Hospodářská komora: Čeští výrobci piva a pivovarských technologií cítí příležitost v Brazílii. Ta zažívá „pivní boom“

01.03.2018 18:40

Za posledních dvanáct let se v Brazílii více než zdesetinásobil počet minipivovarů, obrovská poptávka po pivu v největší ekonomice Latinské Ameriky zavede české výrobce piva a pivovarských technologií hned do tří brazilských měst. Podnikatelská delegace v rámci mise Hospodářské komory odletí do Brazílie v sobotu.