Jihomoravský kraj: Začala benefiční akce „Metrostav handy cyklo maraton 2018“

Non-stop etapový závod - 2222 km v limitu 111 hodin – bude 2. - 4. 8. 2018 opět projíždět Jihomoravským krajem. Záštitu převzal hejtman Bohumil Šimek. Účastníci maratonu tentokrát najdou zázemí v Univerzitním kampusu v Brně-Bohunicích na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity. Metrostav handy cyklo maraton je nejdelší extrémní cyklistický maraton ve střední Evropě. Jedná se o jedinečnou integrační akci s celonárodním i mezinárodním přesahem, benefiční jízdu napříč všemi 14 kraji České republiky s výjezdem do Rakouska. Tu společně absolvují týmy, složené ze zdravých a handicapovaných cyklistů, můžu i žen, profesionálů i amatérů.

Hlavním cílem projektu je ukázat, že sport je pro každého bez rozdílů, že naše společnost může fungovat jako tým – spolupracovat, komunikovat a učit se jeden od druhého. V letošním roce je maraton postaven na novém konceptu. V Praze a Brně budou zřízeny dva základní tábory. Zde bude fungovat zázemí celého cyklo maratonu – ubytování, parkování, sociální zázemí, bufety, relax zóny, depa, místa pro zábavu a setkávání, informační centrum, velkoplošné LED obrazovky. Maraton startuje v pražském základním kempu, odkud týmy vyrážejí na tři etapy, protínající všechny kraje v Čechách.

Po absolvování „českých etap“ se týmy po vlastní ose přes stanovené průjezdní body přesouvají do brněnského základního tábora, odkud stejným způsobem vyrážejí na tři etapy po krajích Moravy a Slezska s výjezdem do Rakouska. Po jejich projetí se týmy vrací zpět do cíle v Praze.

Více informací najdete ZDE.

autor: Tisková zpráva