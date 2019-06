Jezero, vzdělávání i dotační možnosti zajímaly Hospodářskou a sociální radu Mostecka

Nosným tématem květnového jednání Hospodářské a sociální rady Mostecka byla současná situace kolem jezera Most. Nejen s ní seznámil členy HSRM Per Lenc, ředitel Palivového kombinátu Ústí. Jeho prezentace Příležitost nové krajiny - Ústecký kraj, totiž hovoří o možnostech a potenciálu území po ukončení těžby hnědého uhlí. Nabízí také vize, jak by obnova a rozvoj krajiny mohly probíhat. Turistický ruch je jednou z možností, mluví se o vodohospodářském využití, centru čisté energie, počítá se i s další urbanizací území po těžbě a podobně. Také tato prezentace je k nalezení na webových stránkách Hospodářské a sociální rady Mostecka. Konkrétně k jezeru Most informoval ředitel Palivového kombinátu, že prioritní snahou je co nejdříve zpřístupnit jezero Most veřejnosti. V současné době je již hotova silnice mezi Mostem a Mariánskými Radčicemi, kde zbývá dokončit kolaudaci, stavby komunikací a pláže přímo u jezera budou dokončeny v příštím roce.

Z květnových aktivit regionální tripartity mimo obvyklé jednání je třeba zmínit podpis memoranda o spolupráci v oblasti vzdělávání, které podepsali zástupci Hospodářské a sociální rady Mostecka, Okresní hospodářské komory a Euroregionu Krušnohoří. Při všech těchto institucích pracují odborné komise či sekce zaměřené na vzdělávání, které svou práci v této oblasti chtějí společně koordinovat.

Veškeré potřebné informace naleznou zájemci na webových stránkách místní akční skupiny, prezentace z jednání HSRM je jako vždy k dispozici na webu regionální tripartity.

Hospodářská a sociální rada Mostecka, z. s. vznikla v březnu roku 1999 jako apolitické občanské sdružení, jehož členy jsou fyzické a právnické osoby, instituce státní nebo veřejné správy, které žijí nebo působí na Mostecku. V současnosti má 57 členů. Hospodářská a sociální rada Mostecka je členem Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje z. s., která sdružuje sedm okresních sdružení působících v rámci kraje.

Psali jsme: Hospodářská a sociální rada Mostecka řešila hlavně cestovní ruch Hospodářská a sociální rada Mostecka: Regionální tripartita řešila tentokrát hlavně nezaměstnanost Hospodářská a sociální rada Mostecka doplnila předsednictvo Regionální tripartita řešila turismus i přípravy na Sněm HSRM

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva