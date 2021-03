Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT připraví odborníky na hodnocení radioaktivity v životním prostředí

Až do 30. dubna 2021 se mohou zájemci hlásit ke studiu na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), a to třeba i na úplně novou specializaci Radioaktivita v životním prostředí v rámci studijního programu Jaderné inženýrství.

Radiace neboli ionizující záření je všude kolem nás a v řadě případů nám pomáhá, může ale přinášet zdravotní rizika. Také z těchto důvodů funguje Radiační monitorovací síť ČR (RMS), síť termoluminiscenčních dozimetrů (TLD) a řada odborných pracovišť, která se monitoringem radiace zabývají, mimo jiné i Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (KDAIZ) na FJFI. Ta navíc od akademického roku 2021/22 otevírá v rámci studijního programu Jaderné inženýrství úplně novou specializaci Radioaktivita v životním prostředí. Nový obor se zaměřuje na výchovu odborníků pro tuto oblast, soustředí se na dozimetrii a detekci ionizujícího záření, radiační ochranu a související legislativu a radioaktivní odpady a životní prostředí.

„Poptávka po absolventech se znalostmi, které jsme soustředili do nové specializace, je mimořádně velká, a to jak ze strany různých státních institucí, tak ze strany firem. Ostatně i to byl důvod, proč jsme tento specializovaný obor vytvořili,“ vysvětluje Lenka Thinová, která působí v oblasti monitorování životního prostředí na KDAIZ. Nová specializace se prozatím otevírá v tříletém bakalářském studiu na pracovišti FJFI v Děčíně a využívá i spolupráce s Technische Universität Dresden. „Díky naší spolupráci s Technickou univerzitou Drážďany mají studenti možnost prohloubit mimo jiné také znalosti němčiny, a ještě jednodušeji tak následně svou kariéru nasměrovat i do německy hovořících zemí, kde je poptávka po odbornících neméně velká jako v Česku,“ dodává Kamil Augsten, akademický pracovník zmiňované katedry.

Studium specializace Radioaktivita v životním prostředí zahrnuje, stejně jako u všech ostatních oborů na FJFI, matematicko-fyzikální základ, základy programování a počítačovou fyziku, a dva cizí jazyky. V rámci odborné specializace pak klade důraz na řadu oborových předmětů, z nichž stěžejní jsou jaderná a radiační fyzika, základy dozimetrie, jaderné reaktory, radiační ochrana, radioaktivita v životním prostředí a detektory ionizujícího záření. Během studia se studenti často dostanou také do terénu na praktická měření, odběry vzorků či mapování kontaminovaných území třeba i s pomocí bezpilotního leteckého prostředku (dronu). „Studenti FJFI v Děčíně si také pochvalují nižší náklady na studium a vyšší komfort zdejších kolejí při zachování kvality vzdělání na jedné z nejprestižnějších českých technických fakult,“ dodává Josef Drobný, kmenový pracovník pracoviště v Děčíně.

Uplatnění absolventi naleznou všude, kde se pracuje s jadernými technologiemi, ionizujícím zářením a radionuklidy, zejména pak v jaderné energetice, jaderném výzkumu, radioekologii a radiační ochraně. Podrobnější informace o novém oboru jsou na jeho webových stránkách ZDE.

Zájemci o studium specializace Radioaktivity v životním prostředí se mohou, stejně jako v případě ostatních studijních programů na FJFI ČVUT v Praze, hlásit ke studiu až do konce dubna 2021, a to online ZDE. Vzhledem k opatřením souvisejícím s pandemií je přijímací zkouška v přijímacím řízení do bakalářského studia letos prominuta.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 17 800 studentů. Pro akademický rok 2021/22 nabízí ČVUT svým studentům 227 akreditovaných studijních programů a z toho 94 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1604 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 432. místě a na 9. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural" je ČVUT mezi 151.–200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 283. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems" je na 251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ a „Material Sciences“ na 301.–350 místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 256. místě. Více informací najdete ZDE.

