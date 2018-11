Janáčkova filharmonie Ostrava: Michal Hrůza se do Gongu moc těší

Michal Hrůza se po roce vrací do Dolní oblasti Vítkovice, kde loni na festivalu Colours of Ostrava odehrál úspěšný koncert s Janáčkovou filharmonií. Koncert se odehraje v úterý 6. 11. 2018 od 19 hodin, ale tentokrát pod střechou Gongu. O den později se pak mohou těšit i posluchači ve Zlíně.

Michal Hrůza loni velkolepě oslavil 20 let na české hudební scéně. Koncertoval v Rudolfinu, na největším českém filmovém festivalu v Karlových Varech (poprvé se symfonickým orchestrem) a na největším hudebním festivalu v Česku Colours of Ostrava (tentokrát s Janáčkovou filharmonií). „V programu zazněly skladby, které jsem napsal ještě v devadesátých letech, novější z mé sólové dráhy, ale i ukázka písní z posledního alba Sám se sebou (z roku 2017). Na koncert v Rudolfinu jsem se po předchozích dvou parádních zkušenostech se symfoniky nesmírně těšil,“ řekl loni Michal Hrůza. Smyčce jeho písním evidentně svědčily a zpěvák si produkci svých hitů i méně známých skladeb evidentně užíval. Prostě žádná hrůza, ale skvělé koncerty. O tom, že to nebyla planá slova, svědčí jeho blížící se miniturné s Janáčkovou filharmonií.

Jeho písničky díky filmu a televizi znají i ti, pro které dění na hudební scéně není zrovna prioritou. V programu nebude chybět třeba ta, která je znělkou oblíbeného televizního seriálu Vyprávěj s názvem Budu ti vyprávět. Nebo titulní píseň Hřebejkova filmu Zakázané uvolnění či další povedená filmová písnička k romantické komedii Pohádky pro Emu. A zdá se, že se Michalovi „u filmu“ líbí, protože dva dny po jeho ostravském koncertu (8. 11. 2018) se chystá premiéra filmu Ten, kdo tě miloval, k němuž s Annou K nazpíval duet. "Láska je věc, bez které nemůžeme existovat. Je jedno jestli je teď, jestli jsme ji prožili včera, nebo ji zažijeme zítra... Anna K se mnou nazpívala píseň k filmu Ten, kdo tě miloval. Děkuju Ti, Anno K. Tolik let si říkáme, že si spolu zazpíváme, tak jsme se konečně dočkali", svěřil se Michal.

Janáčkova filharmonie společně s Jarkem Nohavicou byla v květnu 2012 u zahájení provozu Gongu.. Zkušební koncert v plynojemu přestavěném podle projektu uznávaného architekta Josefa Pleskota se tehdy povedl na výbornou. „Nechci moc používat velká slova, ale byli jsme tím koncertem všichni opravdu nadšeni,“ řekl tehdy Nohavica. „Jsem moc rád, že ho v Ostravě máme, jiný takový v Česku není“, dodal. A tímto koncertem byl nejen uveden Gong do provozu, ale Janáčkova filharmonie tehdy zahájila éru svých „gongovských“ koncertů. Ještě na podzim téhož toku se do Gongu vrátila i s Jarkem Nohavicou a uspořádala zde sérii veleúspěšných společných koncertů, na které navázala letošním pokračováním.

Ostravský orchestr v Gongu už zdomácněl. Industriální prostor tak trochu vybízel k jiným než „klasickým“ projektům, proto zde Janáčkova filharmonie pořádá většinou crossoverové (fúze dvou a více žánrů) koncerty a zve na ně atraktivní hosty. Tím prvním byl Pavel Šporcl s romskou kapelou Gipsy Way. A pak už to jelo – jedna zajímavější hudební osobnost za druhou. Jen namátkou jmenujme Ivu Bittovou, Čechomor, Dana Bártu, Hradišťan, Lucii Bílou, Olympic, Tomáše Kluse nebo zatím posledního hosta Ewu Farnou.

A protože si koncerty JFO v Gongu nacházejí stále více příznivců, můžete se těšit na jejich pokračování i v sezóně 2018/2019. A kdo kromě Michala Hrůzy přijal pozvání tentokrát? Věřte, nevěřte, přijede Vojta Dyk s B-Side Bandem, kteří po loňském turné označovaném slovy – charismatický projev, dokonalý zpěv, výtečná kapela, skvělá show a originální stage, chtějí s koncerty více šetřit, proto jsme rádi, že je v Ostravě přivítáme. Dále to bude ještě vánoční koncert s Martinem Chodúrem a Aneta Langerová, jedna z nejpopulárnějších českých zpěvaček, která svou originální image vystavěla na vlastních písních.

Cyklus Janáčkovy filharmonie Ostrava

GONG 2018/2019

Hrůza s Janáčkovou filharmonií

6. 11. 2018, 19 hodin

1. NAMALUJ SVÍTÁNÍ

2. RÁNO

3. ZEJTRA MÁM

4. ČERNÝ BREJLE

5. DUŠE DO VESMÍRU

6.VENUŠE

7. 1+1

8. KATAMARÁN

9. PRO EMU

10. JSI MÁ BALETKA, CO TANČÍ

11. BUDU TI VYPRÁVĚT

12. KRASOHLED

13. OPTIMISTA

14. NA ROZCESTÍ

15. MÍNUSY A PLUSY

16. POLÁRKA

17. POSLEDNÍ DOBOU

18. KOVBOJSKÁ

19. WINSTON SMITH

20. ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ

Účinkují:

Michal Hrůza – zpěv

Kapela Hrůzy

Janáčkova filharmonie Ostrava

Psali jsme: SOČR: Inaugurační koncert Alexandra Liebreicha Royal Moscow Ballet, zástupce věhlasné ruské baletní školy, vystoupí čtyřikrát v ČR a uvede legendární balety Petra Iljiče Čajkovského Labutí jezero a Louskáček Nátlak na sportovce, vybrané ke státnímu vyznamenání, od jejich kolegy: Jdete k pánovi, po kterém zbyde jen kunda sem kunda tam Janáčkova filharmonie Ostrava: Pozvánky na pár listopadových koncertů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva