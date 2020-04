Hospodářská komora: Ani letní sezona nebude, pokud vláda včas nestanoví pravidla provozu

reklama

Hospodářská komora České republiky proto dnes adresovala ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a koordinátorovi epidemiologického týmu Rastislavu Maďarovi požadavek, aby s podnikatelskými organizacemi otevřeli další etapu diskuse, z níž by vyplynula jasná a včas realizovatelná preventivní opatření pro letní sezonu závazná pro provozovatele.

„Pokud by se mimořádná opatření prodloužila až do konce léta a kempy a bazény otevřou až koncem prázdnin, je jasné, že žádná rodinná dovolená letos nebude ani v tuzemsku. A to platí i v případě, že vláda své záměry a podmínky provozování typicky letních aktivit sdělí pozdě, nebo naopak nebudou fáze rozvolňování mimořádných opatření na sebe navazovat. Jednoduše řečeno, velký bazén ze dne na den nenaplníte, zmrzlinu s rouškou na ústech těžko zkonzumujete,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Pro podnikatele je takový plán alfou a omegou toho, jak se mají na sezonu připravit a zda investovat do úprav provozů. Otázkou mimo jiné třeba je, zda tuzemské kapacity kempů budou dostatečné, aby uspokojily domácí poptávku. V řadě z nich se od 90. let kvůli trávení Čechů v zahraničí do zázemí areálů neinvestovalo vůbec nebo peníze šly jen na nezbytné opravy. Mají-li být navíc zavedena mimořádná hygienická opatření, pak potřebují vědět jaká, aby je provozovatelé kempů mohli včas zajistit.

Hospodářská komora mimo jiné také upozorňuje, že v současné době ubytovací zařízení drží i na léto rezervace zahraničních turistů. Provozovatelé nyní nevědí, zda tyto kapacity mají uvolnit tuzemským návštěvníkům. Proto je nezbytné sestavit i jasnější scénář otevírání hranic a v souvislosti s kongresovou turistikou i plán, od kdy bude možné hromadné setkávání nad 50 osob.

„V současném vládním harmonogramu uvolnění podnikatelských aktivit chybí také umělá krytá a nekrytá koupaliště, sauny a wellness centra. Co bude hlavním kritériem pro to, abychom mohli koupaliště a sauny otevřít?“ dotazuje se mimo jiné předseda představenstva Asociace bazénů a saun ČR Pavel Košnar. Po jednání Hospodářské komory se zástupci ministerstva zdravotnictví epidemiologové připustili, že by venkovní koupaliště mohla otevřít dříve. Asociace přitom deklaruje, že provozovatelé, které zastřešuje, jsou připraveni přijmout novou koncepci bezpečnostních opatření – regulovat počty osob v areálech, zvýšit standardy dezinfekce, případně i měřit teplotu návštěvníkům. V případě, že by v krajním případě vláda stanovila maximální počty návštěvníků v areálech, opatření musí být nastaveno tak, aby se provozovatelům vůbec vyplatilo sezonu otevřít.

Připraveni zavést další opatření jsou i vlakoví a autobusoví dopravci. I pro ně – stejně jako pro celý cestovní ruch – je přitom důležité otevřít hranice zahraničním turistům, pokud to epidemiologická kritéria dovolí.

„Rakousko je klíčová destinace pro pracovní i volnočasové typy cest, včetně letních dovolených a i případných tranzitů k Jadranu. Proto je potřeba zahájit normalizaci cestování mezi Rakouskem a Českou republikou a následně také Slovenskem,“ uvedl Radim Jančura ze společnosti RegioJet, který zároveň volá po jasném plánu, který bude rozhodující pro normalizaci přeshraničních vztahů s dalšími evropskými zeměmi. Režim letních dovolenkových cest by přitom podle RegioJetu neměl být primárně postaven na selektivním vyjednávání jen s některými zeměmi, jako například s Chorvatskem.

