IPR Praha: Městské projekty efektivněji. Prahu čekají změny

„Důležité je, že program neříká jen co dělat, ale také jak to dělat. Pokud by se podařilo zlepšit způsob, jakým jsou některé městské projekty řízeny, byl by to možná důležitější posun než splnění všech konkrétních cílů, které program má,“ vysvětluje ředitel IPR Praha Ondřej Boháč.

Jak řešit problémy, které se prolínají napříč různými odbory a odděleními? Pražskému magistrátu zatím chybí někdo, kdo by se mezioborovým problémům věnoval. Realizace projektů se tak zadrhává na tom, že se různá oddělení nemohou dohodnout anebo si nepředávají informace. Všechna rozhodnutí, která se týkají více odborů, závisí na ochotě vedoucích vzájemně se domluvit. A pokud to nejde, musí na to politici schvalovat usnesení, kterým jim dohodu uloží. Tím se všechno prodlužuje – a tedy prodražuje.

Praha přitom nutně potřebuje řešit konkrétní problémy, které se zároveň dotýkají více institucí. Jde například o strategii revitalizace brownfieldů. Ta se týká jak majetkové politiky města, tak magistrátního odboru územního rozvoje, tak i Institutu plánování a rozvoje. Je tedy potřeba, aby vzniklo pracoviště, které umí podobný projekt řídit a koordinovat spolupráci jednotlivých institucí. Podobné pracoviště je na zahraničních radnicích zcela běžné, ať už jde o Amsterdam či Vídeň.

Projektové řízení se snaží na magistrátu etablovat první z realizačních programů Strategického plánu. Cílem programu není jen upravit vyhlídky nebo postavit P+R parkoviště, což je náplň konkrétních projektů. Jeho smyslem je i naučit se novým způsobem řídit jednotlivé projekty. Úředníci budou nově pracovat v týmech napříč odbory magistrátu i městskými institucemi. Měli by se také učit pracovat se širokou datovou základnou, kterou město disponuje. Každý tým bude mít svého koordinátora, který na rozdíl od jednotlivých odborných zpracovatelů neručí za obsahovou správnost, ale za to, aby se vše dokončilo v termínu a ve vymezeném rozpočtu.

Projektové řízení by se primárně mělo aplikovat na složitější projekty, tedy ty, které zahrnují spolupráce více odborů či městských firem. V průběhu roku 2018 bude nový systém pilotně zahájen na vybraných projektech, po roce ho město vyhodnotí a případně upraví pro další období.

Strategický plán vypracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Plán zahrnuje celkem čtyři realizační programy, které budou postupně realizovány až do roku 2031. Schválení prvního z nich je tedy počátečním krokem k dlouhé sérii změn, které budou hlavní město provázet a vést ho v dalším rozvoji a růstu. Realizační program [R1] je k dispozici na strategie.iprpraha.cz

autor: Tisková zpráva