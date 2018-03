Jezdci ADAC GT Masters se o víkendu seznámí s mosteckým okruhem

Už o víkendu 17. a 18. března mohou fanoušci sledovat v akci na velkém okruhu mosteckého autodromu účastníky letošního ročníku prestižního evropského šampionátu ADAC GT Masters. Týmy s jezdci v supersportovních vozech přijedou na sever Čech testovat před závodním víkendem, který bude mít v Mostě českou premiéru 27. – 29. dubna jako druhý závod sezony. Vstup do areálu autodromu v době testování od 09:00 do 17:00 s hodinovou polední pauzou od 13:00 do 14:00 hodin je v sobotu i v neděli pro diváky zdarma, navíc na místě pořídí jednodenní vstupenku na dubnový závod s třicetiprocentní slevou.

Až do 15. března platí bonus třicetiprocentní slevy také při nákupu jednodenní vstupenky v on-line systému přes webové stránky autodromu zde . Po vyzvání k zadání čísla kódu je třeba napsat heslo ADACAUTODROM. „Snažíme se skvělou novinku v našem kalendáři akcí zpřístupnit co možná největšímu počtu fanoušků. I proto jsme se s promotérem domluvili na bonusu třetinové slevy z ceny vstupného. Kdo na testování nádherných silných strojů na autodrom dorazí, určitě nebude litovat. Zajímavá podívaná totiž návštěvníky čeká v sobotu také na malém okruhu na plochách polygonu,“ uvedla obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.

Vedle podívané na testování vozů série ADAC GT Masters tak Svobodová láká také na zahájení letošního ročníku seriálu závodů do vrchu Triola Cup. Uskuteční se v sobotu 17. března od 09:00 do 18:00 hodin, vstup pro diváky je rovněž bezplatný. Kvalitní a bezpečná trať v celkové délce 2,5 kilometru je pro jezdce připravena právě na malém okruhu v areálu polygonu, kde budou mít jednotlivé týmy i zázemí. Do prvního závodu Triola Cupu se dosud přihlásilo 26 jezdců. Na stejnou trať se jezdci vrátí 27. října, kde už tradičně absolvují i závěrečný závod seriálu.

ADAC GT Masters nabídne divákům na konci dubna vedle hlavní série další tři vložené závody, ADAC TCR, GT 4 Central European Cup a obnovený okruhový seriál Octavia Cup. Na březnové testování pořádané agenturou Kateyama dorazí sedm týmů ze všech mezinárodních sérií, tedy GT Masters, TCR i GT4.

“Diváci se mohou těšit na Mercedes AMG GT3 v hadím zbarvení mamba týmu HTP Motorsport. Stejný vůz přiveze do Mostu na testování také tým Zakspeed, který letos slaví 50 let v motorsportu. Chybět nebude ani tým mistra světa formule 1 Kekeho Rosberga, který otestuje Lamborginy Huracán GT3. Z vozů TCR to bude Opel Astra týmu HP Racing a Volkswagen Golf týmu Team Engstler. V kategorii GT4 se představí tým Allied Racing s vozem Porsche Cayman. Seznámit se s tratí pochopitelně přijede I jediný český tým, který letos pojede kompletní sezonu ADAC GT Masters. Jde o tým ISR Igora Salaquardy, který angažoval pro své Audi R8 LMS dvojici jezdců: syna Filipa a Němce Franka Stipplera,” upřesnil obchodní manažer pro sport společnosti AUTODROM MOST Jakub Krafek.

ADAC GT Masters vyvrcholí sobotním a nedělním hodinovým mistrovským závodem. V autech se vystřídají dvoučlenné posádky pilotů. Na start se postaví vedle výše zmíněných i speciály BMW M6 GT3, Corvette C7 GT3-R, Nissan GT-R Nismo GT3 nebo Porsche 911 GT3-R.

V seriálu závodů cestovních vozů ADAC TCR se objevuje i syn čtyřnásobného mistra světa v rally Juhy Kankkunena, Niko. V Mostě se fanoušci mohou těšit i na trojnásobného vítěze evropského poháru cestovního vozů ETCC Petra Fulína, se svým Seatem Cupra se zúčastní také úvodního závodu letošní sezony v německém Oscherslebenu. Na rozdíl od vozů GT jsou vozy TCR hodně limitované přísnými technickými předpisy. Souboje na dráze slibují dramatickou podívanou, na start se postaví na 40 aut.

Kategorie GT4 je určena výhradně pro amatérské závodníky (gentleman drivers), používající vozy v principu uplatnitelné v běžném provozu nebo pro víkendové jízdy na závodních okruzích.

Po loňské pauze se vrací týmy, jezdci i diváky oblíbený okruhový seriál vozů tuzemské provenience Octavia Cup. Díky srovnatelné technice jsou závody velmi vyrovnané.

Návštěvníci závodního víkendu nebudou ošizeni ani o zajímavý doprovodný program. Hlavní atrakci obstará letecká akrobatická show úspěšného účastníka světového šampionátu Red Bull Air Race Master Class Petra Kopfsteina. Program zahrnuje i autogramiádu jezdců či pit walk – účast na startovním roštu těsně před startem jednotlivých závodů. Chybět nebudou atrakce pro nejmenší se zázemím na dětském dopravním hřišti.

autor: Tisková zpráva