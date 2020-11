HZS ČR: V říjnu hasiči kromě standardních zásahů pokračovali v činnostech souvisejících s COVID-19

Ať už si to chceme nebo nechceme připustit, onemocnění COVID-19 v letošním roce výrazně ovlivnilo životy nás všech. Hasičům například přibylo množství nových činností, které pro nás nebyly příliš typické.

reklama

Jde zejména o odběr vzorků pro testování na COVID-19, distribuce osobních ochranných prostředků, pomoc s trasováním, ale třeba také organizace podání žádosti a příjmu humanitární pomoci do České republiky, pomoc našich zdravotníků ve nemocničních zařízeních a podobně. Proto jsme do přehledu zajímavých článků o naší činnosti v říjnu přidali i pár příkladů, jak se HZS ČR podílí na boji proti novému koronaviru.

Naše činnost v měsíci říjnu ale zdaleka nebyla jen o tom, co děláme v rámci boje proti novému koronaviru. Zasahovali jsme u velkého množství požárů, dopravních nehod, u povodní, které opět potrápily některé z našich krajů a u mnoha dalších událostí, kdy chráníme vás, vaše životy a váš majetek.

POŽÁRY

Požár zachvátil halu plnou sena v Bartošovicích v Orlických horách

Požár skladovací haly se senem v Bartošovicích byl ohlášen na krajské operační a informační středisko HZS Královéhradeckého kraje v sobotu, 17. 10. 2020, krátce před polednem. Na místo vyjelo pět jednotek požární ochrany z Královéhradeckého kraje, byla vyžádána pomoc dalších čtyř jednotek z území Pardubického kraje a v rámci přeshraniční spolupráce byly k požáru vyslány i dvě jednotky z blízkého polského příhraničí. Při požáru byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu.

Průzkumem hasiči zjistili, že se jedná o objekt železobetonové konstrukce, ve kterém je uskladněno seno. Hala byla zasažena požárem v plném rozsahu. Jednotky zahájily hasební zásah, ochlazovaly zdi skladovací haly a dále se soustředily na obranu okolních budov. Nasazeno bylo celkem deset vodních proudů a jedna lafeta. Aby měly jednotky na místě dostatek hasební látky, bylo zřízeno čerpací stanoviště na blízkém potoce a voda byla dopravována kyvadlově cisternami. Hasičům se podařilo požár lokalizovat kolem 13. hodiny, nadále ochlazovali boční stěny zasaženého objektu. Stropy haly se postupně propadly, místo se nechává vzhledem k uskladněnému množství slámy kontrolovaně dohořet. Kolem 15. hodiny docházelo k postupné redukci sil a prostředků na místě zásahu.

Následným šetřením bylo zjištěno, že plameny zachvátily asi 2800 balíků sena. Škoda na objektu a uskladněném senu byla předběžně odhadnuta na 6,1 milionu korun. Příčina vzniku události se vyšetřuje. Při zásahu došlo k lehkému zranění jednoho ze zasahujících dobrovolných hasičů, nebylo nutné jeho ošetření ZZS.

Dřevěný kostel sv. Michaela ze 17. století v zahradě Kinských byl požárem zasažen v plném rozsahu

Čtyři profesionální a dvě dobrovolné jednotky zasahovaly ve středu, 28. října 2020, od 15:06 hodin v zahradě Kinských v Praze. Hořel tam celodřevěný kostel sv. Michaela.

Při příjezdu prvních jednotek bylo zřejmé, že plameny zasáhly kostel prakticky v plném rozsahu. Hasiči nasadili čtyři vodní proudy a zasahovali v dýchací technice. Před půl čtvrtou došlo bohužel ke zřícení dřevěné konstrukce věže kostela.

Z objektu hasiči vynesli několik propan-butanových lahví, které ochlazovali. V 15:44 byla ohlášena lokalizace požáru, probíhalo dohašování ohořelých částí kostela. S ohledem na počet zasahujících jednotek byl vyhlášen druhý stupeň poplachu. V 18:40 byl kostel dohašen. Místo bylo zkontrolováno termokamerou, aby byl vyloučen výskyt možných skrytých ložisek hoření. Večer ještě proběhla na místě dohlídka.

Příčinu požáru a rozsah škod zjišťují hasičští a policejní vyšetřovatelé. Vzhledem ke stáří kostela, který pochází ze 17.století, budou však škody značné.

Hasiči opět zasahovali u požáru skládky ve Voticích

V sobotu, 24. října 2020, krátce před polednem hasiči ze Středočeského kraje opět vyjížděli k požáru skládky tuhého komunálního odpadu ve Voticích na Benešovsku.

Operační důstojník v prvním sledu vyslal na místo profesionální jednotku z Benešova spolu s dobrovolnou jednotkou obce Votice. První jednotka, která k události dojela, nahlásila, že požár zasáhl plochu 5x5 metrů z boku skládky. Velitel zásahu si vyžádal další dvě velkoobjemové cisterny a bagr, který pomůže skládku rozhrabat, aby hasiči zjistili, do jaké hloubky je odpad požárem zasažen. Postupně bylo zjištěno, že se oheň rozšířil do hlubší vrstvy a bude nutné přivolat posily, hlavně s velkoobjemovými cisternami pro dopravu vody a s lidmi, kteří budou v dýchací technice rozebírat a hasit odpad.

Krátce před jednou hodinou po poledni byl požární poplach zvýšen na druhý stupeň a k události povolány další jednotky. Zároveň byl o spolupráci požádán Záchranný útvar HZS ČR ze Zbirohu a Příbrami s těžkou technikou, která by pomáhala s rozebíráním naskladněného materiálu. K zajištění dostatečného množství náhradních lahví do dýchací techniky byl na místo povolán také protiplynový automobil a současně byly další lahve plněny na stanici v Benešově. Zásah probíhal celou noc. Ráno byl poplachový stupeň zvýšen na třetí a byly povolány další jednotky. Mimo jiné druhý protiplynový automobil se zásobou lahví z Příbrami a tankovací kontejner z mělnické stanice, aby jednotky nemusely řešit nedostatek pohonných hmot a práce probíhaly plynule. Byl také zřízen štáb velitele zásahu. O stravu a pitný režim se postaral zástupce firmy, které skládka patří.

Na noc se veškeré práce přerušily, aby jednotky nabraly síly. Na místě zůstala na dohled dobrovolná jednotka Votice. Plamenné hoření v té chvíli vidět nebylo, ale bylo jisté, že je potřeba v zásahu pokračovat, aby byl odpad zcela uhašen. V neděli v podvečer byl poplachový stupeň snížen na druhý a krátce před půl desátou večer na základní. Jednotky opět na noc přerušily činnost a v dohlídce pokračovala místní dobrovolná jednotka. Další hasební práce začaly v pondělí, 27. října, po rozednění. Necelou hodinu po poledni hasiči dostali požár skládky pod kontrolu a mohla být nahlášena lokalizace. Na místě opět zůstala na dohlídku dobrovolná jednotka Votice, všechny ostatní se vrátily na základny. V úterý dopoledne bylo rozhodnuto o dalším monitorování skládky a dohašování nově objevených ohnisek. Jedno menší bylo zlikvidováno i za pomoci bagru po kontrole ve středu dopoledne.

Během zásahu přijel i vyšetřovací tým z Chemické laboratoře HZS Středočeského kraje v Kamenici, který odebral vzorky vody po hašení přímo na skládce i z nedalekého rybníka a čističky. O situaci byli informováni pracovníci České inspekce životního prostředí. U požáru skládky zasahovaly 4 jednotky profesionálních a 29 jednotek dobrovolných hasičů.

Při požáru průmyslového objektu v Roztokách u Jilemnice byl vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu

Ve středu, 28. října 2020, krátce po 17. hodině přijalo Krajské operační a informační středisko HZS Libereckého kraje oznámení o požáru průmyslového objektu v Roztokách u Jilemnice. Po příjezdu na místo události hasiči průzkumem zjistili, že se jedná o požár výrobního a skladovacího objektu v plném rozsahu. Před příjezdem jednotek proběhla z objektu samoevakuace několika zaměstnanců.

Vzhledem k rozsahu události a soustředění většího množství sil a prostředků při organizačně složitém a rozsáhlém zásahu byl zřízen štáb velitele zásahu a místo zásahu bylo rozděleno na tři úseky. Do zásahu byla zapojena také výšková technika HZS Libereckého kraje stanice Semily, Jablonec nad Nisou, Jilemnice a také z HZS Královéhradeckého kraje stanice Jičín.

K zajištění dostatku dýchací techniky a plnění tlakových lahví pro dýchací techniku hasičů byl na místo povolán technický automobil chemický (TA-S1CH) ze stanice Liberec. Z důvodu potřeby velkého množství hasební vody si velitel zásahu vyžádal také 10 velkoobjemových cisteren. Pro dálkovou dopravu vody hasiči zřídili čerpací stanoviště na koupališti v obci Kruh.

Během večera a noci se na místě vystřídalo celkem 19 jednotek hasičů, z toho 7 jednotek z HZS Královehradeckého kraje. V rámci mezikrajské pomoci byla z HZS Královéhradeckého kraje vyžádána mj. již zmiňovaná výšková technika a velkoobjemové cisterny. Z objektu hasiči zachránili hodnotný materiál, který ve spolupráci se zaměstnanci firmy přemístili ze skladu do venkovních prostor v areálu. Plameny se hasičům podařilo dostat pod kontrolu v 19:27 hodin, kdy velitel zásahu ohlásil lokalizaci požáru. Jednotky na místě zasahovaly ještě půl hodiny po půlnoci. Pro dohlídku nad požářištěm zůstaly na místě přes noc jednotky sboru dobrovolných hasičů Roztoky a Jilemnice. Dohašovací práce probíhaly i během čtvrtečního dne, kdy bylo současně plánováno také došetření události.

DOPRAVNÍ NEHODY

Vyprošťování dodávky z náhonu u rybníku Nezmar na Opavsku

Až pět jednotek hasičů z Moravskoslezského kraje zasahovalo v neděli, 4. 10. 2020, kolem poledne u rybníka Nezmar v Dolním Benešově (okres Opava), kam předtím sjela do sousedního náhonu dodávka. Zraněnému řidiči pomohli ven lidé, vozidlo, ponořené do vody a bahna až po okna, vyprostila dodatečně povolaná speciální technika Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje z Ostravy.

Na odstranění případných nečistot a uniklých provozních kapalin hasiči použili několik kilogramů nasákavého sorbentu. Hrozila totiž kontaminace pstruhových sádek, kam tekla voda z náhonu.

Operační středisko hasičů bylo o nehodě informováno po 11. hodině dopolední. Do Dolního Benešova k náhonu, souběžného se břehem rybníka Nezmar, vyjely tři jednotky HZS MSK – ze stanic Opava, Hlučín a Ostrava-Zábřeh s vyprošťovací technikou (vyprošťovací speciál MB Actros Bizon, automobilový jeřáb Demag/Terex a mobilní automobilová dílna), společně tu s nimi zasahovaly dvě jednotky dobrovolných hasičů – Hlučín a Dolní Benešov.

Do příjezdu speciální techniky z Ostravy drželo havarovanou dodávku nad vodou lano z navijáku hasičské cisterny. Bizon dodávku zachytil lanem ze silného navijáku a automobilový jeřáb vozidlo lehce zvedal nahoru ramenem. Naviják z Bizona pak vytáhl dodávku po mírném svahu z vody.

Z havarované soupravy na Rakovnicku vytekly hektolitry nafty a piva

Středočeští hasiči byli ve středu, 14. října 2020, před desátou hodinou informováni o havárii soupravy tahače s cisternovým návěsem na převoz piva. K nehodě na silnici druhé třídy číslo 229 kousek od karlovarské silnice směrem od Krupé k obci Lišany vyjela profesionální jednotka ze stanice Rakovník.

Následně bylo upřesněno, že se tahač s cisternou vyhýbal protijedoucímu autobusu a skončil na pravém boku mimo komunikaci. Ke střetu s autobusem nedošlo, nikdo ani nebyl zraněn. Velitel zásahu po příjezdu na místo sdělil, že z palivových nádrží havarovaného vozidla uniká asi 600 litrů nafty a z cisternového návěsu pivo. Vzhledem k deštivému počasí nepředstavoval alkohol ohrožení životního prostředí, proto se hasiči zaměřili na unikající naftu. Na její jímání nasadili na několika místech norné stěny a sorpční hady.

Po příjezdu územního řídícího důstojníka bylo místo zásahu rozděleno na dva úseky. Na prvním bylo řešeno vyproštění nákladního vozidla a úklid silně znečištěné vozovky. Spolupracovala zde speciální odtahová služba, správa a údržba silnic, společnost specializovaná na havárie s dopadem na životní prostředí a vodoprávní úřad. Na druhém úseku – na severním okraji Rakovníka poblíž ulice Na Cikánce – byly instalovány na Lišanském potoce další norné stěny a na monitoring vývoje byla povolána dobrovolná jednotka z Lužné. Veškeré informace byly předány starostům dotčených obcí a také správci rakovnického Tyršova koupaliště, kterým protéká jedna z větví Lišanského potoka.

Po 15. hodině bylo místo zásahu předáno zástupci vodoprávního úřadu a firmě, která garantuje odbornou likvidaci ekologické zátěže. Monitoring norných stěn na osmi místech zajistí velitel rakovnické čety. Specializovaná firma bude v následujících dnech informovat vodoprávní úřad a územního řídícího důstojníka o dalším vývoji situace.

Havárie vozidla s tragickými následky

V neděli, 25. 10. 2020, osm minut po půl šesté byli vysláni hasiči k požáru osobního vozidla mezi obcemi Liptál a Jasenná ve Zlínském kraji.

Po příjezdu na místo průzkumem hasiči zjistili, že vozidlo se nachází mimo komunikaci na kraji lesa, převrácené na střeše a celé v plamenech. Hasiči ihned k likvidaci požáru použili vysokotlaký proud vody a následně C proud. Z vozidla vytékaly pohonné hmoty, které stále hořely a komplikovaly tak likvidaci požáru. Jakmile to situace dovolila, byl na místo nehody povolán vyprošťovací automobil, pomocí něhož hasiči vytáhli vozidlo zpět na cestu. Poté hasiči z vozidla vyprostili dvě osoby bez známek života.

Na místě se postupně sjeli profesionální hasiči ze stanic Zlín a Vsetín a dobrovolné jednotky z Jasenné a Vizovic. V době zásahu složek IZS musela být komunikace obousměrně uzavřena a policisté odklánějí dopravu po objízdných trasách. Lze předpokládat, že vyšetřování okolností této tragické dopravní nehody, a tím i uzavření komunikace, bude po celé dopoledne.

U Rybné nad Zdobnicí narazilo auto do stromu, na místě zasahovala i letecká záchranná služba

Dvě jednotky hasičů královéhradeckého kraje zasahovaly v sobotu, 31. 10. 2020, odpoledne u dopravní nehody osobního automobilu, který havaroval na silnici č. 11 u Rybné nad Zdobnicí ve směru na Žamberk.

Vozidlo vyjelo mimo komunikaci, kde narazilo do stromu. Cestoval v něm jeden člověk, který byl z auta vytažen ještě před příjezdem jednotek na místo události. Hasiči poskytli zraněnému první předlékařskou pomoc. U havarovaného automobilu jej zajistili, zafixovali do vakuové matrace a vynesli ho z blátivého mokrého příkopu k vozidlu zdravotnické záchranné služby. Jednotky dále zajistily místo události, zabezpečily nabouraný automobil a následně také připravily místo pro přistání vrtulníku letecké záchranné služby, který byl pro pacienta vyslán. Hasiči navedli vrtulník na přistání přímo na hlavní komunikaci, ta byla po nezbytnou dobu neprůjezdná. Jednotky pomohly s transportem zraněné osoby do vrtulníku a následně předaly místo zásahu policistům. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Rychnova nad Kněžnou a JSDH Kostelec nad Orlicí.

COVID-19

Kvůli novým případům začala druhá dezinfekce ostravského domova Slunečnice

Čtyři desítky profesionálních a dobrovolných hasičů se zapojily v úterý 6. 10. 2020 do druhé dezinfekce Domova s pečovatelskou službou Slunečnice v Ostravě-Porubě. Z celkového počtu téměř čtyř stovek je totiž po víkendových odběrech pozitivních na koronavirus covid-19 sedm desítek klientů, byť drtivá většina neměla v úterý dopoledne – před zahájením důkladné očisty – žádné příznaky.

Odběr vzorků všech klientů a zaměstnanců domova Slunečnice nařídil Krizový štáb Moravskoslezského kraje na konci uplynulého týdne poté, co se zde objevili první pozitivní klienti a zaměstnanci. To už měli hasiči první dvoudenní dezinfekci objektů DPS Slunečnice za sebou – ve čtvrtek a pátek (1. a 2. 10. 2020). I jejich druhá dezinfekce bude trvat dva dny. Pozitivní zaměstnanci domova jsou doma v karanténě.

Profesionální hasiči z HZS Moravskoslezského kraje sem přijeli z celého kraje, pomáhá jim jednotka Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany ve Frýdku-Místku, hasiči ze Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně a dobrovolní hasiči ze čtyř ostravských částí – Zábřeh, Radvanice, Michálkovice a Krásné Pole.

Dnes (úterý) se dekontaminace první poloviny vnitřních prostor protáhne bezpochyby až do večera a tmy. Středa bude věnována přesunům klientů. Ve čtvrtek budou hasiči pokračovat se druhou polovinou objektů od rána minimálně do odpoledních hodin.

Prázdné prostory domova, očištěné generátory dezinfekčního aerosolu, lze po půlhodinovém působení rozprášeného desinfekčního prostředku a následném vyvětrání ihned běžně používat. Celkem 15 těchto přístrojů a k tomu 250 kg práškové desinfekce (ke 4% rozředění s vodou) letos na jaře zakoupil za bezmála 1,9 milionu korun a hasičům daroval Moravskoslezský kraj.

Dvojice hasičů v hermeticky uzavřených ochranných oblecích, rukavicích a speciálních maskách Dräger s filtry (a se sluchátky či špunty do uší) se obvykle střídají v používání až 18 kg těžkého generátoru (hmotnost po jeho naplnění). Zhruba po 40 minutách je potřeba generátor opět naplnit pečlivě testovaným a osvědčeným desinfekčním prostředkem (Virkon S) a benzínem.

Pro charakteristický zvuk generátoru jej hasiči hned zpočátku užívání překřtili na „Vuvuzely“, které mj. zněly mnoha stadiony MS ve fotbale 2010 v Jižní Africe. I tak tento hlučný přístroj ušetří mnoho cenného času, zvládne velké prostory, dostane se i do koutů či skříní.

Hasiči z HZS MSK dekontaminovali od jara obdobným způsobem kolem 90 objektů, a to hlavně v Moravskoslezském kraji – jednak kvůli kvalitnímu vybavení (celkem 15 generátorům), ale také kvůli bohatým zkušenostem. Příslušníci HZS MSK tak mj. dekontaminovali například části Nemocnice v Chebu a Městské nemocnice Ostrava, ostravský Domov pro seniory IRIS, Alzheimer centrum v Ostravě-Vítkovicích, Azylový dům Sára ve Frýdku-Místku a Azylový dům Armády spásy v Ostravě-Vítkovicích, hospic Konventu sester Alžbětinek v Jablunkově, včetně přilehlého kostela, objekty 4 černouhelných dolů OKD na Karvinsku, mateřské a základní školy, rovněž několik hasičských stanic a služeben ostatních složek IZS na různých místech kraje.

Hasiči přivezli večer do Ostravy respirátory pro moravskoslezské učitele

Celkem 324 650 kusů respirátorů FFP2 čínské výroby pro pedagogy dovezli v úterý, 6. 10. 2020, večer z centrálního skladu v Pardubicích-Opočínsku profesionální hasiči do „meziskladu“ v bývalé stanici HZS Moravskoslezského kraje v Ostravě-Hrabůvce. Hned ve středu ráno budou krabice – každá obsahuje tisíc kusů respirátorů ve 20 krabičkách – rozvezeny podle předem připraveného rozdělovníku do 22 obcí Moravskoslezského kraje s rozšířenou působností (ORP).

Z Opočínku dovezl hromady krabic extra dlouhý kamion ze Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně. Pod vedením por. Richarda Dudka z HZS Moravskoslezského kraje jej velmi rychle vyskládali do garáže objektu bývalé stanice HZS MSK Ostrava-Hrabůvka na hromady po 50 krabicích (tedy 50 tisíci kusech) dobrovolní hasiči z Vratimova. Hasiči pro jistotu namátkově zkontrolovali, zda počty respirátorů „sedí“ s deklarovaným počtem na krabici.

Už ve středu, 7. 10. 2020, hned ráno sem přijedou pracovníci Krajského úřadu MS kraje se dvěma dodávkami a také nákladní vozidla Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje s příslušníky krajského sboru, aby se osobní ochranné pomůcky dostaly co nejrychleji do všech ORP MS kraje, a hlavně pak do všech škol v Moravskoslezském kraji. Mají ochránit před koronavirovou nákazou pedagogy. Každý by měl „vyfasovat“ deset kusů.

Mobilní odběrový tým HZS Libereckého kraje a jeho činnost

Členové Mobilního odběrového týmu HZS Libereckého kraje provedli od zahájení své činnosti (22. října 2020) do konce měsíce října celkem 545 odběrů s celkovým počtem 1546 ujetých km na území Libereckého kraje. Činnost týmu v tomto období vycházela z požadavků Krajské hygienické stanice Libereckého kraje. K zapojení týmu na základě požadavku Centrálního řídicího týmu mimo území Libereckého kraje prozatím nedošlo. Nejvytíženějším dnem z pohledu příslušníků HZS Libereckého kraje zařazených na pozici vzorkovače týmu (se způsobilostí k výkonu nelékařského zdravotnického povolání provádějící samotný odběr vzorku) byl 28. říjen 2020, ve kterém Mobilní odběrový tým HZS Libereckého kraje celkově provedl odběr 145 biologických vzorků za účelem vyšetření přítomnosti původce onemocnění Covid – 19.

Tým ve své činnosti pokračuje i nadále, a to již podle stanoveného plánu pro první listopadové dny. Stávající složení týmu je tvořeno příslušníky HZS Libereckého kraje, kteří splňují stanovené předpoklady. Zájem příslušníků HZS Libereckého kraje o činnost v týmu umožňuje týmu pracovat ve složení dvou vzorkovačů, což značně snižuje dobu potřebnou k odběru vzorků při nezbytných hromadných odběrech například v zařízeních pobytových a sociálních služeb. Nad to jsou členové týmu zapojeni dále do odběru biologických vzorků příslušníků a zaměstnanců HZS Libereckého kraje pro antigenní testování, které je prováděno s cílem zajištění akceschopnosti sboru.

Hasiči přechází na zkrácený režim služeb, doplní personál v nemocnicích

Úterý, 20. 10. 2020 - Z klasických tří směn, kdy se hasiči na stanicích střídali ve 24hodinové službě jednou za tři dny, přechází Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje na dvě směny. Budou tak od středy sloužit 24 hodin vždy ob jeden den. Hasiči, kteří nebudou ve službě na stanicích, budou doplňovat personální stavy v nemocnicích v Karlových Varech, Sokolově a v Chebu. Minimálně budou každý den v každé nemocnici pomáhat tři hasiči a to na pozicích pomocného personálu. Vyčleněny jsou na tuto pomoc minimálně tři desítky hasičů. Navíc jsou z běžné služby vyčleněni čtyři hasiči, kteří mají zdravotnické vzdělání. Ti v nemocnicích již pomáhají jako kvalifikovaný personál, navíc se připravují pro samostatný mobilní odběrový tým pro testování onemocnění Covid-19.

Pomoc hasičů nemocnicích je organizována tak, aby Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje stále bez omezení plnil své základní povinnosti na úseku požární ochrany, které vychází ze zákona. Pomoc budou hasiči poskytovat nemocnicích do doby, kdy to bude potřeba.

TECHNICKÉ ZÁSAHY

Po celém kraji zasahovaly desítky jednotek kvůli rozvodněným řekám a vydatnému dešti

Středa, 14. 10. 2020, v celém Olomouckém kraji evidujeme k 18. hodině v souvislosti s rozvodněnými řekami a vydatným deštěm více než 170 zásahů. Hladiny toků stoupaly průběžně během noci i dne na celém území.

Třetí stupeň povodňové aktivity dosáhla Bečva v Lipníku nad Bečvou a v Dluhonicích, Třebůvka v Lošticích, Olešnice v Kokorách a Romže v Polkovicích. Už v noci z úterý na středu jsme vyjížděli na Hranicko a Lipnicko. Následně jsme pak od rána zasahovali převážně na Přerovsku. Během dne se situace začala horšit i na ostatních tocích v kraji. Vyjížděli jsme poté hlavně na Jesenicko a Olomoucko, kde začalo přibývat výjezdů hlavně v odpoledních hodinách. Večer byl vyhlášený 2. stupeň povodňové aktivity i na celém Prostějovsku. Na vytipovaných místech, která jsme vždy vybírali po dohodě se starostou obce, jsme stavěli protipovodňové bariéry z pytlů s pískem nebo mobilní hrazení. Čerpali jsme také vodu z rodinných domů, sklepů či lagun v okolí bytové zástavby. Čistili jsme propustky i stavidla, odstraňovali jsme naplaveniny z koryt řek. Využili jsme také velkokapacitní čerpadla či čerpací kontejnery. Plnili jsme pytle s pískem pro případ potřeby. Na žádost starostů jsme je rozváželi do jednotlivých obcí. V terénu jsme od noci a během celého dne měli desítky profesionálních i dobrovolných hasičů.

18 evakuovaných při úniku čpavku v Třeboni

V pátek, 16. října 2020, krátce před devátou hodinou ráno přijalo operační středisko HZS Jihočeských hasičů oznámení o úniku plynného čpavku v třeboňském pivovaru Bohemia Regent.

Na místo byly vyslány profesionální jednotky z Třeboně a Českých Budějovic a jednotky dobrovolných hasičů Třeboň Branná a Lomnice nad Lužnicí. Na místo vyjela chemická laboratoř HZS Jihočeského kraje z Českých Budějovic, celkem zasahuje sedm kusů techniky a přes 20 hasičů. Z objektu bylo evakuováno 18 osob.

Policie ČR zajišťuje okolí ve vzdálenosti zhruba 300 m od objektu. Hasiči vytvořili průzkumnou skupinu v ochranných protichemických oblecích s dýchací technikou uvnitř a pracují na zastavení úniku, ke kterému došlo na obtížně přístupném místě. Podařilo se výrazně zmenšit objem unikajícího plynu, nyní se pracuje na jeho úplné likvidaci. Unikající čpavek směřuje do neobydleného území na louky, kde dochází k jeho rozptylu. Před ukončením zásahu provedou hasiči měření jeho koncentrace.

Jihočeští hasiči pomáhají bojovat s hepatitidou A

Středa, 14. 10. 2020 - nejen koronavirus, ale nově také hepatitida typu A trápí v těchto dnech Jižní Čechy. Pacienti s virovou „nemocí špinavých rukou“ budou soustředěni do Léčebny pro dlouhodobě nemocné v Českém Krumlově. Nově zrekonstruované prostory bylo nutné dovybavit a chybí také personál. S obojím dokázali a dokážou pomoci jihočeští profesionální hasiči.

Proto bylo dnes odsouhlaseno znění Dohody o zajištění součinnosti mezi Nemocnicí Český Krumlov, a. s., a Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, která se uzavírá i v souvislosti s Dohodou o zajištění součinnosti uzavřené mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR a Zdravotnickým zařízením Ministerstva vnitra. V souladu s dohodou a na žádost hejtmanky Jihočeského kraje byl do krumlovské nemocnice z jiných jihočeských nemocnic realizován převoz vybavení a zároveň se jihočeský profesionální sbor zavázal k poskytnutí svých příslušníků.

Konkrétně jihočeští hasiči převezli s nemocnic v Písku a Strakonicích do Českého Krumlova lůžka. První převoz hasiči realizovali v pondělí 12. října, ve středu následoval převoz dalších lůžek.

Další pomoc od jihočeských profesionálních hasičů bude pro českokrumlovskou nemocnici spočívat v poskytnutí příslušníků, kteří mají zdravotnické vzdělání. Jihočeský sbor poskytnul několik svých příslušníků s odbornou kvalifikací zdravotnického záchranáře. Dva z nich budou sloužit v českokrumlovské nemocnici na dvanáctihodinové směně, další jsou pak připraveni na případné střídání.

Záchranné akce ve skalách na Broumovsku aneb nepodceňujte pohyb v podzimní přírodě

Pobyt v přírodě patří mezi jednu z výjimek omezení volného pohybu v rámci aktuálních opatření, která jsou vydána pro zmírnění šíření nákazy koronavirem. Není tedy divu, že lidé vyráží za přírodními krásami našeho kraje, což se projevuje také na zásahových statistikách hasičů. Hned dva zásahy v jeden den absolvovali v oblasti skalních měst hasiči na Broumovsku.

V pátek, 23. 10. 2020, pomáhali s transportem zraněné osoby z Adršpašsko-teplických skal profesionální hasiči z Broumova a dobrovolná jednotka z Teplic nad Metují. Uprostřed skal, asi tři kilometry od silnice, klopýtla nezletilá dívka o kořen, upadla a poranila si koleno. Terén je v místě náročný, plný prudkých stoupání, klesání, pískovcových balvanů a kluzkých dřevěných povalových chodníčků. Až k dívce se dostala z techniky pouze terénní šestikolka, kterou je vybavena profesionální broumovská jednotka. Po příjezdu hasiči pacientku vyšetřili, nohu fixovali vakuovou dlahou a pro pohodlí při transportu uložili dívku do celotělové vakuové dlahy a zajistili jí tepelný komfort. Na šestikolce byla převezena k sanitce ZZS.

Ještě týž den ve večerních hodinách vyrazili hasiči do skal opět, tentokrát do oblasti Broumovských stěn. V lokalitě mezi Kovářovou a Pískovou roklí pomohli profesionální hasiči ze stanic Broumov a Náchod a JSDH Police nad Metují s vyhledáním dvou ztracených osob ve skalním terénu, sešly mimo značenou cestu. Terén v tomto prostředí je zejména za tmy nebezpečný, může lehce dojít k pádu ze skal do rokle. Lokalita je relativně častým místem, kde se turisté ztratí, protože jdou mimo značenou trasu a nenajdou cestu. V tomto případě mělo vše šťastný konec, pomocí aplikace Záchranka se podařilo lokalizovat místo, kde se lidé nacházeli, byli v pořádku. Turisty pak hasiči doprovodili až ke Hvězdě, kde měli zaparkované vozidlo.

Výbuch plynu zničil část bytového domu v Tursku

Ve středu, 28. října 2020, v 17.16 hodin přijala tísňová linka HZS Středočeského kraje informaci o explozi plynu v obytné části bývalého statku v obci Tursko v okrese Praha-západ.

Operační důstojník k události vyslal profesionální hasiče z Kladna, Kralup nad Vltavou a Roztok, podnikovou jednotku Správy železnic Kralupy nad Vltavou a jednotku sboru dobrovolných hasičů Kozinec. Ze stanice ve Slaném vyjel i nosič se speciálním kontejnerem s výdřevou na stabilizaci výkopů a narušených staveb.

Po příjezdu prvních jednotek a průzkumu bylo potvrzeno úplné zřícení části dlouhého objektu, ve kterém zůstala jedna osoba, ale hasiči se k ní nemohli dostat. Velitel zásahu požádal o vyslání USAR týmu a sacího bagru a také kynologů se psy vycvičenými na vyhledávání osob v sutinách. Zdravotnická záchranná služba kromě čtyř pozemních posádek aktivovala přílet vrtulníku. Na místo byly povolány i pohotovostní týmy plynařů a rozvodných závodů a také statik na posouzení stavu budovy.

Hasičům se záhy podařilo částečně zavaleného muže vyprostit a spolu s dalšími třemi zraněnými, z nichž jeden utrpěl pouze šok, ho předali zdravotnické záchranné službě. Po nezbytném ošetření byl pacient letecky transportován do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Pro dalších šestnáct osob, které se z domu dostaly vlastními silami, byl ze slánské stanice přivolán evakuační autobus. Zatímco vyslání USAR týmu bylo zrušeno, požadavek na vyhledávací psy stále platil, protože velitel zásahu chtěl z preventivních důvodů nechat prohledat zasypanou plochu o přibližném rozměru 10x15 metrů.

Z objektu hasiči postupně vynesli šest propanbutanových lahví. Vzhledem k počtu zasahujících jednotek byla událost dále řešena ve druhém poplachovém stupni. V 19.30 hodin nechal velitel zásahu celý prostor vyklidit, aby mohli zával projít psi, se kterými přijeli strážníci Městské policie Praha. Výsledek obou průzkumů byl negativní, čímž byly potvrzeny výpovědi obyvatel domu, že nikoho nepostrádají. Přesto byla ještě místa, kam se psi nedostali, prohlédnuta štěrbinovou kamerou a výsledek byl stejný. Po deváté hodině večerní byl do objektu povolen vstup statika a vyšetřovatelů kriminální policie. Současně s tím velitel odeslal na základny první jednotky.

Před třiadvacátou hodinou byl zásah ukončen s tím, že ve čtvrtek ráno bude pokračovat vyšetřování ve spolupráci s Policií ČR. O pomoc byl požádán také Záchranný útvar HZS ČR, který disponuje těžkou technikou, především výkonnými stroji na zemní práce.

„TAK TROCHU JINÉ“ TECHNICKÉ ZÁSAHY

Zachraňovali jsme muže z bahna a koně z bazénu

Páteční odpoledne, 2. října 2020, bylo ve znamení záchrany osob a zvířat z vody. Na Vyškovsku jsme zachraňovali muže z vypuštěného rybníku Kačenec. Ve Vysokých Popovicích spadl kůň do bazénu.

Z rybníku Kačenec II (Velký Kačák) na Rostěnickém potoce jsme dvacet minut po poledni zachránili muže, který až po prsa zapadl v bahně. Muž se ocitl v patové situaci, kdy se nemohl hnout z místa. Dva hasiči jištění lanem jej vytáhli na břeh. Před ošetřením ze strany ZZS JMK jsme zachráněného opláchli vodou.

Ve Vysokých Popovicích jsme zachraňovali menšího koně, který spadl do bazénu. Do příjezdu jeřábu z brněnské stanice Lidická, jsme odčerpávali studenou vodu z bazénu. Protože byl kůň podchlazený, přehodili jsme přes něj termodeku. Následně jsme ho pomocí záchranné sítě a jeřábu vyprostili a předali majiteli. Koník tak po úspěšné záchranné akci, která trvala 80 minut, spokojeně a bez zranění odkráčel do stáje.

Na záchranu koně jsme vyrazili i před desátou hodinou dopolední. Ve Viničních Šumicích byl zapadlý kůň v příkopu. Koně se podařilo vyprostit před naším příjezdem.

Hasiči "operovali" na chirurgickém sále nemocnice

Prsten je častou ozdobou žen, ale i mužů a mnohdy to není pouhá ozdoba, ale třeba snubní prstýnek, který dává okolí jasně najevo, že ten či onen člověk je zadaný. Občas se stane, že nejde z prstu sundat. Buď proto, že ho měl člověk na prstu hodně dlouhou dobu a zatím třeba přibral či mu otekly klouby anebo i proto, že člověk zvolí menší velikost a prsten doslova na prst nasouká. Nasadit ho jde kupodivu lépe než pak sundat.

Existuje mnoho triků, jak prsten dostat z prstu dolů, ale ne každý opravdu funguje spolehlivě. Doporučuje se prst naolejovat, namydlit, stát 10 minut s rukou nad hlavou, sundávat prsten pod tekoucí vodou a další. Pokud nic z toho nezabírá, jde do tuhého. Buď musíte, jde-li o zlato či stříbro nebo chirurgickou ocel na chirurgii, kde vám prstýnek sundají lékaři anebo hasiči. Praxi v sundávání prstýnků mají i hasiči z Chrudimi.

Na chirurgickém oddělení Nemocnice Chrudim byli hasiči v úterý, 6. října 2020, v roli lékařů, kteří pomocí brusky a kleštiček těsné dva prstýnky (jeden stříbrný a druhý prsten z chirurgické oceli) z napuchlého prstu odstranili.

Práce hasičů tak nespočívá jen v likvidaci požárů, ale dle statistiky hasiče nejvíce zaměstnávají právě technické pomoci, kam se sundávání prstýnků určitě řadí. Poté to jsou požáry a zásahy u dopravních nehod.

Psali jsme: Hasičský záchranný sbor ČR má dva nové generály Hasiči v Karlovarském kraji přechází na zkrácený režim služeb, doplní personál v nemocnicích HZS ČR: Zásah ve Vrběticích je po dlouhých letech ukončen HZS ČR: V Česku se začal testovat eCall v motocyklech, první testy proběhly u pražských hasičů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.