Hasičský záchranný sbor: Nevyčištěné saze způsobily 85 % požárů komínů

Určitě by je měl před zprovozněním prohlédnout odborník, abychom si byli jisti, že topení v nadcházející topné sezóně bude bezpečné. Pokud topíme na pevná paliva, bude potřeba komín vyčistit během topné sezóny, ještě dvakrát.

Během loňské topné sezóny, tedy od října 2018 do března 2019, došlo k 860 požárům způsobených komíny. Při těchto požárech naštěstí nedošlo k usmrcení osob, přesto se 31 osob zranilo. Přímá škoda dosáhla částky 68,3 mil. Kč.

Požáry komínů ale nejsou ohraničeny pouze topnou sezónou. Vždy záleží na tom, jaké je počasí. Letos si mnoho lidí přitápělo i v dubnu a květnu. V dubnu tak došlo ještě k 87 požárům komínů a v květnu k 55. Z toho jasně vyplývá, že nechat komín vyčistit pouze před topnou sezónou, pokud topíte na pevná paliva, nestačí. Ze statistiky jasně vyplývá, že nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Jen během loňské topné sezóny bylo takových požárů 738 z celkového počtu 860, tedy více než 85%. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a špatné spáry v komíně.

Legislativa

Dnem nabytí účinnosti zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky nabyla účinnosti změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, která mimo jiné upravuje oblast spalinových cest. Tak je tato problematika již pevně ukotvena v zákoně.

Jak často kontrolovat a čistit komín?

Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kWpři celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.

Co mohu zkontrolovat sám?

Je kouřovod řádně upevněn?

Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?

Není spotřebič nebo kouřovod propálený?

Fungují uzávěry komínových dvířek?

Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a nehořlavá izolace?

Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?

Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?

Co dělat, když začne v komíně hořet?

Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

Ověřte si, že si domů zvete odborníka – pomůže vám aplikace na našich stránkách:

O problémech takzvaných „falešných kominíků“ se již hovoří řadu let. K tomu, aby lidé „nenaletěli“ někomu, kdo k revizi spalinových cest vůbec nemá oprávnění, by měla přispět aplikace pro ověřování revizních techniků spalinových cest, kterou na svých stránkách spustilo MV – generální ředitelství HZS ČR. Na internetové adrese ZDE si nyní může každý ověřit, zda technik, kterého si pozval, má ke své činnosti osvědčení.

Příklady požárů komínů v letošním roce

Typickým příkladem byl letošní únorový (6. února 2019) požár rodinného domku v obci Buk na Přerovsku. Tísňová linka HZS Olomouckého kraje přijala informaci o zakouřeném domě, které způsobilo zahoření v komíně. Přijíždějící jednotky však už spatřily střechu celou v plamenech. Situaci na místě komplikovaly teploty dosahující -10°C. Pro likvidaci bylo využito několik hasebních proudů i výšková technika. Požár poškodil kompletně střechu objektu. Hasiči několik hodin vynášeli požárem zasažené vybavení domu a v půdní části likvidovali zahoření slámy a sena. Naštěstí se obyvatel domu dostal z hořících prostor včas do bezpečí.

K požáru 400 let staré chalupy do Klášterce nad Orlicí (Pardubický kraj) vyjížděly v pátek 22. února letošního roku čtyři jednotky hasičů. Hasiči provedli průzkum a zjistili, že se uvnitř chalupy nikdo nenachází. Při prošetřování případu bylo zjištěno, že majitelé zatopili a odešli do restaurace. Sousedé po nějaké době zpozorovali plameny. Hasičům se podařilo včas vynést z půdního prostoru dvě propanbutanové lahve, které mohly způsobit explozi. Střecha objektu se následně propadla. Hasiči po půl hodině dostali požár pod kontrolu a následně rozebírali ohořelé konstrukce a dohašovali ohniska. Příčinou vzniku požáru byla nevhodná konstrukce komínu. Škoda v tomto případě byla předběžně vyčíslena na 1 milion korun.

Trochu jiný případ se stal v lednu (7. ledna 2019) v Rudníku na Královéhradecku, kdy požár rodinného domu způsobil sám majitel neopatrnou manipulací se žhavým popelem. K události byly povolány tři jednotky požární ochrany, které průzkumem zjistily, že došlo k zahoření vnitřního vybavení obývacího pokoje. Zasahujícím hasičům se podařilo požár asi po půl hodině lokalizovat a následně zlikvidovat. Nicméně plameny zničily prakticky veškeré vybavení pokoje, sálavé teplo a zplodiny hoření pak poškodily vybavení v ostatních místnostech přízemí domu. Škoda způsobená požárem byla předběžně stanovena na 300 tisíc korun.

