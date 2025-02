Jihočeský kraj hledá cesty k podpoře duševního zdraví na školách

„Situaci je nutné řešit koncepčně. Tak, aby pomoc pro ohrožené děti byla setrvalá, okamžitá a funkční. Byl bych rád, kdyby jihočeské školy péči o duševní zdraví dětí nepodceňovaly a děkuji všem pedagogům, kteří jsou v tomto směru aktivní. Dokazují, že jim na jejich žácích opravdu záleží,“ uvedl náměstek hejtmana David Štojdl v rámci setkání mezi zástupci kraje, organizací pro podporu duševního zdraví Fokus České Budějovice a českokrumlovskou Základní školou Za Nádražím. To se uskutečnilo v pátek 14. února na svátek sv. Valentýna, kdy na škole vrcholil „Týden pro wellbeing ve škole“, jehož cílem bylo posílení přátelských vztahů na škole, radosti z učení či pocitu bezpečí a vzájemného přijetí. Akce byla součástí dvouletého projektu, na kterém škola spolupracuje právě s organizací Fokus, jejíž činnost na škole si nemohou vynachválit.

„My jsme přistoupili na spolupráci s Fokusem České Budějovice, protože jsme začali ve škole řešit různé problémy. Z toho důvodu jsme Fokus oslovili a tím celá spolupráce vznikla. Musím říct, že to moc pomohlo. Samozřejmě úplně zásadní skutečnost je, že lidé z českobudějovického Fokusu pracují přímo ve škole a pomáhají okamžitě. Takže už, obrazně řečeno, nehasíme požáry, ale můžeme působit i preventivně, což je ideální stav," uvedl speciální pedagog školy Petr Šulista, podle něhož je právě končící „Týden pro wellbeing ve škole“ jednou z aktivit, kterou Fokus ve škole spoluorganizuje.

„Celý týden má za cíl pomoci dětem uvolnit se, překonat zábrany, posílit vztahy ve třídě. Uvědomit si, co je těší a čím se naopak trápí. Velmi často se podaří děti rozpovídat a rodiče se mnohdy diví, s jakým problémem se jejich dítě potýká,“ popsala zástupkyně ředitelky Irena Petráňová podle níž týden, kdy si děti zkoušely společné snídaně v pyžamech, či existovat celý den bez mobilu, vyvrcholil zasíláním Valentýnek. Zpětná vazba byla dle ředitelky školy Ivany Severové jednoznačně pozitivní. „Včera jsem se dětí ptala a byly nadšené. Že si mohou popovídat, mezi sebou, s vyučujícím. I učitel však musí pracovat s dětmi tak, abych v něj měly důvěru. Je to prostě celý propojený systém, který, když funguje, má velký smysl,“ uzavřela ředitelka.

Právě koncepční řešení celé problematiky hledá intenzivně i Jihočeský kraj. Již dva roky díky tomu existuje v jižních Čechách projekt financovaný z Evropské unie s názvem „Prevence duševního zdraví dětí v Jihočeském kraji“. Ten funguje jako spolupráce mezi školami a týmy pro duševní zdraví dětí. V současnosti jsou do něj zapojené organizace Fokus České Budějovice a Cheiron T z Tábora. Mezi školami, kde aktuálně týmy pilotně spolupracují, jsou kromě českokrumlovské základní školy Za Nádražím také například českobudějovická Základní škola Matice školské či ZŠ a MŠ Kamenný Újezd. Po dvou letech fungování přináší projekt konkrétní výsledky, takže je snahou Jihočeského kraje začlenit ho do každodenní praxe. Tak, aby všechny školy v jižních Čechách měly včas přístup k vyškoleným odborníkům. Bude pak možné soustředit se na prevenci a předejít vážným problémům. „V současnosti proto hledáme cesty, jak projekt, aktuálně financovaný z evropských dotací, udržet i do budoucna. Celá problematika je natolik komplexní, že zasahuje od školství, přes sociální oblast až do zdravotnictví. Je tedy těžké najít pro ni odpovídající dotační titul a v systému ji jednoznačně ukotvit,“ řekla náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Lucie Kozlová, která má celý projekt ve své gesci. Více informací o projektu naleznete na webu Duše v pohodě .

