Hospodářská komora: „Flexinovela“ zákoníku práce umožní i brigády pro čtrnáctileté

Plánovaná novela zákoníku práce přináší další praktickou změnu – díky ní by si mohli za určitých podmínek na brigádách přivydělávat i čtrnáctiletí. To uvítají zaměstnavatelé, umožní jim to lépe řešit nedostatek lidí v době letních dovolených. Mladým lidem to oproti tomu pomůže s orientací na pracovním trhu nebo také s výběrem budoucího povolání.

Rozhodnout se, čemu se chci v budoucnu věnovat, s tímto nelehkým výběrem by mohly mladým lidem pomoci mj. také brigády. Řada mladých lidí si po ukončení základní a často i střední školy nemůže vybrat, jak by se chtěli profesně profilovat a co by chtěli v životě dělat. Jednou z příčin může být i to, že jejich kontakt s pracovním trhem je malý a nemají moc příležitostí se s nabídkou různých profesí seznámit nebo si je třeba vyzkoušet.

Regulace ze strany státu v této oblasti je tak přísná, že pro zaměstnavatele jsou v současné době mladiství (ve věku 15 až 18 let) spíš překážkou. Přitom by to pro ně mohla být možnost, jak vyřešit např. sezónní zvýšenou potřebu pracovníků.

S odmítáním ze strany zaměstnavatelů se setkala i dnes šestnáctiletá Klára, která studuje střední školu. Během volna i o letních prázdninách by si ráda vydělala nějaké peníze na brigádě. Pro většinu firem, kde se zkoušela o práci ucházet, například jako prodejní asistentka, byl překážkou nízký věk: „Někde mi to řekli rovnou, někde mi ani nezavolali zpátky,“ říká s tím, že nakonec brigádu sehnala v jednom fastfoodovém řetězci. Mimo peněz je to pro ni přínos i v tom, že získala praktické zkušenosti: „Naučila jsem se komunikovat se zákazníky, zjistit, co si přejí a jak řešit nepříjemné situace, když se třeba něco pokazí.“

Děti nebo i mladiství sice mohou využívat různé exkurze či stáže, důležité je jejich aktivní zapojení, a také možnost je motivovat finančně. To, aby si mladí lidé mohli přivydělávat už od 14 let, by měl změnit novelizovaný zákoník práce. V době letních prázdnin by žáci nebo studenti mohli nově vykonávat lehčí práce i bez ukončené školní docházky.

Změna by mohla významně pomoci i zaměstnavatelům. „Možnost využít během letních prázdnin jako pracovní sílu mladé lidi jednoznačně pomůže i zaměstnavatelům. Budou moci lépe vykrýt výpadek pracovníků v létě, tedy v období, kdy jejich zaměstnanci čerpají většinou dovolené,“ zdůrazňuje prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Minimální mzda pro mladistvé je stanovena na 112,50 Kč za hodinu. Čtrnáctiletí by mohli dle návrhu pracovat maximálně sedm hodin denně a 35 hodin týdně.

Zaměstnávání osob mladších 15 let nyní v České republice není možné. Výjimkou jsou případy, kdy se děti třeba věnují např. umělecké či sportovní činnosti. I tak se ale musí brát ohled na jejich zdravý tělesný a duševní vývoj a také na dodržování povinné školní docházky. Pokud by navrhovaná novela prošla bez komplikací legislativním procesem, schválily by ji obě parlamentní komory a podepsal prezident, mohla by začít platit od ledna 2025.

