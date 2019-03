Jihočeský kraj: Poděkování zachráncům žen, jejichž vůz skončil v požární nádrži

Nehoda se stala letos 28. ledna, když řidička v zatáčce nezvládla řízení, auto proletělo plotem a skončilo na střeše v zamrzlé nádrži. Led se pod tíhou vozu prolomil a oběma ženám hrozilo utonutí. Z auta a ledové vody jim pomohli a poskytli první pomoc Jiří Vávra z Čížkrajic na Trhosvinensku, Petr Beneš a Václav Matějka z Nových Hradů a řidič posypového vozu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Štěpán Gajdoš (úterního setkání se nemohl zúčastnit). Všichni za svůj příkladný čin získali ocenění Gentleman silnic.

„Vezl jsem zrovna dceru k lékaři. Když jsem viděl, co se stalo, ihned jsem zastavil a spěchal jsem osádce na pomoc. Napřed jsme museli odházet stržené ploty a pak led. Ve voze byly dvě ženy. Ta vzadu byla při vědomí a křičela, řidička byla v bezvědomí a již pod vodou. Podařilo se nám je dostat na břeh, kde jsme jim poskytli první pomoc,“ uvedl Vávra.

S vyproštěním žen mu pomáhali i Beneš s Matějkou. „Snažili jsme se co nejrychleji dostat do vody a holky vyndat z auta. To jestli je voda teplá, nebo studená, jsme neřešili, navíc jsme na ni, coby rybáři, zvyklí. Hlavně, že to nakonec dobře dopadlo,“ shodují se Beneš s Matějkou.

Krák ocenil, že se mezi Gentlemany silnic zařadili i tito čtyři Jihočeši. „Osobně jsem rád za záchranu každého života, i když nejraději bych byl, aby podobných nehod bylo co nejméně. Bohužel, i na jihu Čech máme stále ve statistikách řadu dopravních nehod i s těmi nejtěžšími následky. A zachráncům bych chtěl samozřejmě moc poděkovat,“ uvedl radní s tím, že se kraj průběžně podílí na zvýšování bezpečnosti na silnicích.

Jako příkladné označil chování zachránců i mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura. „Není to tak častý jev, ale na druhou stranu, ne o všech takovýchto případech se policie dozví. „Kdyby tito muži nezasáhli včas, tak bychom měli u silnice dva křížky navíc,“ dodal Bajcura.

Vedoucí projektu Gentleman silnic Ivana Burianková pak připomněla, že Gentlemani silnic se ve spolupráci s policií vyhlašují v České republice již od roku 2004. „Dnes jsme předali tituly číslo 159 až 162,“ uzavřela Burianková. Více informací ZDE

autor: Tisková zpráva