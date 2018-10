Nátlak na sportovce, vybrané ke státnímu vyznamenání, od jejich kolegy: Jdete k pánovi, po kterém zbyde jen kunda sem kunda tam

V neděli náš moderní stát oslaví sté narozeniny. Prezident Miloš Zeman bude u této příležitosti udělovat státní vyznamenání. Ocenění mají z rukou prezidenta obdržet i tenista Radek Štěpánek nebo olympijská vítězka Ester Ledecká. Kajakář Vavřinec Hradílek však svým kolegům připomněl, že se chystají převzít vyznamenání z rukou člověka, který netuší, co je to fair play.

Prezident Miloš Zeman se již tradičně chystá udělovat státní vyznamenání a jako každý rok se rozhodl udělit vyznamenání i lidem, kvůli kterým se v části společnosti zvedla vlna nevole. Zeman vyznamená např. herce a baviče Jiřího Krampola nebo zpěváka Michala Davida. Nebo bývalou ředitelku Energetického regulačního úřadu Alenu Vitáskovou či slovenského miliardáře Pavola Krúpu, který útočí na Zdeňka Bakalu. V minulosti také finančně podpořil Stranu práv občanů Zemanovci. Řadě lidí se zdá výběr některých vyznamenaných zvláštní.

Státní vyznamenání mají dostat také slavná olympijská vítězka Ester Ledecká nebo tenista Radek Štěpánek, který nedávno ukončil kariéru. U těchto sportovců asi málokdo pochybuje, že si vyznamenání zaslouží, ale jejich kolega Vavřinec Hradílek jim přesto přes sociální síť Twitter poslal jeden vzkaz.

„Každý, kdo se zúčastní letošní ‚oslavy‘ na hradě včetně dvou profisportovců, by měl chápat, že hostitelem je pán, jenž neví, co je to fair play, nectí hodnoty státníka, který se dokáže povznést nad kritikou soupeře, a zbude po něm jen kunda sem a zmrd tam,“ připomněl sportovec Zemanovo opakované vulgární vyjadřování na vlnách Českého rozhlasu.

Novinář Radek Nohl doplnil, že pozvánku na Hrad nedostal ani populární Zlínský hejtman a senátor Jiří Čunek, který letos dokázal vyhrát senátní volby hned v prvním kole. Současně však před pár měsíci podpořil v prezidentské volbě Jiřího Drahoše a na Hrad vzkázal, že pokud chce Zeman přijet na výlet do kraje, jistě může, ale Zlínský kraj uvolní jen část finančních prostředků, zbytek finančních nákladů na návštěvu by si podle Čunka měl Zeman hradit sám z peněz Kanceláře prezidenta republiky. Zeman se poté rozhodl, že do Zlínského kraje nepojede.

autor: mp