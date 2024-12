Hospodářská komora: ŠKODA AUTO znovu triumfuje jako Exportér roku

Prezident Hospodářské komory České republiky Zdeněk Zajíček ve svém úvodním projevu zdůraznil strategický význam tuzemských exportérů pro ekonomiku, především v kontextu současné debaty o konkurenceschopnosti evropské ekonomiky v současných turbulencích na globálních trzích.

„Čeští exportéři jsou klíčovým tahounem naší ekonomiky a zaslouží si naši podporu. Právě díky nim zůstává Česká republika konkurenceschopná i v náročných mezinárodních podmínkách. Tato soutěž není jen oceněním jejich úspěchů, ale také připomínkou toho, jak důležité je vytvářet českým podnikům podmínky pro jejich další rozvoj,“ řekl Zdeněk Zajíček.

Společnost ŠKODA AUTO zvítězila díky rekordnímu exportu za rok 2023 v hodnotě 521 miliard korun. Na druhém místě se umístil koncern Agrofert, který vyvezl zboží v hodnotě více než 126 miliard korun, a třetí příčku obsadil Foxconn CZ Group s exportem přes 125 miliard korun.

V kategorii největšího meziročního nárůstu exportu byla oceněna zbrojařská společnost EXCALIBUR INTERNATIONAL a.s., jejíž vývoz mezi lety 2022 a 2023 vzrostl o 137,88 %. Mezi středně velkými exportéry (objem vývozu 100–500 milionů korun) zvítězila společnost AXIS a.s. s nárůstem o 86,53 %. Na druhém místě se umístila Pražská strojírna a.s. s nárůstem exportu o 52,15 %, a třetí příčku obsadila firma J4 s.r.o., která navýšila svůj vývoz o 47,45 %.

V kategorii firem s největším počtem exportních destinací získala první místo firma CommScope Czech Republic, která své produkty dodává do 115 zemí světa. Na druhé příčce pak skončila Česká zbrojovka a.s., která vyváží do 96 zemí, a třetí příčku obsadila automobilka ŠKODA AUTO, jejíž výrobky směřují na pětadevadesát národních trhů světa.

Soutěž tradičně také vyzdvihla nejlepší exportní transakce podpořené státem. V hodnocení České exportní banky (ČEB) zvítězila firma ŠKODA TRANSPORTATION GROUP, která zaujala svými inovativními řešeními pro veřejnou dopravu. V hodnocení Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) se na první příčce umístila firma BEDNAR FMT s.r.o., jejíž zemědělské stroje našly uplatnění i v náročných podmínkách na Ukrajině.

V hodnocení společnosti Dun & Bradstreet byla oceněna firma ALENSA s.r.o. za svou stabilitu a dynamiku růstu na mezinárodních trzích.