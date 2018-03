Hospodářská komora: Dlouhý - Nezpochybňujte polistopadový vývoj

19.03.2018 12:20

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý během oslav 25 let novodobé historie Hospodářské komory vyzval, aby nebyl zpochybňován polistopadový vývoj. Státní správě vytkl, že zřídila Hospodářskou komoru pro podporu podnikatelů, za peníze daňových poplatků ale stát řadu let nekoncepčně buduje regionální sítě státních agentur se stovkami úředníků, jednou na podporu exportu, podruhé na poradenství. V řadě případu by přitom bylo levnější a efektivnější, kdyby stát využíval rozsáhlou komorovou celorepublikovou kontaktní síť, kterou podnikatelé z velké části financují ze svých prostředků.