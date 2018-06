Hejtman Netolický: Pokles námitek systémové podjatosti povede k efektivnějšímu a rychlejšímu rozhodování

„Náš legislativní návrh je blízko třetího čtení v Poslanecké sněmovně. Poslanci po celou dobu dosavadního schvalovacího procesu nepřednesli žádné zásadní změny, které by měli vliv na text legislativního návrhu, takže pořád jednáme o naší původní variantě. V rámci jednání Ústavně-právního výboru došlo pouze k několika drobným technickým připomínkám, které však na meritu věci nic nemění,“ uvedl hejtman Martin Netolický a naznačil další postup. „Jakmile bude návrh schválen poslanci ve třetím čtení, přesune se do Senátu. Pakliže ten návrh nevrátí zpět do Poslanecké sněmovny, bude nás čekat už jen podpis prezidenta republiky. Jsem přesvědčený, že si všichni zákonodárci uvědomují nutnost této novely a nebudou klást žádné překážky jejímu hladkému průchodu legislativním procesem,“ řekl hejtman Netolický.

Navrhovaná právní úprava řeší systémovou podjatost tak, že vymezuje podmínky, při nichž může dojít k vyloučení úřední osoby ze všech úkonů v řízení. To znamená, že úřední osoba nebude moci být vyloučena, bude-li její domnělá podjatost vyvolána mimo jiné jejím služebním poměrem nebo pracovněprávním nebo jiným obdobným vztahem ke státu nebo k územnímu samosprávnému celku. „Důsledkem přijetí navrhované úpravy by měl být výrazný pokles počtu zejména účelových námitek podjatosti, tedy námitek systémové podjatosti, což povede k efektivnějšímu a rychlejšímu rozhodování správních orgánů,“ odůvodnil návrh hejtman Martin Netolický.

Návrh získal širokou podporu například od Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, ale i Ministerstva vnitra ČR a v průběhu projednávání i příslušných výborů Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Dosavadní systém totiž mohli zneužívat ti, kteří chtěli narušovat správní řízení, prodlužovat ho a komplikovat.

autor: komerční tisková zpráva