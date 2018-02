Jak se přepisovaly dějiny. Národní muzeum na Vítkově připomíná olympiádu v Naganu

U příležitosti 20. výročí zimních olympijských her v Naganu, které byly pro české sportovce velmi úspěšné, Národní muzeum otevírá v Národním památníku na Vítkově novou výstavu s názvem Přepište dějiny…! Nagano 1998–2018.

U příležitosti 20. výročí zimních olympijských her v Naganu, které byly pro české sportovce velmi úspěšné, Národní muzeum otevírá v Národním památníku na Vítkově novou výstavu s názvem Přepište dějiny…! Nagano 1998–2018. Menší výstava seznámí návštěvníky nejenom s účastí a úspěchy českých olympioniků na samotných hrách XVIII. zimní olympiády, ale také s ohlasem her v české společnosti. Výstavu doplňují fotografie známého fotografa Herberta Slavíka a historicky cenné předměty – originál zlaté medaile hokejového týmu, originály medailí olympijské vítězky Kateřiny Neumannové, hokejka kapitána českého týmu Vladimíra Růžičky aj. Výstava potrvá do 29. dubna 2018.

Výstava „Přepište dějiny…! Nagano 1998–2018“prezentuje exponáty ze sbírek Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu Národního muzea, předměty zapůjčené Kateřinou Neumannovou nebo památky na tehdejšího trenéra české hokejové reprezentace Ivana Hlinku a další. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i mužský a ženský nástupní oděv české olympijské výpravy, rukavice či hokejku tehdejšího kapitána českého týmu Vladimíra Růžičky nebo talisman českých hokejistů.

„Letos si připomínáme 20. výročí legendárních zimních olympijských her v Naganu, na kterých naši sportovci získali hned několik medailí. Každý si určitě vzpomene zejména na velký úspěch našich hokejistů, kteří si přivezli z olympiády „zlato“. Návštěvníci Národního památníku na Vítkově budou mít jedinečnou možnost prohlédnout si, mimo jiné, originál této cenné medaile na nové výstavě s názvem „Přepište dějiny…! Nagano 1998–2018“. Sportovní fanoušci si prostřednictvím této menší výstavy připomenou důležitý moment naší historie sportu,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Přes nesporné úspěchy Kateřiny Neumannové a dalších českých sportovců jsou osmnácté zimní olympijské hry v Naganu spojeny navždy s dosud největším úspěchem české hokejové reprezentace – ziskem vůbec prvního zlata ze zimních olympijských her pro samostatnou Českou republiku.

„Fenomén Nagano není spjatý jen s vlastním úspěchem celé jedné generace českých hokejistů, ale i s tím, jak zapůsobil úspěch hokejového týmu v celé společnosti. Nagano se stalo předmětem kolektivní paměti, ať se jedná již o samotný turnaj, komentáře Roberta Záruby, přijetí hokejové reprezentace u prezidenta Václava Havla či samotné přivítání českého hokejového týmu v České republice,“ říká autor výstavy Jan Lomíček.

XVIII. zimní olympijské hry v Naganu

V pořadí XVIII. zimní olympijské hry probíhaly od 7. února do 22. února 1998 v Naganu, v hlavním městě stejnojmenné prefektury na japonském ostrově Honšú. Olympijských soutěží se zúčastnilo 2176 sportovců ze 72 zemí světa. Hry oficiálně zahájil japonský císař Akihito, olympijský oheň zažehla japonská krasobruslařka Midori Itoová. Nejúspěšnějším sportovcem se mezi muži stal fenomenální norský běžec na lyžích Bjørn Dæhlie (3 zlaté, 1 stříbrná medaile) a mezi ženami ruská běžkyně na lyžích Larisa Lazutinová (3 zlaté medaile, 1 stříbrná, 1 bronzová). Nejúspěšnější výpravou z hlediska počtu získaných medailí se stala německá reprezentace, jejíž sportovci vybojovali celkem 29 olympijských medailí (12 zlatých, 9 stříbrných a 8 bronzových).

Pro českou výpravu představovaly olympijské hry v Naganu druhé samostatné vystoupení v rámci zimních olympiád od rozdělení československé federace. Česká výprava v pořadí účastnických zemí co do počtu medailí obsadila čtrnácté místo. Dva výrazné úspěchy zaznamenala Kateřina Neumannová, která se při své třetí účasti na zimních olympijských hrách umístila na stříbrné pozici v běhu na lyžích na 5 km klasicky a ve stíhacím závodu na 10 km volně skončila třetí. Vedle jejích úspěchů se však nesmazatelně zapsal do historie vynikající výkon českých hokejistů na olympijském hokejovém turnaji, kteří si přivezli zlaté olympijské medaile.

Národní památník na Vítkově je otevřen čtvrtek–neděle od 10.00 do 18.00 hodin (během února a března), středa–neděle od 10.00 do 18.00 hodin (v dubnu).

Vstupné do objektu je 120 Kč / plné, 80 Kč / snížené, 200 Kč / rodinné.

