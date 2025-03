HK ČR: Pohyb a sport by se měly stát jednou z politických priorit

„Jako propagátor pohybu a multisektorová platforma jsme považovali za nezbytné uspořádat toto setkání. Využíváme volebního roku k otevřené diskusi s odborníky a především politiky, abychom apelovali na změny, které posunou podporu aktivního životního stylu dál – ať už jde o úpravu zdravotních benefitů pro zaměstnance, efektivnější cílení a využívání fondů prevence zdravotních pojišťoven, nebo další rozvoj politických a legislativních nástrojů pro podporu sportu a pohybu jako nedílné součásti primární prevence. Současně si musíme uvědomit, že pozitivní vztah k pohybu a ke sportu je nutné budovat v dětském věku a měla by to být jedna z důležitých strategických investic do vzdělávání. Jsem osobně moc ráda, že všech těchto témat jsme se na setkání ‚dotkli‘,“ uvedla předsedkyně Nadačního fondu Aktivní Česko a viceprezidentka Hospodářské komory Jana Havrdová.

Sport a pohyb přispívají 2,7 % k národnímu hrubému domácímu produktu Česka. Přesto zdravý životní styl a jeho podpora u většiny politických stran nepatří k hlavním prioritám jejich volebních programů. Jak to změnit? Na tuto otázku hledali odpověď účastníci kulatého stolu, kteří se shodli, že zvýšení pohybových aktivit obyvatel má prokazatelně pozitivní vliv nejen na zdraví populace, ale i na veřejné finance. Pravidelný pohyb jednoznačně pomáhá snižovat výskyt civilizačních chorob, což by vedlo k miliardovým úsporám v oblasti zdravotní péče.

„Sport, pohyb, zdraví a zdravý životní styl jsou dlouhodobě podceňovanými tématy. Proč? Jednak to nepůsobí jako důležitá, mediáně atraktivní témata. Druhak zde funguje tzv. resortismus – část se řeší ve zdravotnictví (prevence), část ve školství, něco na Úřadu vlády či na Ministerstvu financí. Ten poslední důvod je nejsmutnější – výsledky skutečné reformy a principiálních změn v této oblasti budou vidět nejdříve za 6 – 8 let, tedy v následujících volebních obdobích. Proto se to tak těžko prosazuje. Přitom jde o téma, kde se investice do zdraví (infrastruktura, prevence, projekty) jednoznačně finančně vrátí, byť s velkým zpožděním. Například prodloužit věk dožití ve zdraví o rok znamená pro státní rozpočet plus 1 % HDP,“ argumentuje poslanec Patrik Nacher.

Nadační fond Aktivní Česko dlouhodobě upozorňuje na alarmující úroveň pohybové neaktivity v české společnosti a vyzývá k systematickému řešení této problematiky v rámci veřejné politiky. Kromě osvěty a podpory sportu na školách je podle fondu nutné zaměřit se i na rozvoj infrastruktury pro pohybové aktivity a odstranit bariéry, které brání lidem v aktivním životním stylu. „Finsko slouží jako dobrý příklad toho, jak se pohyb zavádí do běžného života, ať již ve formě výstavby všem zdarma dostupných sportovišť, tak cyklistické infrastruktury. Klíčová je podpora přirozeného pohybu na školách ve formě aktivních přestávek a také i zaměstnavatelů k vytváření programů pro rozhýbání svých zaměstnanců,“ říká v této souvislosti bývalý ministr zdravotnictví a současný velvyslanec ve Finsku Adam Vojtěch.

Z diskuse odborné veřejnosti vzešel jednoznačný závěr: pohyb by měl být považován za klíčový prvek péče o zdraví obyvatel a udržitelného rozvoje veřejných financí. „Pohyb je život. Motivovat lidi k pohybu a vytvářet jim podmínky k tomu, aby se pravidelně hýbali považuji za naprosto klíčovou věc. Pohyb se prolíná a ovlivňuje všechny oblasti lidského života a měl by tak být prioritou pro všechny politiky, jak regionální, tak celostátní. Státu se podpora pohybu všech věkových skupin dlouhodobě vyplatí. Pravidelný pohyb má pozitivní vliv i na naše duševní zdraví, což je v poslední době také zcela zásadní téma a problém k řešení,“ říká poslankyně a fyzioterapeutka Michaela Šebelová.

Účastníci jedním hlasem vyzývají politické strany, aby zahrnuly podporu pohybu a sportu mezi své hlavní priority ve volebních programech a podpořily opatření vedoucí ke zvýšení pohybové aktivity napříč generacemi. Kulatý stůl proběhl pod patronátem viceprezidentky Hospodářské komory Jany Havrdové v sídle Komory.