Hospodářská komora: Trváme na zachování karenční doby

Návrh hnutí ANO, aby zaměstnavatelé vypláceli nemocenskou od 1. do 11. dne nemoci, Hospodářská komora vnímá jako prvek, který přináší aspoň trochu racionality do diskuse o případném zrušení karenční doby. Nicméně nevyřeší zásadní problém: dojde k nárůstu fiktivní nemocnosti, náklady přitom ponesou zaměstnavatelé i stát.

Také podklady pro ministry na dnešní jednání vlády potvrzují, že zrušením karenční doby dojde k nárůstu nemocnosti, čímž i příjmy do státní kasy se z odvodů na sociální a zdravotní pojištění sníží. Navíc kvůli nárůstu údajné nemocnosti, porostou náklady ve zdravotním systému, lékaři si budou muset nechat proplácet více úkonů.

„Tento nový návrh je takovým kočkopsem. Nepřinese žádnou zásadní úlevu ani zaměstnavatelům, ani státu. Lepší je proto karenční dobu zachovat,“ poznamenal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Hospodářská komora také připomíná, že karenční lhůta byla zavedena zároveň se zrušením pojistného na nemocenské pojištění placeného samotnými zaměstnanci. Pokud by se měl zaměstnancům tento benefit vrátit, měli by zaměstnanci na jeho financování ve vlastním zájmu participovat. „Takový krok by byl logický, protože při znovuzavedení karenční doby, byla zaměstnancům povinnost hradit nemocenské pojištění zrušena,“ dodal Dlouhý.

Nemocenské pojištění za zaměstnance totiž dnes hradí pouze zaměstnavatelé. Díky němu zaměstnanci při jeho dočasné pracovní neschopnosti plynou nějaké příjmy. Zaměstnanci si dnes platí jen část zdravotního pojištění, přičemž tyto peníze ale pokrývají jen lékařskou péči, nikoliv příjmy při pracovní neschopnosti.

autor: Tisková zpráva