Například lůžka budou do záložní nemocnice dodána ze Státních hmotných rezerv, některou techniku FN Brno dokoupí stejně jako zásoby zdravotnického materiálu.

Na jednání krizového štábu nabídla FN Brno skupinu odborníků, která vyjíždí do oblastí zasažených nějakou katastrofou. Emergency Medical Team by mohl být řídícím týmem záložní nemocnice na výstavišti ve spolupráci s proškolenými dobrovolníky Českého červeného kříže, kteří by tu po proškolení mohli pracovat jako ošetřovatelé. „Budeme jednat s dalšími členskými státy EU o poskytnutí Emergency Medical Teamů, tak jako je mají všechny státy stanoveny. Tyto evropské týmy jsou stejně vybaveny, mají stejné personální zabezpečení, pracují se stejným materiálem, stejnou dokumentací a mají stejné standardy. Máme přislíbeno, že by se u nás mohli objevit Poláci a Němci. Pokud se nezapojí, tak to i přes to zvládneme vlastními silami,“ dodává Ludka. Podle plánů by vystačily na vedení záložní nemocnice tři takové týmy, které se budou střídat po 8 hodinách.

