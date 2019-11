Gymnázium Mikuláše Koperníka: Studenti v Bílovci mají kromě psychologa už i svého právníka

Studenti Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci mohou každou druhou středu v měsíci, nyní tedy 13. listopadu, zdarma využívat právnickou poradnu. Škola jedná s Českou advokátní komorou, aby právní poradnu zaštítila jako pilotní projekt. Tato služba by se tak mohla rozšířit i do dalších středních škol v republice.

„Jde o novinku nejen v naší škole, ale i v rámci kraje a republiky. Chceme tak pomoci studentům, kteří potřebují anonymně právní radu a nevědí, na koho se obrátit. Máme velmi dobré zkušenosti s psychologickou poradnou, jež v naší škole funguje už sedm let. Myslím si, že některá témata řešená v psychologické poradně mají právní charakter, takže obě poradny budou moci spolupracovat,“ říká Pavel Mrva, ředitel Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci a dodává, že právnická poradna je ve škole k dispozici od října letošního roku.

„Veškerá jednání se studenty budou probíhat osobně a naprosto diskrétně. Lze samozřejmě přijmout i skupinu studentů, pokud se tak dohodnou,“ říká Tomáš Panáček, vedoucí právnické poradny v Bílovci. „Ze své vlastní zkušenosti vím, že již v gymnáziu vzniká řada perspektivních projektů, které zasluhují právní péči,“ pokračuje Tomáš Panáček, jenž patří k absolventům bíloveckého gymnázia. „Když se vrátím do svých studentských let, mohu s odstupem času říct, že už tehdy jsme měli se spolužáky plno nápadů a snad i podnikatelských záměrů. Nicméně jsme je nedokázali dotáhnout do konce. Chyběla nám zkušenost či opora ze strany někoho, kdo by nám pomohl s rozjezdem. Byli jsme první, kdo v 90. letech minulého století začal s organizací dnes tolik úspěšného školního projektu Unplugged, který je půdou třeba pro vznik dobrých hudebních kapel a divadelních klubů. V té době v gymnáziu vznikala řada autorských děl, ale nikdo to neřešil. Nápady a zkušenosti, které studenti získávají v rámci těchto či jiných projektů, se dají v budoucnu velmi dobře zúročit. Proto jsem připraven žákům s jejich aktivitami a tvorbou pomoci a případně se pokusit zajistit i sponzorské příspěvky na jejich projekty, které by je posunuly v jejich plánech dál,“ doplňuje.

Právnická poradna bíloveckého gymnázia poskytne studentům mimo jiné odpovědi na otázky vztahující se k ochraně studentských práv a zájmů, rady v rámci zamýšlených či již probíhajících projektů – startupů – i ochrany autorského práva. „Mladí lidé budou mít přehled, motivaci a oporu. Mnohdy stačí jen vysvětlení problematiky či pouhé svěření se a student tak získá jistotu nebo se zbaví zbytečných obav. A to je to zásadní,“ uzavírá Tomáš Panáček.

